Новая книга Пелевина появится в российских магазинах вечером 29 сентября

Виктор Пелевин написал новую книгу под названием «KGBT+». Как сообщает РБК, ее можно будет приобрести во всех книжных магазинах страны 29 сентября, начиная с 20:22.

В предыдущие три года Пелевин неизменно выпускал новые книги в августе: «Искусство лёгких касаний» в 2019-м, «Непобедимое Солнце» в 2020-м и «Transhumanism Inc.» в 2021-м. За два года до этого – в 2017-м и 2018-м – книги выходили в сентябре.

«KGBT+» станет 19-м по счету романом Пелевина.