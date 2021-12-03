Что думаешь про альбом Оксимирона? Здесь пять разных мнений
Николай Живоглядов
Грузно. Нудновато. Политотно. Первое ощущение – пьяный Ресторатор, который полдня вел стрим на ютубе в ожидании альбома и свернулся на четвертом треке: «Мы шесть лет ждали это?» Мирон так сильно заполнил медиапространство, переиграл сам себя со стягиванием туч и заигрываниями через тайные послания, что любая незаходящая рифма = ну такое. Как с финалами, когда все ждут 5:5, а выходят нули.
Нагромождение политических тегов на старте – как спешный и неаккуратный ответ на копившиеся за пять лет претензии: «Видел, что творится? А почему молчишь?» Н-н-н-а: строчка про Шульман, иностранные агенты, «вся страна – пост ГАИ». Ага – все, как хотели. Оксимирон сам приводит к этому, но с первого трека выпячивает свое гражданское и даже не подчищает «ортодоксальный – парадоксальный».
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Все сломали ожидания. Не ждали, что Мирон скажет за политику, выдаст порцию рефлексий, пройдется по новой школе и напомнит, что он в индустрии самый свежий дед? Не ждали рифм через тире и бесконечного неймдропинга? Не слышали его агрессивно-давящие интонации? Сильное, но привычное.
Почему-то мозг не цепляется за панчи и не визжит от битов. Почему-то только несколько треков осели в наушниках. Серьезно: сколько из них стоят над всеми остальными? Почему-то толстый слой альбома сливается в общую массу, а новые треки с микстейпа больше отдают свежестью. На контрасте звучание ATL и Дельфина (хотя их куплеты не укололи), попсовые мотивы, женские припевы (Монеточка? АИГЕЛ?) и стебные повороты (как войс Моргенштерна или припев из цитаты Птахи) – выбивающийся эксперимент.
Ладно. Оксимирон все равно создал альбом для полки: еще много раз переслушаю, прогуглю отсылки и смыслы, зайду по-новому. Надеюсь, дело только во времени.
Дмитрий Проскурин
Рэп Оксимирона – ирландское рагу с ритмом загудевшей стиралки, очевидными рифмами и редкими удачными находками. Это касается вообще всего его рэпа. «Красота и Уродство» – Оксимиронова квинтэссенция (редкое слово, которое не попало в альбом). Сложная задача – послушать его залпом и сварганить мнение. Застреваешь в именах и однообразии. Но одно ощущение постоянно на фоне – усталость.
«Красота и уродство» – затянутое упражнение в поэзии и осмыслении (себя, рэпа, политики). Его сравнивают с «Вечным жидом», но давайте подерзим со сравнениями: «Красота и уродство» – это серьезный апдейт первого микстейпа. Только неймдропинг стал сложнее, репрезентация пафоснее, а биты сделаны под заказ. Оп-оп, Лондон против всех. Оп-оп, автотюновые рэперки, вы что тут без меня натворили?
К сожалению, это все приходится обсуждать, потому что Оксимирон – главный миф русской музыки десятых. Он построил на своем агрессивном молчании маркетинг, удачно нравится и дедулям из фейсбука, и молодым, которые ценят тексты «со смыслом».
Но вот как дело доходит до дел, то вдруг оказывается, что он и не великий баттл-рэпер. И как музыкант слабоват. И на настоящую полит смелость не решается. И перформансы дурацкие (трюк со «Смутным временем» и трек «Рецензия» – поделки ленивого постмодерниста). И выпускает Оксимирон спустя шесть лет типичного Оксимирона, когда хочется чего-то нового.
«Красота и Уродство» – это просто плохой альбом. Дай бог, тебе Мирон, здоровья психического и продуктивности. Денег на терапию теперь точно хватит. Так что вперед – писать еще альбомы: так мы их перестанем ждать и истерить. И оценим, когда вдруг получим свежее, когда уже и не надеялись.
Валера Полевиков
Самую короткую рецензию Оксимирон дал сам в одном из треков: «Я построил третий альбом на костях, «Вечный жид» 2 – десять лет спустя».
«Вечный жид» и «Красота и Уродство» реально похожи. Оба – набор треков, а не история. Шероховатые, недожатые, нетерпеливые, будто написанные на скорую руку. С множеством красивых строчек, отсылок и упоминаний – но при этом часто ни о чем. И десять лет спустя Мирон зол на русский рэп, панчит против и поддевает. А еще он так же эмоционален, как на «Вечном жиде».
Только в новом альбоме есть политика (и наконец-то он говорит о ней прямо). В отличие от «Вечного жида» тут много припевов. Конечно, другое звучание, но было бы странно не изменить его за десять лет.
