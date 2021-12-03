Что думаешь про альбом Оксимирона? Здесь пять разных мнений

Николай Живоглядов

Грузно. Нудновато. Политотно. Первое ощущение – пьяный Ресторатор, который полдня вел стрим на ютубе в ожидании альбома и свернулся на четвертом треке: «Мы шесть лет ждали это?» Мирон так сильно заполнил медиапространство, переиграл сам себя со стягиванием туч и заигрываниями через тайные послания, что любая незаходящая рифма = ну такое. Как с финалами, когда все ждут 5:5, а выходят нули.

Нагромождение политических тегов на старте – как спешный и неаккуратный ответ на копившиеся за пять лет претензии: «Видел, что творится? А почему молчишь?» Н-н-н-а: строчка про Шульман, иностранные агенты, «вся страна – пост ГАИ». Ага – все, как хотели. Оксимирон сам приводит к этому, но с первого трека выпячивает свое гражданское и даже не подчищает «ортодоксальный – парадоксальный».

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Все сломали ожидания. Не ждали, что Мирон скажет за политику, выдаст порцию рефлексий, пройдется по новой школе и напомнит, что он в индустрии самый свежий дед? Не ждали рифм через тире и бесконечного неймдропинга? Не слышали его агрессивно-давящие интонации? Сильное, но привычное.

Почему-то мозг не цепляется за панчи и не визжит от битов. Почему-то только несколько треков осели в наушниках. Серьезно: сколько из них стоят над всеми остальными? Почему-то толстый слой альбома сливается в общую массу, а новые треки с микстейпа больше отдают свежестью. На контрасте звучание ATL и Дельфина (хотя их куплеты не укололи), попсовые мотивы, женские припевы (Монеточка? АИГЕЛ?) и стебные повороты (как войс Моргенштерна или припев из цитаты Птахи) – выбивающийся эксперимент.

Ладно. Оксимирон все равно создал альбом для полки: еще много раз переслушаю, прогуглю отсылки и смыслы, зайду по-новому. Надеюсь, дело только во времени.