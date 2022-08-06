Пелевин не выпустит новую книгу впервые за восемь лет – до этого выпускал каждые август-сентябрь
Сайт «Год литературы» – первоисточник этой новости. В рассказе о будущем Виктора Пелевина «Год литературы» ссылается на информацию от издательства «Эксмо». Пелевин держал традицию по выпуску новых книг к осени. Теперь же вместо уникальной работы выйдет переиздание его романа «S.N.U.F.F.» (2011). Ничего другого от Пелевина «Эксмо» пока нигде не анонсирует.
«Год литературы» работает при финансовой поддержке Министерства цифрового развития. Новость о переиздании «Эксмо» не опровергало, но у себя еще не публиковало. На сайте «Эксмо» на странице Пелевина доступно голосование за возможное переиздание различных книг. Но и о чем-то новом от Пелевина никаких анонсов «Эксмо» не публикует. Обычно все его романы или сборники анонсировались заранее.
Пелевин действительно нарушает собственную традицию, но она продлилась не 19 лет
Тот же «Год литературы» пишет про 2003-й. Цитата: «Впервые с 2003 года Виктор Пелевин не выпускает новинку к началу осеннего сезона». Такую же информацию дает «Афиша Daily». «Городские вести» указывают, что Пелевин 19 лет подряд выпускал книги в августе. Теперь якобы нарушается эта традиция. Похожие новости мелькают и в других местах, но верить им нельзя.
Пелевин действительно регулярно что-то выпускал. Чаще всего это были романы, но от него выходили и сборники рассказов. Только выход новинок далеко не всегда привязан к осеннему сезону. В 2013 году Пелевин выпустил одиннадцатый роман «Бэтман Аполло». Он поступил в продажу в полночь 28 марта. «S.N.U.F.F.» вообще впервые опубликован только в декабре 2011-го.
За это время были и другие нарушения привычного порядка. «Год литературы» в этой же новости не отрицает, что Пелевин еще может выпустить что-то новое в 2022-м. Там все сводится к информации из издательства «Эксмо». Представители пиар-службы «Эксмо» напомнили «Году литературы», что в ноябре Пелевин будет отмечать 60-летие. Поэтому сюрпризы еще возможны.
Главное: «Год литературы» опубликовал эту новость 19 июля. Но только в первые дни августа она разошлась по другим СМИ. 21 июля ее заметила «Российская Газета», но она написала о ежегодном выходе книг с 2003-го. К такой информации есть вопросы. Например, «Коммерсантъ» еще в 2013-м разбирал сенсацию, что в 2012-м так и не вышла книга Пелевина в издательстве «Эксмо».
Зато Виктор Пелевин восемь раз подряд действительно выпускал что-то новое к началу осени. Это всегда был август или сентябрь:
- 2014 год, сентябрь – роман «Любовь к трем цукербринам»;
- 2015 год, сентябрь – роман «Смотритель»;
- 2016 год, сентябрь – роман «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами»;
- 2017 год, сентябрь – роман «iPhuck 10»;
- 2018 год, сентябрь – роман «Тайные виды на гору Фудзи»;
- 2019 год, август – три повести в сборнике «Искусство легких касаний»;
- 2020 год, август – роман «Непобедимое Солнце»;
- 2021 год, август – роман Transhumanism Inc.
Почему Пелевин не выпускает новую книгу прямо сейчас
«Эксмо» не дает информацию об этом. В последнее время Пелевин сосредоточился именно на романах, но даже по ним бывали перерывы (не только в 2019-м). Если брать с 2003-го, то романы Пелевина не выходили еще несколько лет: 2007, 2008, 2010, 2012. В 2007-м, 2008-м и 2010-м это заменялось сборниками рассказов и повестей. Про повести в 2019-м мы уже упоминали выше.
Интересно, что именно в 2012-м не было ничего нового. В год, когда Пелевин отметил 50-летие.
Никто не знает точную дату, когда выйдет новая книга Виктора Пелевина. Зато роман «S.N.U.F.F.» – это его известное произведение на 150 тысяч экземпляров. В 2015-м он был переведен на английский язык и переиздан в Великобритании. Роман наполнен шутками, политическими отсылками и даже высмеиванием новостных заголовков.
«Год литературы» и другие СМИ опубликовали подарочную обложку переиздания романа «S.N.U.F.F.». В новости «Года литературы» написано, что ее фотография предоставлена издательством «Эксмо». В 2022 году уже было другое специальное переиздание книги «Empire V». Оно было приурочено к премьере фильма «Ампир V», которая так и не состоялась.
Где находится Виктор Пелевин и как он общается с издательством
В ноябре 2021 года Mash якобы выяснил место, где может быть Виктор Пелевин. Сам он около 20 лет не появлялся на публике. Mash опирался на подсказки в романах Пелевина и нашел его точное местонахождение. Оказалось, что Пелевин был в одном из отелей Таиланда. Mash опубликовал фото и видеозапись с участием Пелевина, но отказался раскрывать название его отеля.
Виктор Пелевин сотрудничает с издательством «Эксмо». На сайте «Эксмо» опубликована подборка фактов о Пелевине. Там указано, что еще он ранее работал в журналах «Face to Face» и «Наука и религия». У Пелевина нет аккаунтов в соцсетях, он не дает никаких интервью. Зато «Эксмо» регулярно поздравляет его с днем рождения, публикует новости и отрывки из романов.
Новость от 3 августа связана с романом Пелевина «Transhumanism inc.» (2021). Сейчас он претендует на премию «Новые горизонты». Еще этот роман Пелевина уже год возглавляет рейтинги продаж всех книг «Эксмо». Чаще всего именно на сайте «Эксмо» сразу публикуются новости о выходе новых книг Виктора Пелевина и появлении их в магазинах.
«Эксмо» взаимодействует с Пелевиным через редактора Ольгу Аминову. Ранее она рассказывала, что на связи с Пелевиным по телефону и через переписку. Они никогда не виделись. Еще Аминова подтверждала: Пелевин работает через агентство. Оно выбирает издательство, которое предложит лучшие условия для выпуска книги. Обычно им и становится «Эксмо».