Каким получился новый альбом Кендрика Ламара: психотерапия, спектакль, акустика, солистка Portishead и тотальная откровенность
Кендрик Ламар – один из главных рэперов Земли, но при этом один из самых загадочных персонажей в музыке. Он молчал пять лет, не выпуская альбомов, почти не появлялся на публике и в соцсетях, ни о чем не высказывался. Кендрик уже приучил, что говорит только через музыку. И если говорит – обязательно что-то важное.
Он признался, что за последние годы большую часть времени проводил в раздумьях, сидел дома, ремонтировал велосипеды, месяцами не пользовался связью. И сосредоточился на своей, реальной жизни. Кендрик больше года размышлял над концепцией альбома, искал новый звук и новые смыслы. Даже встречался с Экхартом Толле – поп-философом и духовным наставником, автором книг об осознанности и свободе.
И вот 13 мая он выпустил пятый студийный альбом – Mr. Morale & The Big Steppers. Это первый двойной альбом в его карьере – он делится на две части по девять треков. На обложке Кендрик держит на руках ребенка, а за его поясом рукоять пистолета. Сзади мать его детей (с которой они вместе со школьных времен) со вторым ребенком, рождение которого оба хранили в тайне.
О чем альбом: проблемы маскулинности, уход женщины, бремя славы
Кендрик проходит психотерапию и транслирует ее слушателю. Это интимное путешествие в его сознание. Мы слушаем, как он избавляется от стресса и грязи, которые съедали его на протяжении последних лет и всей жизни.
Он много говорит о детстве, семье и травмах. Осмысляет воспитание и прошлое, рассказывает о проблемах с отцом (трек Father Time посвящен этому). На нем ему предлагают обратиться к терапевту, а Кендрик из прошлого отвечает: «Настоящему мужику не нужна терапия».
И Кендрик постепенно пересматривает взгляды, называя мужественность «токсичной». Говоря, что она мешает ему и другим мужчинам тем, что не дает признать свои уязвимости. Это одна из корневых тем альбома.
Также он постоянно упоминает женщину Уитни – мать его детей (и, кстати, называет их имена: Енох и Узи). Признается, что неоднократно изменял ей. И что у него была сексуальная зависимость: он искал утешение в женщинах и сексе. Рассказывает, что именно Уитни настаивала на прохождении им психотерапии. И в конце альбома признается, что она ушла от него: «Она сделала все, что могла».
Еще одна важная тема альбома – о популярности Кендрика, его статусе и больших деньгах. Как он, 34-летний мультимиллионер, с этим справляется. Кендрик признается, что ему тяжело нести свой статус, что он испытывает давление от общества, что его заставляют высказываться; быть идеальным и мужественным.
Кендрик все время возвращается в детство, рассказывая о семье и детских травмах. Песня Mother I Sober посвящена его матери, пережившей изнасилование. Он вспоминает, как в детстве видел, что ее избивают, но испугался заступиться: «Я все слышал, должен был схватить ствол, но мне было всего лишь пять».
Еще осмысляет проблему гомофобии. Признается, что его тетя – трансгендер. Рассказывает, как относились к таким людям в его окружении в его детстве и юности. И что он сам когда-то относился к ним сурово.
И все это один большой сеанс психотерапии, внутри которого Кендрик перепрыгивает с темы на тему. От этого возникает ощущение, что альбому не хватает целостности – потому что повествование слишком хаотичное.
Как звучит альбом
Mr. Morale & The Big Steppers похож на рэп-оперу и спектакль. В треках к лирическому герою постоянно кто-то обращается, неожиданно появляется, а некоторые песни вообще строятся на диалогах (We Cry Together – яркий пример).
Возможно, из-за этого он звучит не так хитово, как все предыдущие работы Кендрика. Альбом в целом мягче, чем обычно, мелодичнее. На нем много акустических инструментов, фортепиано и струнных. При этом звучание очень разнообразное и как обычно неожиданное для Кендрика. Много экспериментов: он даже вытащил в инфополе солистку группы Portishead Бетт Гиббонс – отшельницу, которая давно завершила карьеру и которой уже 57 лет.
Кендрик снова звучит не так, как звучал до этого. Но его слушатели вряд ли удивились – ведь он всегда был нонконформистом, делающим все вне трендов, но при этом свежо.
Чем темы этого альбома отличаются от его прошлых проектов
Все альбомы Кендрика отличаются друг от друга.
- Section.80 – осмысление его поколения, рассказ об эпидемии крэка 1980-х годов, расизме и толерантности.
- Good kid, m.A.A.d city – о жизни в родном Комптоне, его суровых реалиях, экономических лишениях, забитых женщинах, о выживании его семьи и друзей.
- To Pimp a Butterfly – политически заряженный, сознательный альбом. Переплетение политических и личных тем, связанных с расой, культурой и дискриминацией.
- DAMN – религиозное повествование, пронизанное теологией Ветхого Завета. Духовный альбом, в котором он вышел из тела и говорит на небесные вечные темы.
- Mr. Morale & The Big Steppers – осмысление всей своей личности, выход на новый уровень искренности. Даже обложка говорит об этом. Скрытный и оберегающий личное Кендрик показывает женщину и детей, которых до этого никогда не светил.
Кендрик начал путь дерзким выскочкой, был классическим грубоватым рэпером, но с каждым альбом становился спокойнее и мыслил глобальнее. Сначала осмыслял родной город и семью, потом народ и страну, а потом вообще вышел на божественные темы. Но теперь вернулся в себя и снова рассказал о себе, содрав ненужные крутость и дерзость, обнажив слабости и честно поведав о внутренней боли.
В последнем треке альбома (Mirror) он говорит, что не может спасти мир, потому что пытается починить свой. И просит не искать в нем спасителя:
«Я выбрал себя, извините».