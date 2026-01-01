Виктор Пелевин

Дата рождения
22 ноября 1962 г.
Достижения
Лауреат премий, среди которых «Малый Букер», «Национальный бестселлер», «Большая книга», премия Андрея Белого
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Новая книга Пелевина появится в российских магазинах вечером 29 сентября
#Виктор Пелевин