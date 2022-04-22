Тайна песни «Владимирский централ» – кто ее автор на самом деле: об этом спорят два криминальных авторитета и друг Михаила Круга

Первая версия. Круг сам написал песню после поездки к Саше Северу

Михаил Круг в 1995 году приехал на тюремное свидание во Владимир к своему другу, вору в законе Александру Северову. После этого он и сочинил «Владимирский централ». Это официальная версия создания песни, которая описана в книге «Жизнь и смерть Михаила Круга».

Из этой же книги пошла и главная легенда о первой версии песни. Вместо строчки «Владимирский централ – Ветер северный» была «Владимирский централ – Саша Северный». Но друг Круга запротестовал о своем упоминании и попросил редактуру. Круг никогда не подтверждал эту историю, но она стала расхожей и упоминается во всех работах о песне «Владимирский централ».

Вторая версия. Кругу с текстом помогали криминальные авторитеты, возможно, ее и написал Север

Еще одна легенда – текст песни Кругу как раз написал и Северов. Он с детства увлекался поэзией и показывал стихи Кругу, когда тот приезжал к нему в тюрьму. Об этом подробнее пишет «Лента.ру». В 2012 году выходил документальный фильм НТВ, где много раз намекается, что именно Северов написал «Владимирский централ» и подарил стихи Кругу. Но прямых доказательств и фактов нет.