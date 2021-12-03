Oxxxymiron
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#Oxxxymiron

Что думаешь про альбом Оксимирона? Здесь пять разных мнений

14 часов назад

Николай Живоглядов

Грузно. Нудновато. Политотно. Первое ощущение – пьяный Ресторатор, который полдня вел стрим на ютубе в ожидании альбома и свернулся на четвертом треке: «Мы шесть лет ждали это?» Мирон так сильно заполнил медиапространство, переиграл сам себя со стягиванием туч и заигрываниями через тайные послания, что любая незаходящая рифма = ну такое. Как с финалами, когда все ждут 5:5, а выходят нули.

Нагромождение политических тегов на старте – как спешный и неаккуратный ответ на копившиеся за пять лет претензии: «Видел, что творится? А почему молчишь?» Н-н-н-а: строчка про Шульман, иностранные агенты, «вся страна – пост ГАИ». Ага – все, как хотели. Оксимирон сам приводит к этому, но с первого трека выпячивает свое гражданское и даже не подчищает «ортодоксальный – парадоксальный».

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Все сломали ожидания. Не ждали, что Мирон скажет за политику, выдаст порцию рефлексий, пройдется по новой школе и напомнит, что он в индустрии самый свежий дед? Не ждали рифм через тире и бесконечного неймдропинга? Не слышали его агрессивно-давящие интонации? Сильное, но привычное.

Почему-то мозг не цепляется за панчи и не визжит от битов. Почему-то только несколько треков осели в наушниках. Серьезно: сколько из них стоят над всеми остальными? Почему-то толстый слой альбома сливается в общую массу, а новые треки с микстейпа больше отдают свежестью. На контрасте звучание ATL и Дельфина (хотя их куплеты не укололи), попсовые мотивы, женские припевы (Монеточка? АИГЕЛ?) и стебные повороты (как войс Моргенштерна или припев из цитаты Птахи) – выбивающийся эксперимент.

Ладно. Оксимирон все равно создал альбом для полки: еще много раз переслушаю, прогуглю отсылки и смыслы, зайду по-новому. Надеюсь, дело только во времени.

Дмитрий Проскурин

Рэп Оксимирона – ирландское рагу с ритмом загудевшей стиралки, очевидными рифмами и редкими удачными находками. Это касается вообще всего его рэпа. «Красота и Уродство» – Оксимиронова квинтэссенция (редкое слово, которое не попало в альбом). Сложная задача – послушать его залпом и сварганить мнение. Застреваешь в именах и однообразии. Но одно ощущение постоянно на фоне – усталость.

«Красота и уродство» – затянутое упражнение в поэзии и осмыслении (себя, рэпа, политики). Его сравнивают с «Вечным жидом», но давайте подерзим со сравнениями: «Красота и уродство» – это серьезный апдейт первого микстейпа. Только неймдропинг стал сложнее, репрезентация пафоснее, а биты сделаны под заказ. Оп-оп, Лондон против всех. Оп-оп, автотюновые рэперки, вы что тут без меня натворили?

К сожалению, это все приходится обсуждать, потому что Оксимирон – главный миф русской музыки десятых. Он построил на своем агрессивном молчании маркетинг, удачно нравится и дедулям из фейсбука, и молодым, которые ценят тексты «со смыслом».

Но вот как дело доходит до дел, то вдруг оказывается, что он и не великий баттл-рэпер. И как музыкант слабоват. И на настоящую полит смелость не решается. И перформансы дурацкие (трюк со «Смутным временем» и трек «Рецензия» – поделки ленивого постмодерниста). И выпускает Оксимирон спустя шесть лет типичного Оксимирона, когда хочется чего-то нового.

«Красота и Уродство» – это просто плохой альбом. Дай бог, тебе Мирон, здоровья психического и продуктивности. Денег на терапию теперь точно хватит. Так что вперед – писать еще альбомы: так мы их перестанем ждать и истерить. И оценим, когда вдруг получим свежее, когда уже и не надеялись.

Валера Полевиков

Самую короткую рецензию Оксимирон дал сам в одном из треков: «Я построил третий альбом на костях, «Вечный жид» 2 – десять лет спустя».

«Вечный жид» и «Красота и Уродство» реально похожи. Оба – набор треков, а не история. Шероховатые, недожатые, нетерпеливые, будто написанные на скорую руку. С множеством красивых строчек, отсылок и упоминаний – но при этом часто ни о чем. И десять лет спустя Мирон зол на русский рэп, панчит против и поддевает. А еще он так же эмоционален, как на «Вечном жиде».

