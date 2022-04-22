Тайна песни «Владимирский централ» – кто ее автор на самом деле: об этом спорят два криминальных авторитета и друг Михаила Круга
«Владимирский централ» – главная песня Михаила Круга. Символ конца 90-х и жанра русского шансона. Круг мало говорил о «Владимирском централе», поэтому вокруг создания песни много легенд, слухов и полуправдивых фактов.
Первая версия. Круг сам написал песню после поездки к Саше Северу
Михаил Круг в 1995 году приехал на тюремное свидание во Владимир к своему другу, вору в законе Александру Северову. После этого он и сочинил «Владимирский централ». Это официальная версия создания песни, которая описана в книге «Жизнь и смерть Михаила Круга».
Из этой же книги пошла и главная легенда о первой версии песни. Вместо строчки «Владимирский централ – Ветер северный» была «Владимирский централ – Саша Северный». Но друг Круга запротестовал о своем упоминании и попросил редактуру. Круг никогда не подтверждал эту историю, но она стала расхожей и упоминается во всех работах о песне «Владимирский централ».
Вторая версия. Кругу с текстом помогали криминальные авторитеты, возможно, ее и написал Север
Еще одна легенда – текст песни Кругу как раз написал и Северов. Он с детства увлекался поэзией и показывал стихи Кругу, когда тот приезжал к нему в тюрьму. Об этом подробнее пишет «Лента.ру». В 2012 году выходил документальный фильм НТВ, где много раз намекается, что именно Северов написал «Владимирский централ» и подарил стихи Кругу. Но прямых доказательств и фактов нет.
В 2003 году о своем авторстве заявил заключенный из Петербурга Евгений Николаев. Он говорит, что созванивался с Кругом и в 1997-м «насвистел ему строки»:
«Питерский централ, ветер северный,
Этапом на Кресты, срок немереный
Упал на плечи, словно груз,
Питерский централ, ветер северный,
Когда суд банковал мне срок немереный,
Не тюрьма меня сгубила, а к одиннадцати туз».
Круг изменил детали и выпустил песню под своим авторством. Но Николаев не обижен и даже рад, что песня выстрелила.
Кстати, по поводу деталей. У песни есть спорная строчка «Этапом из Твери – зла немерено». Но дело в том, что из Твери во Владимир никогда заключенных этапов не переводили. Поэтому Круг, скорее всего, для красоты использовал Тверь, потому что был оттуда и познакомился в этом городе с Северовым.
Третья версия – Круг написал песню по настоянию друга-музыканта, который вдохновился книгой о Владимирском централе
Музыкант Леонид Ефремов (написал Кругу песню «Светочка») однажды дал интервью, где рассказал, как он посоветовал Кругу сочинить большой хит о тюрьме. Они оба решили, что песня о «Бутырке» или «Матросской тишине». И тогда Ефремов вспомнил, как читал книгу Владимира Буковского «И возвращается ветер…» – о жизни во Владимирской тюрьме.
По словам Ефремова, Круг полистал книжку и ответил: «Я сейчас много по зонам пою, езжу. Попробую пробить «Владимирку», посмотреть надо, что к чему…».
Бонус. Что же значит фраза «Не очко обычно губит, а к 11 туз?»
Об этом есть подробный материал у Arzamas. Если коротко, то есть такие версии:
- Это народная поговорка, которая встречается в тюремной прозе еще советских времен. Также есть ее нецензурный вариант: «Лучше б Ленин в жопу ***, чем к одиннадцати туз».
- Так Круг говорит о поражении в игре «21 очко». К 11 очкам он взял туза, вышло 22 очка и проиграл.
- Самая сложная версия. Круг поет о «банкирском очке», сумма карт которого равна 17. Сам, согласно песне, он раньше банковал. А сейчас с тузом ему выпала неудачная комбинация.
Весна опять пришла.
И лучики тепла...