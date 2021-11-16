Виктор Пелевин живет в Таиланде. Так утверждает расследование Mash, которое нашло его по подсказкам в романах

Писатель Виктор Пелевин не появляется на публике и очень редко дает интервью. Где он – большая загадка уже многие годы.

🔈 В 1996-м было его последнее видеоинтервью в университете Айовы. Пелевин в темных очках отвечает на вопросы и много смеется.

🔈 В 2001-м он последний раз появлялся на публике, это было на литературном симпозиуме в Токио.

🔈 В 2010-м было его последнее интервью на проекте «Сноб». По информацииBlue Print, оно обошлось в несколько десятков тысяч долларов.

Что было про него известно:

🔔 У него две квартиры на разных этажах панельного дома в Чертаново.

🔔 Он получал в России водительские права, но машину не покупал.

🔔 Не пользуется мобильным телефоном (слухи).

Mash провел собственное расследование, чтобы найти Пелевина: «Мы же решили пойти по пути классического детектива и просто внимательно почитали его книги. Да, там есть подсказка. Да, мы ее нашли».