Приятно слышать искреннего Оксимирона. Который теперь не безусловно крутой и сильный. А может подсветить уязвимости, честно покритиковать себя. Или просто выдать откровеннее (например, про отца). Раньше такого и близко не было.
Но есть ощущение, что искренность не дожата. Будто он мог рассказать намного больше и глубже, но все еще мнется и не умеет так сильно ковырять себя. Не зря он говорит «альбом на костях». Костей действительно много – голых, но крепких. А крови почти нет.
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Новый альбом – это классический Оксимирон. То есть это хороший русский рэп. Это не вау-вау-вау, не новый уровень, не открытия. Нет революции. Но просто дело в том, что Оксимирон уже ее произвел. И не нужно его переоценивать (и завышать ожидания). Он хороший русский рэпер – и сделал хороший для русского рэпа альбом.
Роман Абрамов
Альбом не цельный, рваный, напичканный – поэтому вместо единого мнения получается только набор хаотичных рубленных заметок.
• Медиаполе конца 2021-го боязливо съежилось, настрадавшись от тисков и устав от мрачняка. Из-за этого почему-то ощущалось: сейчас идеальное время, чтобы человек чуть ли не с самой широкой и амбициозной трибуной в поп-культуре выступил с некой речью. Чтобы показать, что еще можно. Чтобы показать, что еще есть смысл обсуждать и делиться. Чтобы просто попасть в нерв. Он, конечно, не проповедник и не обязан. Но в моменте вдруг мелькало: хотя бы кто если не. Но вместо живого и внятного выступления в любой тональности получился странный набор шаблонных автоматизированных лозунгов и кучно рассыпанные теговые мины из новостей. Честная мысль подменилась субкультурной игрой. Я ничего не ждал от этого проекта. Но все равно кольнуло разочарование. Это не тот угол обзора и не та тональность, за которыми я сюда заглядывал.
• Кажется, подлинное постижение мудрости о себе и мире все-таки не вяжется с миллиардом словарных упражнений ради статы в джиниусе. Я сдался на рифмах типа Courvoisier/Ле Корбюзье.
• Если индустрия такая хилая и никчемная, зачем уделять разговору об этом так много места?
• Альбому явно не хватило редактуры. Хотя бы на вкус и свежесть отдельных фраз. «Прогонял телегу, как Роскомнадзор». Неловко.
• Но он точно поработал над собой. Флоу поинтереснее, биты получше, решимость на локальные микроэсперименты повыше, интонации попросветленнее. Мне не понравился альбом, но это не стыд и не динозавр.
• Помечу себе на склонах: не делай маркетинг, как Канье, если в итоге у тебя за ним нет идей, как у Канье.
• Какие песни выделяются: «Лифт», «Празднуй», «Хоп-механика», «Мы все умрем».
Илья Егоров
Я люблю и терпеть не могу Оксимирона. Терпеть не могу – потому что он одним микстейпом вогнал полстраны в депрессию. Люблю – потому что он одним твитом вывел эту половину в нормальное состояние. А я, недорэперок, присел, встретив друга детства, и с нетерпением ждал новостей.
И вот альбом вышел. Первые мысли: «Ура! Вот оно, наконец-то! Русский рэп снова жив!» Первая мысль после прослушивания: «Эмммммм?»
Я не хотел, чтобы Оксимирон вклинивал новостную ленту в свои строки. Но он вклинил: политики, полиция, государство-гангстер. Я хотел умные и классно слепленные тексты. В целом все ок, но странных фраз и рифм стало больше. И да, некоторые из них по уровню каламбура сравнимы с «гандбольным мировым рекордом».
Я не хотел, чтобы Оксимирон много пел о себе. Но он пел о себе. Но самое главное: он сломал то самое, сука, сравнение с Эминемом, просто озвучив его в одном из своих треков.
Я дилетант в музыке и пишу это, руководствуясь собственными переживаниями и ощущениями. Раньше я слушал его, потому что он сам хотел творить, сам хотел что-то рассказать, взрывать и читать. Сейчас у меня сложилось ощущение, что Оксимирон выступал, просто потому что «не выпускал шесть и не выступал пять». Да и само творчество далеко от того, что раньше делал Мирон. И некоторые даже напомнили хип-хоп Восточного побережья. Знаете, как в ГТА: глупые, слабые песенки про бухло, жизнь в гетто и травку.
Короче, я сейчас пержу по-стариковски. Но это совсем не тот Мирон, что был раньше. Друг детства повзрослел и изменился. И я его не узнаю в новом образе.