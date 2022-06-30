Как создавался трек «Биг Сити Лайф» – важный для истории русского рэпа: группа «Триагрутрика» выделила дух провинции

Автор о хип-хопе Даня Порнорэп написал про него: «Классический клип на классический трек с классического альбома. Если вы этого не знаете – о русском рэпе вы не знаете ничего. После него пацанский рэп из подворотен окончательно обрел аутентичную провинциальную форму».

В чем секрет альбома «Вечерний Челябинск» и песни «Биг Сити Лайф» – почему они сделали «ТГК» культовой группой

До «Вечернего Челябинска» «Триагрутрика» много лет была андеграудной группой, известной только локально. После – мгновенно стала новым героем рэп-культуры. И уже через несколько месяцев собирала полные залы по всей стране.

DJ Puza говорил, что после выхода альбома и песни сбылось все, о чем мечтали участники:

«Нас стали узнавать. Люди, которых мы слушали на кассетах, стали нам респектовать. Смоки Мо, Влади и Ассаи написали, что альбом крутой. Вася Вакуленко сказал мне: «Пузырян, ты мастер!» Еще нас заметили крутые сайты. Rap.ru выложил клип «Биг Сити Лайф» вместе с альбомом, Лигалайз написал, что ему нравится. Витя АК-47 позвонил и сказал, что выучил песни наизусть. Было очень приятно».

Феномен «Вечернего Челябинска» и песни «Биг Сити Лайф» похож на феномен сериала «Реальные пацаны». Оба проекта зафиксировали время, людей и тональность провинции. Показав их простоту и непростые обстоятельства. Но при этом возможность быть счастливым, несмотря ни на что, и не хотеть уехать в другое место.