Только в новом альбоме есть политика (и наконец-то он говорит о ней прямо). В отличие от «Вечного жида» тут много припевов. Конечно, другое звучание, но было бы странно не изменить его за десять лет.

Приятно слышать искреннего Оксимирона. Который теперь не безусловно крутой и сильный. А может подсветить уязвимости, честно покритиковать себя. Или просто выдать откровеннее (например, про отца). Раньше такого и близко не было.

Но есть ощущение, что искренность не дожата. Будто он мог рассказать намного больше и глубже, но все еще мнется и не умеет так сильно ковырять себя. Не зря он говорит «альбом на костях». Костей действительно много – голых, но крепких. А крови почти нет.

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Новый альбом – это классический Оксимирон. То есть это хороший русский рэп. Это не вау-вау-вау, не новый уровень, не открытия. Нет революции. Но просто дело в том, что Оксимирон уже ее произвел. И не нужно его переоценивать (и завышать ожидания). Он хороший русский рэпер – и сделал хороший для русского рэпа альбом.

Роман Абрамов

Альбом не цельный, рваный, напичканный – поэтому вместо единого мнения получается только набор хаотичных рубленных заметок.

Медиаполе конца 2021-го боязливо съежилось, настрадавшись от тисков и устав от мрачняка. Из-за этого почему-то ощущалось: сейчас идеальное время, чтобы человек чуть ли не с самой широкой и амбициозной трибуной в поп-культуре выступил с некой речью. Чтобы показать, что еще можно. Чтобы показать, что еще есть смысл обсуждать и делиться. Чтобы просто попасть в нерв. Он, конечно, не проповедник и не обязан. Но в моменте вдруг мелькало: хотя бы кто если не. Но вместо живого и внятного выступления в любой тональности получился странный набор шаблонных автоматизированных лозунгов и кучно рассыпанные теговые мины из новостей. Честная мысль подменилась субкультурной игрой. Я ничего не ждал от этого проекта. Но все равно кольнуло разочарование. Это не тот угол обзора и не та тональность, за которыми я сюда заглядывал.

Кажется, подлинное постижение мудрости о себе и мире все-таки не вяжется с миллиардом словарных упражнений ради статы в джиниусе. Я сдался на рифмах типа Courvoisier/Ле Корбюзье.

Если индустрия такая хилая и никчемная, зачем уделять разговору об этом так много места?

Альбому явно не хватило редактуры. Хотя бы на вкус и свежесть отдельных фраз. «Прогонял телегу, как Роскомнадзор». Неловко.

Но он точно поработал над собой. Флоу поинтереснее, биты получше, решимость на локальные микроэсперименты повыше, интонации попросветленнее.  Мне не понравился альбом, но это не стыд и не динозавр.

Помечу себе на склонах: не делай маркетинг, как Канье, если в итоге у тебя за ним нет идей, как у Канье.

Какие песни выделяются: «Лифт», «Празднуй», «Хоп-механика», «Мы все умрем».

Илья Егоров

Я люблю и терпеть не могу Оксимирона. Терпеть не могу – потому что он одним микстейпом вогнал полстраны в депрессию. Люблю – потому что он одним твитом вывел эту половину в нормальное состояние. А я, недорэперок, присел, встретив друга детства, и с нетерпением ждал новостей.

И вот альбом вышел. Первые мысли: «Ура! Вот оно, наконец-то! Русский рэп снова жив!» Первая мысль после прослушивания: «Эмммммм?»

Я не хотел, чтобы Оксимирон вклинивал новостную ленту в свои строки. Но он вклинил: политики, полиция, государство-гангстер. Я хотел умные и классно слепленные тексты. В целом все ок, но странных фраз и рифм стало больше. И да, некоторые из них по уровню каламбура сравнимы с «гандбольным мировым рекордом».

Я не хотел, чтобы Оксимирон много пел о себе. Но он пел о себе. Но самое главное: он сломал то самое, сука, сравнение с Эминемом, просто озвучив его в одном из своих треков. 

Я дилетант в музыке и пишу это, руководствуясь собственными переживаниями и ощущениями. Раньше я слушал его, потому что он сам хотел творить, сам хотел что-то рассказать, взрывать и читать. Сейчас у меня сложилось ощущение, что Оксимирон выступал, просто потому что «не выпускал шесть и не выступал пять». Да и само творчество далеко от того, что раньше делал Мирон. И некоторые даже напомнили хип-хоп Восточного побережья. Знаете, как в ГТА: глупые, слабые песенки про бухло, жизнь в гетто и травку.

Короче, я сейчас пержу по-стариковски. Но это совсем не тот Мирон, что был раньше. Друг детства повзрослел и изменился. И я его не узнаю в новом образе.

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