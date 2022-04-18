Кендрик Ламар выпустит новый альбом 13 мая – называется Mr.Morale & The Big Steppers
Дата и название нового альбома известны уже официально. Его анонс вышел на сайте Ламара. Ранее он уточнил, что альбом будет последним по контракту с TDE.
Ламар выпустил к этому моменту четыре альбома, последний из которых вышел в 2017 году под названием DAMN с общим временем треков в 54 минуты и 54 секунды.
Весной 2020 года он планировал фестивальный тур, который был отменен из-за пандемии. Слухи о возможном выходе нового альбома ходили еще раньше. Например, журналист Billboard Билл Ворди в январе 2020-го, ссылаясь на собственные источники, выяснил, что у Ламара на альбоме будет рок-звучание, а работу над ним он уже закончил.
Но за это время компания Ламара выпустила только альбом его двоюродного брата Baby Keem – Melodic Blue. А в 2022-м Baby Keem и Кендрик Ламар удостоились награды на церемонии вручения премии «Грэмми». Музыканты одержали победу в номинации «Лучшее рэп-исполнение».
12 ноября 2021-го он дал первый концерт в году в Лас-Вегасе, где не исполнял новый материал. И там сказал зрителям, что скоро вернется.
На это намекало и обновление фотографии в профиле Spotify впервые с момента выхода последнего альбома. Тогда, в октябре 2021-го, фанаты восприняли это в качестве намека на выход нового альбома.
Теперь ждать осталось меньше месяца. 13 мая 2022 года случится выход нового альбома Ламара.