Кто и как делает «Грамота.ру» – главный сайт про правила русского языка: более 100 тысяч людей в день, запрет на тв, целая комната со словарями

«Грамота» появилась из-за неудачного конкурса среди журналистов (не было победителя) и поддерживается Минцифры

Последний главред – Владимир Пахомов, который занимает должность с 2010 года и входит в экспертный совет «Тотального диктанта». Он появился на «Грамоте» в 2003 году после четвертого курса университета и сначала работал в справочной службе, где отвечал на вопросы. Туда Пахомов попал после приглашения от его преподавателя в вузе – бывшего главреда «Грамоты» Юлии Сафоновой.

«Он [портал] создавался как очень удачное соединение идеи чиновников и лингвистов, – вспоминал Пахомов. – Инициатива родилась в ведомстве, которое тогда, кажется, называлось Министерством по делам печати и телерадиовещания – МПТР. Оно несколько раз переименовывалось. Ведомство, ответственное за это направление, поддерживало «Грамоту».

Сейчас ее поддерживает Минцифры, потому что это социальный проект, поддержка русского языка, общественно-значимый проект. Поэтому все эти годы государство поддерживает «Грамоту». Тогда в недрах Министерства родилась идея создать словарно-справочную базу для журналистов.

Проводился конкурс за образцовое владение русским языком в профессиональной деятельности – такой конкурс регулярно проходил среди журналистов. То ли в 1998-м, то ли в 1999 году не было присуждено первое место, потому что не нашлось журналиста, образцово владеющего русским языком в профессиональной деятельности.

Тогда чиновники задумались, что с этим нужно что-то делать. Родилась идея такой словарно-справочной базы, чтобы у всех журналистов под рукой был сайт, где были бы опубликованы словари. Пишешь репортаж, говоришь в эфире – загляни, посмотри, проверь себя по ударению или написанию. С этой идеей пришли к лингвистам. Они сказали: «Здорово». Но не все, потому что тогда интернет был в диковинку и не все понимали, насколько это важно и нужно».