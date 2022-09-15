Виктор Пелевин
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Новая книга Пелевина появится в российских магазинах вечером 29 сентября
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Виктор Пелевин написал новую книгу под названием «KGBT+». Как сообщает РБК, ее можно будет приобрести во всех книжных магазинах страны 29 сентября, начиная с 20:22.
В предыдущие три года Пелевин неизменно выпускал новые книги в августе: «Искусство лёгких касаний» в 2019-м, «Непобедимое Солнце» в 2020-м и «Transhumanism Inc.» в 2021-м. За два года до этого – в 2017-м и 2018-м – книги выходили в сентябре.
«KGBT+» станет 19-м по счету романом Пелевина.
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