Дружба года. Леброн дарил Дэвису свой номер, срывал интервью и посылал куда подальше. Их дуэт = золото «Лейкерс»

Главное из подколов:

Леброн говорит, что по моноброви Дэвиса может понять все его эмоции.

Дэвис глумится над Леброном из-за его возраста (Леброну скоро 36, между ними – восемь лет разницы).

Как они говорят друг о друге

💜«Когда я только перешел в «Лейкерс», Леброн сказал мне, что хочет помочь мне завоевать первый чемпионский перстень. Я же сказал ему, что хочу вернуть его в финал», – Дэвис.

💛«Это все, о чем я мог мечтать. Я понимаю, насколько велик его талант», – Леброн.

💜«Леброн должен получить MVP за то, что может делать на паркете в своем возрасте, особенно когда говорят, что он уже должен заканчивать. Леброн играет так, будто это один из лучших его сезонов», – Дэвис.

💛«Особенный момент для особенного игрока. Я рад, что участвую в этом», – Леброн после трехочкового с сиреной в финале конференции.

💜«Мы с Леброном разговариваем каждый день – о команде и наших целях, о том, что мы хотим сделать в этом сезоне и чего хотим достичь. Мы разбираем все это до малейших деталей», – Дэвис.

💛«Вы ведь видели фильм «Сводные братья», так? Речь об этом. Я Уилл Феррелл», – Леброн. Правда, фильм как раз о конфликтах между сыновьями поженившейся пары, но и сравнение было шуточное – как раз в духе их отношений и подколов друг друга.