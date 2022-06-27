Кендрик Ламар спел в терновом венце с 8000 бриллиантов. Во время выступления он «кровоточил»

Кендрик Ламар выступил на фестивале Гластонбери. Перед началом песни Savior Ламар сказал небольшую речь в поддержку женщин США, которые борются за право законного аборта:

«Я ношу эту венец. Они судят Христа. Они судят вас, они судят Христа. Счастливого пути в борьбе за права женщин», – повторил несколько раз Ламар.