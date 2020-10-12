Дружба года. Леброн дарил Дэвису свой номер, срывал интервью и посылал куда подальше. Их дуэт = золото «Лейкерс»
Карри и Томпсон пропустили сезон из-за травм. Эмбиид и Симмонс легко отвалились в первом раунде. Харден и Уэстбрук не прошли второй, как и Кавай с Джорджем. Там же застряли Яннис с Миддлтоном. Йокич и Мюррэй бились в финале Конференции, но дальше не вышли.
Главный дуэт сезона в любом случае – Леброн Джеймс + Энтони Дэвис. Как по результатам, так и по историям вокруг них. «Они – лучшие друзья, тусуются вместе, обнимаются», – рассказывал Дэнни Грин. Основное: именно такие близкие отношения здорово помогли «Лейкерс» доехать до титула.
Как они встретились в клубе
Дэвис был обменян из «Нового Орлеана» летом 2019-го. Леброн гостеприимно встретил его, передав 23-й номер. Под ним в «Чикаго» играл Майкл Джордан – любимый игрок Дэвиса.
Дэвис рассказывал: «За ужином Леброн вытащил открытку и сказал, что жена хотела, чтобы он передал мне это. «Добро пожаловать в ЛА такой-то и такой-то, бро». Я говорю: «Стоп, она не называет меня так». Дэвис дочитал: внизу стояла подпись King James #6. Официант принес сумку, из которой Леброн вытащил майку с 23-м номером и фамилией Дэвис.
Жест был оценен, но в сезоне Леброн все равно играл под 23-м, а Дэвис – под 3-м. Причина – бизнес. Nike протестовал против обмена номерами, потому что уже выпустил кучу маек с 23-м Леброна.
А дальше был вечер с семьей. Леброн по вторникам устраивает дома ужин мексиканской кухни Taco Tuesday и выставляет видео. Дэвис стал гостем через несколько дней после презентации.
Как они веселятся
Дэвис, побывав на Taco Tuesday Леброна, спародировал его реакцию на видео:
Потом помешал Леброну в интервью – но скромно.
А не как сам Леброн, который танцевал во время интервью Дэвиса:
И еще одна ответочка – уже на скамейке. «Господи, оставь меня в покое!» – написал Леброн под этим видео в инстаграме.
А кто еще, как не Дэвис, укажет другу на съехавшую повязку.
Ответ Леброна – в интервью перед Матчем звезд. Выберет ли он Дэвиса в команду? «Не знаю, так ли сильно он мне нравится».
Они все делают вместе, и даже мяч уступают друг другу так, что он просто выходит в аут.
Диалог после матча плей-офф:
– Леброн уже все видел за 25 лет в лиге.
– Пошел ты!
Главное из подколов:
- Леброн говорит, что по моноброви Дэвиса может понять все его эмоции.
- Дэвис глумится над Леброном из-за его возраста (Леброну скоро 36, между ними – восемь лет разницы).
Как они говорят друг о друге
💜«Когда я только перешел в «Лейкерс», Леброн сказал мне, что хочет помочь мне завоевать первый чемпионский перстень. Я же сказал ему, что хочу вернуть его в финал», – Дэвис.
💛«Это все, о чем я мог мечтать. Я понимаю, насколько велик его талант», – Леброн.
💜«Леброн должен получить MVP за то, что может делать на паркете в своем возрасте, особенно когда говорят, что он уже должен заканчивать. Леброн играет так, будто это один из лучших его сезонов», – Дэвис.
💛«Особенный момент для особенного игрока. Я рад, что участвую в этом», – Леброн после трехочкового с сиреной в финале конференции.
💜«Мы с Леброном разговариваем каждый день – о команде и наших целях, о том, что мы хотим сделать в этом сезоне и чего хотим достичь. Мы разбираем все это до малейших деталей», – Дэвис.
💛«Вы ведь видели фильм «Сводные братья», так? Речь об этом. Я Уилл Феррелл», – Леброн. Правда, фильм как раз о конфликтах между сыновьями поженившейся пары, но и сравнение было шуточное – как раз в духе их отношений и подколов друг друга.
Но почему они так близки?
Версия Леброна: «Мы не завидуем друг другу». И еще: «Мы оба хотим добиться успеха. Хотим, чтобы наши семьи, и мы сами, были счастливы».
Версия Дэвиса: «Мы хотим победить независимо от обстоятельств. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы помочь нашей команде победить. Леброн – это Кобе, потому что он владеет мячом, а я – Шак, потому что играю в трехсекундной зоне».
А были ли они знакомы раньше вне НБА?
Конечно. Вместе ездили на Олимпиаду-2012. США тогда ожидаемо грохнули всех, хоть и помучились в финале с испанцами. Но статус был разным. «Я тогда был просто парнем, размахивающим полотенцем», – шутил Дэвис, ставший олимпийским чемпионом в 19 лет.
В другом интервью Дэвис говорил, что дружеские отношения были еще до обмена – он знал Криса Пола, с которым дружил Леброн: «Так что я немного узнал Леброна за все это время, гораздо ближе мы стали, может быть, на второй год».