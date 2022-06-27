Кендрик Ламар
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Кендрик Ламар спел в терновом венце с 8000 бриллиантов. Во время выступления он «кровоточил»
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Кендрик Ламар выступил на фестивале Гластонбери. Перед началом песни Savior Ламар сказал небольшую речь в поддержку женщин США, которые борются за право законного аборта:
«Я ношу эту венец. Они судят Христа. Они судят вас, они судят Христа. Счастливого пути в борьбе за права женщин», – повторил несколько раз Ламар.
Самый яркий момент шоу случился во время песни Savior (любимый трек Ламара с альбома, потому что он «не совершенен»). Из металлического тернового венца Ламара потекла краска, имитирующая кровь.
Впервые свой венец Ламар показал на обложке своего последнего альбома Mr. Morale & The Big Steppers.
Оказалось, что это дорогое ювелирное украшение.
- Венец изготовил ювелирный дом Tiffany & Co по заказу Ламара и его соратника Дейва Фри.
- На создание ушло десять месяцев работы четырех мастеров. Таким был процесс создания.
- Венец сделан из металла, но богато украшен: покрыт драгоценными камнями, 8000 бриллиантами и 50 шипами.
- Зачем рэперу носить важный христианский символ? Фри объясняет: «Венец – это божественное воплощение философии трущоб, переданное через понятную юношескую линзу».
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