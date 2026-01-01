Виктор Пелевин

Дата рождения
22 ноября 1962 г.
Достижения
Лауреат премий, среди которых «Малый Букер», «Национальный бестселлер», «Большая книга», премия Андрея Белого
Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Литература
Новая книга Пелевина появится в российских магазинах вечером 29 сентября
#Виктор Пелевин
Все новости
Материалы
Пелевин не выпустит новую книгу впервые за восемь лет – до этого выпускал каждые август-сентябрь
#Виктор Пелевин
Что такое любовь – в 30 цитатах отвечают писатели и поэты
3
#литература
3
Игра: закончите мысли из книг Пелевина
#Виктор Пелевин
Виктор Пелевин живет в Таиланде. Так утверждает расследование Mash, которое нашло его по подсказкам в романах
#литература
Все материалы