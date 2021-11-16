Виктор Пелевин живет в Таиланде. Так утверждает расследование Mash, которое нашло его по подсказкам в романах
Писатель Виктор Пелевин не появляется на публике и очень редко дает интервью. Где он – большая загадка уже многие годы.
🔈 В 1996-м было его последнее видеоинтервью в университете Айовы. Пелевин в темных очках отвечает на вопросы и много смеется.
🔈 В 2001-м он последний раз появлялся на публике, это было на литературном симпозиуме в Токио.
🔈 В 2010-м было его последнее интервью на проекте «Сноб». По информацииBlue Print, оно обошлось в несколько десятков тысяч долларов.
Что было про него известно:
🔔 У него две квартиры на разных этажах панельного дома в Чертаново.
🔔 Он получал в России водительские права, но машину не покупал.
🔔 Не пользуется мобильным телефоном (слухи).
Mash провел собственное расследование, чтобы найти Пелевина: «Мы же решили пойти по пути классического детектива и просто внимательно почитали его книги. Да, там есть подсказка. Да, мы ее нашли».
И вот как это получилось:
🔎 Изначально было замечено, что с середины 2010-х годов под описания в книгах Пелевина попадают не классические городские пейзажи в Москве, а другие локации.
🔎 В 2020-м выходит роман «Непобедимое солнце», где главная героиня отправляется в путешествие в четыре страны: Турция-Испания-Куба-Таиланд.
🔎 Что дает проверка списка пассажиров. Кубу и Турцию можно вычеркнуть, с другими интереснее:
- Летом 2016-го прилетел из Бангкока в Москву, через месяц улетел обратно.
- В 2017-м за неделю до выхода романа iPhuck 10 прилетел в Москву и в тот же день улетел в Барселону. Через неделю – возвращение в Москву для мгновенной пересадки в Бангкок.
- В 2019-м – несколько рейсов в Москву, а 30 ноября – вылет в Бангкок, после которого он обратно не прилетал.
🔎 И еще про документы:
- В декабре 2020-го он получил новый загранпаспорт в посольстве Таиланда.
- 10 февраля 2021-го – продлил визу.
🔎 В книге героиня описывала свое временное жилье, как одноэтажный жилой блок с прудом с лотосами за окном. Журналисты Mash обзвонили реабилитационные центры Бангкока и отели поблизости – результата не принесло. А потом просто набрали по-русски в гугле «рехаб Таиланд» и тут же нашли реабилитационный центр на острове Самуи. По фотографиям – как по описанию героини.
🔎 После звонка в один из отелей они узнали, что Пелевин живет в номере 108. На звонок в номер он не ответил.
🔎 Журналисты сняли видео и фото, дождавшись, когда он выйдет.
И поясняющий текст Mash:
«Мы знаем, но чтобы не портить ему жизнь, не скажем названия этого отеля. По той же причине мы не стали лезть к нему с очными разговорами, а просто дождались, пока он выйдет, и сделали запись. Как напоминание о том, что мир все-таки может поймать философа. Даже если это Виктор Пелевин».