Каким получился новый альбом Кендрика Ламара: психотерапия, спектакль, акустика, солистка Portishead и тотальная откровенность

И Кендрик постепенно пересматривает взгляды, называя мужественность «токсичной». Говоря, что она мешает ему и другим мужчинам тем, что не дает признать свои уязвимости. Это одна из корневых тем альбома.

Также он постоянно упоминает женщину Уитни – мать его детей (и, кстати, называет их имена: Енох и Узи). Признается, что неоднократно изменял ей. И что у него была сексуальная зависимость: он искал утешение в женщинах и сексе. Рассказывает, что именно Уитни настаивала на прохождении им психотерапии. И в конце альбома признается, что она ушла от него: «Она сделала все, что могла».

Еще одна важная тема альбома – о популярности Кендрика, его статусе и больших деньгах. Как он, 34-летний мультимиллионер, с этим справляется. Кендрик признается, что ему тяжело нести свой статус, что он испытывает давление от общества, что его заставляют высказываться; быть идеальным и мужественным.

Кендрик все время возвращается в детство, рассказывая о семье и детских травмах. Песня Mother I Sober посвящена его матери, пережившей изнасилование. Он вспоминает, как в детстве видел, что ее избивают, но испугался заступиться: «Я все слышал, должен был схватить ствол, но мне было всего лишь пять».

Еще осмысляет проблему гомофобии. Признается, что его тетя – трансгендер. Рассказывает, как относились к таким людям в его окружении в его детстве и юности. И что он сам когда-то относился к ним сурово.