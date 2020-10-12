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#НБА #Леброн Джеймс #баскетбол #Энтони Дэвис #Лос-Анджелес Лейкерс

Дружба года. Леброн дарил Дэвису свой номер, срывал интервью и посылал куда подальше. Их дуэт = золото «Лейкерс»

12 октября, 05:39
Михаил Морозов

НБА

Карри и Томпсон пропустили сезон из-за травм. Эмбиид и Симмонс легко отвалились в первом раунде. Харден и Уэстбрук не прошли второй, как и Кавай с Джорджем. Там же застряли Яннис с Миддлтоном. Йокич и Мюррэй бились в финале Конференции, но дальше не вышли.

Главный дуэт сезона в любом случае – Леброн Джеймс + Энтони Дэвис. Как по результатам, так и по историям вокруг них. «Они – лучшие друзья, тусуются вместе, обнимаются», – рассказывал Дэнни Грин. Основное: именно такие близкие отношения здорово помогли «Лейкерс» доехать до титула.

Как они встретились в клубе

Дэвис был обменян из «Нового Орлеана» летом 2019-го. Леброн гостеприимно встретил его, передав 23-й номер. Под ним в «Чикаго» играл Майкл Джордан – любимый игрок Дэвиса.

Дэвис рассказывал: «За ужином Леброн вытащил открытку и сказал, что жена хотела, чтобы он передал мне это. «Добро пожаловать в ЛА такой-то и такой-то, бро». Я говорю: «Стоп, она не называет меня так». Дэвис дочитал: внизу стояла подпись King James #6. Официант принес сумку, из которой Леброн вытащил майку с 23-м номером и фамилией Дэвис.

Жест был оценен, но в сезоне Леброн все равно играл под 23-м, а Дэвис – под 3-м. Причина – бизнес. Nike протестовал против обмена номерами, потому что уже выпустил кучу маек с 23-м Леброна.

А дальше был вечер с семьей. Леброн по вторникам устраивает дома ужин мексиканской кухни Taco Tuesday и выставляет видео. Дэвис стал гостем через несколько дней после презентации.

Как они веселятся

Дэвис, побывав на Taco Tuesday Леброна, спародировал его реакцию на видео:

Потом помешал Леброну в интервью – но скромно.

А не как сам Леброн, который танцевал во время интервью Дэвиса:

И еще одна ответочка – уже на скамейке. «Господи, оставь меня в покое!» – написал Леброн под этим видео в инстаграме.

А кто еще, как не Дэвис, укажет другу на съехавшую повязку.

Ответ Леброна – в интервью перед Матчем звезд. Выберет ли он Дэвиса в команду? «Не знаю, так ли сильно он мне нравится».

Они все делают вместе, и даже мяч уступают друг другу так, что он просто выходит в аут.

Диалог после матча плей-офф:

– Леброн уже все видел за 25 лет в лиге.

– Пошел ты!

Главное из подколов:

  • Леброн говорит, что по моноброви Дэвиса может понять все его эмоции.
  • Дэвис глумится над Леброном из-за его возраста (Леброну скоро 36, между ними – восемь лет разницы).

Как они говорят друг о друге

💜«Когда я только перешел в «Лейкерс», Леброн сказал мне, что хочет помочь мне завоевать первый чемпионский перстень. Я же сказал ему, что хочу вернуть его в финал», – Дэвис.

💛«Это все, о чем я мог мечтать. Я понимаю, насколько велик его талант», – Леброн.

💜«Леброн должен получить MVP за то, что может делать на паркете в своем возрасте, особенно когда говорят, что он уже должен заканчивать. Леброн играет так, будто это один из лучших его сезонов», – Дэвис.

💛«Особенный момент для особенного игрока. Я рад, что участвую в этом», – Леброн после трехочкового с сиреной в финале конференции.

💜«Мы с Леброном разговариваем каждый день – о команде и наших целях, о том, что мы хотим сделать в этом сезоне и чего хотим достичь. Мы разбираем все это до малейших деталей», – Дэвис.

💛«Вы ведь видели фильм «Сводные братья», так? Речь об этом. Я Уилл Феррелл», – Леброн. Правда, фильм как раз о конфликтах между сыновьями поженившейся пары, но и сравнение было шуточное – как раз в духе их отношений и подколов друг друга.

ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Но почему они так близки?

Версия Леброна: «Мы не завидуем друг другу». И еще: «Мы оба хотим добиться успеха. Хотим, чтобы наши семьи, и мы сами, были счастливы».

Версия Дэвиса: «Мы хотим победить независимо от обстоятельств. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы помочь нашей команде победить. Леброн – это Кобе, потому что он владеет мячом, а я – Шак, потому что играю в трехсекундной зоне».

А были ли они знакомы раньше вне НБА?

Конечно. Вместе ездили на Олимпиаду-2012. США тогда ожидаемо грохнули всех, хоть и помучились в финале с испанцами. Но статус был разным. «Я тогда был просто парнем, размахивающим полотенцем», – шутил Дэвис, ставший олимпийским чемпионом в 19 лет.

В другом интервью Дэвис говорил, что дружеские отношения были еще до обмена – он знал Криса Пола, с которым дружил Леброн: «Так что я немного узнал Леброна за все это время, гораздо ближе мы стали, может быть, на второй год».

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