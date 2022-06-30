Как создавался трек «Биг Сити Лайф» – важный для истории русского рэпа: группа «Триагрутрика» выделила дух провинции
Распалась рэп-группа «Триагрутрика» – об этом рассказал один из ее участников DJ Puza. Она существовала с 2004 года и стала значимым этапом для истории и формирования хип-хопа в России.
Главной альбом «ТГК» выпустила в 2010 году – «Вечерний Челябинск». Именно с него началась их популярность, именно из-за него они подписали контракт с «Газгольдером». На альбоме был трек, который все перевернул – «Биг Сити Лайф».
Автор о хип-хопе Даня Порнорэп написал про него: «Классический клип на классический трек с классического альбома. Если вы этого не знаете – о русском рэпе вы не знаете ничего. После него пацанский рэп из подворотен окончательно обрел аутентичную провинциальную форму».
В чем секрет альбома «Вечерний Челябинск» и песни «Биг Сити Лайф» – почему они сделали «ТГК» культовой группой
До «Вечернего Челябинска» «Триагрутрика» много лет была андеграудной группой, известной только локально. После – мгновенно стала новым героем рэп-культуры. И уже через несколько месяцев собирала полные залы по всей стране.
DJ Puza говорил, что после выхода альбома и песни сбылось все, о чем мечтали участники:
«Нас стали узнавать. Люди, которых мы слушали на кассетах, стали нам респектовать. Смоки Мо, Влади и Ассаи написали, что альбом крутой. Вася Вакуленко сказал мне: «Пузырян, ты мастер!» Еще нас заметили крутые сайты. Rap.ru выложил клип «Биг Сити Лайф» вместе с альбомом, Лигалайз написал, что ему нравится. Витя АК-47 позвонил и сказал, что выучил песни наизусть. Было очень приятно».
Феномен «Вечернего Челябинска» и песни «Биг Сити Лайф» похож на феномен сериала «Реальные пацаны». Оба проекта зафиксировали время, людей и тональность провинции. Показав их простоту и непростые обстоятельства. Но при этом возможность быть счастливым, несмотря ни на что, и не хотеть уехать в другое место.
«Вечерний Челябинск» – это городская романтика, оптимизм и честный рассказ о жизни простых пацанов, любящих хип-хоп. При этом в звучании много джаза, подчеркивающего неторопливость альбома и жизни персонажей – как и должно быть в провинции: «Время медленно идет, так, как будто его нет».
Что самое важное – в треках рисуется русская идентичность. Культовый «Биг Сити Лайф» начинается со строчек «Не был в Америке, не знаю, как правильно делать рэп». Или вот классная зарисовка реалий в двух строчках: «По одной стороне едет «Порш», на другой – лежит бомж».
Трек «Биг Сити Лайф» начался с того, что участник группы Big Mic написал восемь строк и отправил их оценить Вибе. Тот за 20 минут сочинил куплет. Отправил Джамалу, который свой куплет сочинял вокруг фразы «Самодельный рэп – самый дельный».
Вибе говорил про песню: «Мы всегда знали, что нам нужен хит, но никто не думал, что именно «Биг Сити Лайф» выстрелит. Иногда рэп опережает время, иногда отстает от него. «Биг Сити Лайф» уловил дух времени. Это невозможно было сделать специально. Все вышло на интуитивном уровне».
Еще клип «Биг Сити Лайф» – первая работа одного из главных режиссеров России в индустрии музыкальных видео Алины Пязок
Джамал рассказывал: «Когда вышел «Вечерний Челябинск», мы устроили голосование в паблике на лучшую песню. И тут вперед неожиданно вырвался «Биг Сити Лайф» – так мы поняли, что на него надо мутить видео. Клип появился спонтанно. Я шел по улице и увидел, что через дорогу бежит Алина Пязок, размахивая руками. Она долгое время жила в Челябинске, а потом уехала в Питер. Однажды приехала сюда на три дня. Встретила меня, сказала, что будет в городе еще один день и предложила наловиться вечерком и что-нибудь снять.
Мы встретились на следующий день и снимали с десяти вечера до часу ночи – три часа всего. Не готовили сценарий – просто прошлись по центру Челябинска в разных местах».
Клип тоже выстрелил. С него и началась карьера Алины Пязок, которая потом работала с главными рэперами страны. А сейчас она идеолог и режиссер всех номеров и клипов Little Big. Она рассказывала, как все получилось с «ТГК»:
«Мы с Джамалом жили в соседних домах, вот буквально через дорогу друг от друга. Через много лет я приехала из Питера, случайно на улице встретила его. Предложила снять клип – хотела на «В моем городе звезд не видно». А он мне сказали, что «Биг Сити Лайф» такая же по атмосфере, но немного другая, давай сделаем ее. Я начала: «Ну, мне так хочется…» А он в ответ: «Либо эту, либо никакую». Пришлось идти на компромисс.
Они были чем-то особенным, в них была какая-то магия. Альбом «Вечерний Челябинск» в то время был просто невероятным. В нем была своя честная атмосфера. А тот клип я вспоминаю с особой теплотой. Мы тогда все выпили и пошли снимать. Уложились в три часа, а клип стоил ноль рублей».