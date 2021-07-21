Крис Пол из «Финикса» – первый баскетболист, проигравший 4 серии плей-офф, в которых его команда вела 2:0

Финал НБА. «Милуоки» обыгрывает «Финикс» с общим счетом по матчам 4:2. И Крис Пол – автор рекорда лиги. Он – первый баскетболист, который проиграл 4 серии плей-офф с учетом: а) Что его команда вела 2:0; б) Серии до 4 побед.

Крис Полу сейчас 36 лет. За всю карьеру он выступал за пять клубов: «Новый Орлеан», «Клипперс», «Хьюстон», «Оклахома» и «Финикс». И ни разу не брал титул чемпиона НБА. Какие планы дальше? Он сам рассказал о них в послематчевом интервью:

«Мне нужно время, чтобы осознать все происходящее. Но мой менталитет останется прежним – я буду работать. Я не завершаю карьеру, если вы хотели узнать. Все просто. Я вернусь к работе».