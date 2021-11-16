литература
Виктор Пелевин
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#литература #Виктор Пелевин

Виктор Пелевин живет в Таиланде. Так утверждает расследование Mash, которое нашло его по подсказкам в романах

вчера, 19:15
Михаил Морозов

Mash

Писатель Виктор Пелевин не появляется на публике и очень редко дает интервью. Где он – большая загадка уже многие годы.

🔈 В 1996-м было его последнее видеоинтервью в университете Айовы. Пелевин в темных очках отвечает на вопросы и много смеется.

🔈 В 2001-м он последний раз появлялся на публике, это было на литературном симпозиуме в Токио.

🔈 В 2010-м было его последнее интервью на проекте «Сноб». По информацииBlue Print, оно обошлось в несколько десятков тысяч долларов.

Что было про него известно:

🔔 У него две квартиры на разных этажах панельного дома в Чертаново.

🔔 Он получал в России водительские права, но машину не покупал.

🔔 Не пользуется мобильным телефоном (слухи).

Mash провел собственное расследование, чтобы найти Пелевина: «Мы же решили пойти по пути классического детектива и просто внимательно почитали его книги. Да, там есть подсказка. Да, мы ее нашли».

И вот как это получилось:

🔎 Изначально было замечено, что с середины 2010-х годов под описания в книгах Пелевина попадают не классические городские пейзажи в Москве, а другие  локации.

🔎 В 2020-м выходит роман «Непобедимое солнце», где главная героиня отправляется в путешествие в четыре страны: Турция-Испания-Куба-Таиланд.

🔎 Что дает проверка списка пассажиров. Кубу и Турцию можно вычеркнуть, с другими интереснее:

  • Летом 2016-го прилетел из Бангкока в Москву, через месяц улетел обратно.
  • В 2017-м за неделю до выхода романа iPhuck 10 прилетел в Москву и в тот же день улетел в Барселону. Через неделю – возвращение в Москву для мгновенной пересадки в Бангкок.
  • В 2019-м – несколько рейсов в Москву, а 30 ноября – вылет в Бангкок, после которого он обратно не прилетал.

🔎 И еще про документы:

  • В декабре 2020-го он получил новый загранпаспорт в посольстве Таиланда.
  • 10 февраля 2021-го – продлил визу.

🔎 В книге героиня описывала свое временное жилье, как одноэтажный жилой блок с прудом с лотосами за окном. Журналисты Mash обзвонили реабилитационные центры Бангкока и отели поблизости – результата не принесло. А потом просто набрали по-русски в гугле «рехаб Таиланд» и тут же нашли реабилитационный центр на острове Самуи. По фотографиям – как по описанию героини.

🔎 После звонка в один из отелей они узнали, что Пелевин живет в номере 108. На звонок в номер он не ответил.

🔎 Журналисты сняли видео и фото, дождавшись, когда он выйдет.

И поясняющий текст Mash:

«Мы знаем, но чтобы не портить ему жизнь, не скажем названия этого отеля. По той же причине мы не стали лезть к нему с очными разговорами, а просто дождались, пока он выйдет, и сделали запись. Как напоминание о том, что мир все-таки может поймать философа. Даже если это Виктор Пелевин».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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