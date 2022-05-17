Кто и как делает «Грамота.ру» – главный сайт про правила русского языка: более 100 тысяч людей в день, запрет на тв, целая комната со словарями
Когда вы вбиваете в поиск вопросы про запятые или написание слов, вы точно попадаете туда. «Грамота.ру» – пространство с ответами на любые вопросы об орфографии и пунктуации. Его словарно-справочной базой русского языка пользуются в России, странах Европы и СНГ. Так было с момента основания в 2000 году, когда на сайт заходили пользователи из США, Германии и Израиля.
«Грамоту» основал филолог и переводчик Алексей Кормилицын, который участвовал в разработке антинаркотического проекта и сайта об Александре Солженицыне. Он руководил «Грамотой» 13 лет – до смерти. За это время там сменились четыре главных редактора.
«Грамота» появилась из-за неудачного конкурса среди журналистов (не было победителя) и поддерживается Минцифры
Последний главред – Владимир Пахомов, который занимает должность с 2010 года и входит в экспертный совет «Тотального диктанта». Он появился на «Грамоте» в 2003 году после четвертого курса университета и сначала работал в справочной службе, где отвечал на вопросы. Туда Пахомов попал после приглашения от его преподавателя в вузе – бывшего главреда «Грамоты» Юлии Сафоновой.
«Он [портал] создавался как очень удачное соединение идеи чиновников и лингвистов, – вспоминал Пахомов. – Инициатива родилась в ведомстве, которое тогда, кажется, называлось Министерством по делам печати и телерадиовещания – МПТР. Оно несколько раз переименовывалось. Ведомство, ответственное за это направление, поддерживало «Грамоту».
Сейчас ее поддерживает Минцифры, потому что это социальный проект, поддержка русского языка, общественно-значимый проект. Поэтому все эти годы государство поддерживает «Грамоту». Тогда в недрах Министерства родилась идея создать словарно-справочную базу для журналистов.
Проводился конкурс за образцовое владение русским языком в профессиональной деятельности – такой конкурс регулярно проходил среди журналистов. То ли в 1998-м, то ли в 1999 году не было присуждено первое место, потому что не нашлось журналиста, образцово владеющего русским языком в профессиональной деятельности.
Тогда чиновники задумались, что с этим нужно что-то делать. Родилась идея такой словарно-справочной базы, чтобы у всех журналистов под рукой был сайт, где были бы опубликованы словари. Пишешь репортаж, говоришь в эфире – загляни, посмотри, проверь себя по ударению или написанию. С этой идеей пришли к лингвистам. Они сказали: «Здорово». Но не все, потому что тогда интернет был в диковинку и не все понимали, насколько это важно и нужно».
Что такое акрошкеры? Почему берет называется краповый? Зачем нужна отдельная комната со словарями?
Юлия Сафонова была главредом с 2001 по 2004 год. Когда масштабы и доступность интернета были небольшими, на сайт ежедневно поступало не менее 400 вопросов по спорным и непонятным языковым моментам из литературы или быта. При создателе Александре Кормилицыне Сафонова называла [ссылка ведет на «Радио Свобода» – признано в России иностранным агентом] сотрудников заправочной станцией на дороге грамотности и в 2003 году рассказывала:
«Обожаю вопросы, когда приходится перерыть кучу словарей и справочников и, наконец, найти. А это не так просто. Я своих сотрудников называю оперативниками: произошло преступление (а в нашем случае был задан вопрос), и по каким-то уликам (контексту) вы должны отыскать преступника (скрывающуюся за вопросом разгадку). Зачастую возникает спортивный интерес: не спишь, не ешь, пока не ответишь.
Недавно кто-то спросил: «Какого цвета краповый берет?» В крапинку? Я тоже так думала. Оказалось, алого. А ответ нашла в Биологическом энциклопедическом словаре. Крап – это растение, из корней которого добывают такую краску. Как в голову пришло в этот справочник заглянуть? Это называется словарный нюх. Я знаю, где и как быстро отыскать необходимую информацию. Словари собираю всю жизнь, покупаю все, которые выходят, даже плохие (Ожегов говорил, что они нужны, чтобы знать, как не нужно их составлять). Дома им отведена отдельная комната».
