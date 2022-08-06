Пелевин не выпустит новую книгу впервые за восемь лет – до этого выпускал каждые август-сентябрь

Пелевин действительно нарушает собственную традицию, но она продлилась не 19 лет

Тот же «Год литературы» пишет про 2003-й. Цитата: «Впервые с 2003 года Виктор Пелевин не выпускает новинку к началу осеннего сезона». Такую же информацию дает «Афиша Daily». «Городские вести» указывают, что Пелевин 19 лет подряд выпускал книги в августе. Теперь якобы нарушается эта традиция. Похожие новости мелькают и в других местах, но верить им нельзя.

Пелевин действительно регулярно что-то выпускал. Чаще всего это были романы, но от него выходили и сборники рассказов. Только выход новинок далеко не всегда привязан к осеннему сезону. В 2013 году Пелевин выпустил одиннадцатый роман «Бэтман Аполло». Он поступил в продажу в полночь 28 марта. «S.N.U.F.F.» вообще впервые опубликован только в декабре 2011-го.

За это время были и другие нарушения привычного порядка. «Год литературы» в этой же новости не отрицает, что Пелевин еще может выпустить что-то новое в 2022-м. Там все сводится к информации из издательства «Эксмо». Представители пиар-службы «Эксмо» напомнили «Году литературы», что в ноябре Пелевин будет отмечать 60-летие. Поэтому сюрпризы еще возможны.