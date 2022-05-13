Кендрик Ламар
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#Кендрик Ламар

Каким получился новый альбом Кендрика Ламара: психотерапия, спектакль, акустика, солистка Portishead и тотальная откровенность

Кендрик Ламар – один из главных рэперов Земли, но при этом один из самых загадочных персонажей в музыке. Он молчал пять лет, не выпуская альбомов, почти не появлялся на публике и в соцсетях, ни о чем не высказывался. Кендрик уже приучил, что говорит только через музыку. И если говорит – обязательно что-то важное.

Он признался, что за последние годы большую часть времени проводил в раздумьях, сидел дома, ремонтировал велосипеды, месяцами не пользовался связью. И сосредоточился на своей, реальной жизни. Кендрик больше года размышлял над концепцией альбома, искал новый звук и новые смыслы. Даже встречался с Экхартом Толле – поп-философом и духовным наставником, автором книг об осознанности и свободе.

И вот 13 мая он выпустил пятый студийный альбом – Mr. Morale & The Big Steppers. Это первый двойной альбом в его карьере – он делится на две части по девять треков. На обложке Кендрик держит на руках ребенка, а за его поясом рукоять пистолета. Сзади мать его детей (с которой они вместе со школьных времен) со вторым ребенком, рождение которого оба хранили в тайне.

О чем альбом: проблемы маскулинности, уход женщины, бремя славы

Кендрик проходит психотерапию и транслирует ее слушателю. Это интимное путешествие в его сознание. Мы слушаем, как он избавляется от стресса и грязи, которые съедали его на протяжении последних лет и всей жизни.

Он много говорит о детстве, семье и травмах. Осмысляет воспитание и прошлое, рассказывает о проблемах с отцом (трек Father Time посвящен этому). На нем ему предлагают обратиться к терапевту, а Кендрик из прошлого отвечает: «Настоящему мужику не нужна терапия».

И Кендрик постепенно пересматривает взгляды, называя мужественность «токсичной». Говоря, что она мешает ему и другим мужчинам тем, что не дает признать свои уязвимости. Это одна из корневых тем альбома.

Также он постоянно упоминает женщину Уитни – мать его детей (и, кстати, называет их имена: Енох и Узи). Признается, что неоднократно изменял ей. И что у него была сексуальная зависимость: он искал утешение в женщинах и сексе. Рассказывает, что именно Уитни настаивала на прохождении им психотерапии. И в конце альбома признается, что она ушла от него: «Она сделала все, что могла».

Еще одна важная тема альбома – о популярности Кендрика, его статусе и больших деньгах. Как он, 34-летний мультимиллионер, с этим справляется. Кендрик признается, что ему тяжело нести свой статус, что он испытывает давление от общества, что его заставляют высказываться; быть идеальным и мужественным.

Кендрик все время возвращается в детство, рассказывая о семье и детских травмах. Песня Mother I Sober посвящена его матери, пережившей изнасилование. Он вспоминает, как в детстве видел, что ее избивают, но испугался заступиться: «Я все слышал, должен был схватить ствол, но мне было всего лишь пять».

Еще осмысляет проблему гомофобии. Признается, что его тетя – трансгендер. Рассказывает, как относились к таким людям в его окружении в его детстве и юности. И что он сам когда-то относился к ним сурово.

zumapress / global look press

И все это один большой сеанс психотерапии, внутри которого Кендрик перепрыгивает с темы на тему. От этого возникает ощущение, что альбому не хватает целостности – потому что повествование слишком хаотичное.

Как звучит альбом

Mr. Morale & The Big Steppers похож на рэп-оперу и спектакль. В треках к лирическому герою постоянно кто-то обращается, неожиданно появляется, а некоторые песни вообще строятся на диалогах (We Cry Together – яркий пример).

Возможно, из-за этого он звучит не так хитово, как все предыдущие работы Кендрика. Альбом в целом мягче, чем обычно, мелодичнее. На нем много акустических инструментов, фортепиано и струнных. При этом звучание очень разнообразное и как обычно неожиданное для Кендрика. Много экспериментов: он даже вытащил в инфополе солистку группы Portishead Бетт Гиббонс – отшельницу, которая давно завершила карьеру и которой уже 57 лет.

Кендрик снова звучит не так, как звучал до этого. Но его слушатели вряд ли удивились – ведь он всегда был нонконформистом, делающим все вне трендов, но при этом свежо.

Чем темы этого альбома отличаются от его прошлых проектов

Все альбомы Кендрика отличаются друг от друга.

  1. Section.80 – осмысление его поколения, рассказ об эпидемии крэка 1980-х годов, расизме и толерантности.
  2. Good kid, m.A.A.d city – о жизни в родном Комптоне, его суровых реалиях, экономических лишениях, забитых женщинах, о выживании его семьи и друзей.
  3. To Pimp a Butterfly – политически заряженный, сознательный альбом. Переплетение политических и личных тем, связанных с расой, культурой и дискриминацией.
  4. DAMN – религиозное повествование, пронизанное теологией Ветхого Завета. Духовный альбом, в котором он вышел из тела и говорит на небесные вечные темы.
  5. Mr. Morale & The Big Steppers – осмысление всей своей личности, выход на новый уровень искренности. Даже обложка говорит об этом. Скрытный и оберегающий личное Кендрик показывает женщину и детей, которых до этого никогда не светил.

Кендрик начал путь дерзким выскочкой, был классическим грубоватым рэпером, но с каждым альбом становился спокойнее и мыслил глобальнее. Сначала осмыслял родной город и семью, потом народ и страну, а потом вообще вышел на божественные темы. Но теперь вернулся в себя и снова рассказал о себе, содрав ненужные крутость и дерзость, обнажив слабости и честно поведав о внутренней боли.

В последнем треке альбома (Mirror) он говорит, что не может спасти мир, потому что пытается починить свой. И просит не искать в нем спасителя: 

«Я выбрал себя, извините».

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