Кендрик Ламар выпустит новый альбом 13 мая – называется Mr.Morale & The Big Steppers

Дата и название нового альбома известны уже официально. Его анонс вышел на сайте Ламара. Ранее он уточнил, что альбом будет последним по контракту с TDE.

Ламар выпустил к этому моменту четыре альбома, последний из которых вышел в 2017 году под названием DAMN с общим временем треков в 54 минуты и 54 секунды.

Весной 2020 года он планировал фестивальный тур, который был отменен из-за пандемии. Слухи о возможном выходе нового альбома ходили еще раньше. Например, журналист Billboard Билл Ворди в январе 2020-го, ссылаясь на собственные источники, выяснил, что у Ламара на альбоме будет рок-звучание, а работу над ним он уже закончил.