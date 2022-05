Каким получился новый альбом Кендрика Ламара: психотерапия, спектакль, акустика, солистка Portishead и тотальная откровенность

И все это один большой сеанс психотерапии, внутри которого Кендрик перепрыгивает с темы на тему. От этого возникает ощущение, что альбому не хватает целостности – потому что повествование слишком хаотичное.

Как звучит альбом

Mr. Morale & The Big Steppers похож на рэп-оперу и спектакль. В треках к лирическому герою постоянно кто-то обращается, неожиданно появляется, а некоторые песни вообще строятся на диалогах (We Cry Together – яркий пример).

Возможно, из-за этого он звучит не так хитово, как все предыдущие работы Кендрика. Альбом в целом мягче, чем обычно, мелодичнее. На нем много акустических инструментов, фортепиано и струнных. При этом звучание очень разнообразное и как обычно неожиданное для Кендрика. Много экспериментов: он даже вытащил в инфополе солистку группы Portishead Бетт Гиббонс – отшельницу, которая давно завершила карьеру и которой уже 57 лет.

Кендрик снова звучит не так, как звучал до этого. Но его слушатели вряд ли удивились – ведь он всегда был нонконформистом, делающим все вне трендов, но при этом свежо.

Чем темы этого альбома отличаются от его прошлых проектов

Все альбомы Кендрика отличаются друг от друга.