Другой пример от Сафоновой: «Недавно человек, который читает «Камеру обскура» Набокова, встретил там несколько непонятных слов, в частности акрошкеры. Я знакома с этим произведением, но, признаюсь, проскочила мимо этой роскошной экзотики. Мы начали поиски, смутно представляя по контексту, что речь идет о деталях прически. Ответ был готов только через сутки. Оказалось, что акрошкеры – это то, что мы называем петухами [торчащие волосы]».
Как работает «Грамота» сейчас: помощь сотрудников РАН, 80 обработанных вопросов в день, споры родителей и учителей
Символ «Грамоты» – улитка, которая изображена на логотипе сайта: «Улитка символизирует медленно растущую грамотность пользователей интернета, чему мы стараемся способствовать». Сейчас «Грамота» сохранила ориентацию на журналистов, но расширилась в непрофильной среде:
«Аудитория «Грамоты» – это не только журналисты, но и все, кто изучает и преподает русский язык, пользуется в профессиональной деятельности: редакторы, корректоры, переводчики, школьники, студенты, преподаватели. И все, кому интересен русский язык, кто хочет больше о нем знать», – говорил Владимир Пахомов. В 2013 году ее ежедневно посещали 60-70 тысяч пользователей, в 2017-м – 80 тысяч, в конце 2019-го – около 100 тысяч.
Иногда редакции телеканалов запрещают пользоваться «Грамотой»: «Журналисты знают «Грамоту», журналисты пользуются «Грамотой». В основном от них самые положительные отклики, хотя недавно у меня был разговор с одним из журналистов одного из центральных телеканалов. Он сказал, что у них «Грамотой» пользоваться запрещено, потому что она разрешает все – написано, что можно так и так, что «Грамота» порушила все нормы.
Мне было странно это услышать, потому что как раз на «Грамоте» много словарей. Среди них – «Словарь русского словесного ударения» Майи Владимировны Зарвы. Это самый строгий словарь, который как раз-таки настаивает на каком-то одном варианте ударения – может, даже уходящем из языка».
Пахомов говорил, что у «Грамоты» небольшая редакция. На сайте указаны он сам, его заместитель и два редактора. За помощью они обращаются к коллегам из РАН: «Это не сотрудники «Грамоты.ру», но они помогают отвечать на вопросы, принимать сложные решения. Например, когда слова нет в словарях или когда слово появилось, но его уже нужно как-то писать и оформлять. А как? Нет рекомендаций».
Пахомов описывал специфику своей работы: «Моя работа заключается в публикации новостей и ссылок на интересные материалы, в ответах на вопросы по русскому языку и контроле ответов других сотрудников. Еще я веду страницы «Грамоты.ру» в соцсетях, общаюсь с пользователями.
В силу специфики работы моим рабочим местом не может быть журнальный столик с ноутбуком. Мое рабочее место – это компьютер и шкафы со словарями. Много-много словарей. Причем не только современные издания, но и словари прошлых лет. Они нужны и для подготовки сюжетов об истории слов на радио, и для ответов на вопросы посетителей «Грамоты.ру».
Частые запросы пользователей – род слова «кофе», ударение в слове «договор», большие буквы в названиях должностей, вариативность выражения «в городе Москве» или «в городе Москва». Запросы зависят от информационной среды, но среди регулярных – «на/в Украине» или ударение в слове «деньгами». Иногда пользователи просят объяснить слова, которые им приснились.
«Кто-то заходит, чтобы уточнить правило, кто-то читает новости, кто-то играет в словарные игры, кто-то обращается с вопросами, – рассказывал Пахомов. – В будние дни мы получаем и обрабатываем до 80 вопросов от пользователей. Обычно это вопросы из серии «как правильно?» Бывает, что к нам обращаются, чтобы разрешить спор между родителем и учителем, работником и работодателем. Например, один начальник не разрешал секретарю склонять свою фамилию, хотя по правилам она должна склоняться».
Пользователи сами влияют на составление материалов. Пахомов объяснял: «Например, у нас есть справочник по фразеологии. Там есть статья – «как баран на новые ворота». Объяснение придумали не мы – источники указаны. В нем есть слово «якобы»: «Баран считается настолько глупым животным, что якобы не узнает ворот своего дома, если их покрасить».
Как-то нам пришло письмо от пользователя «Грамоты»: «Убирайте слово «якобы» из объяснения. Это правда так». И рассказал историю из жизни, как отправил баранов гулять на целый день в поле. За это время ворота покрасили. Бараны вернулись, не узнали и отказывались заходить во двор: «Это не наши ворота – наши ворота другого цвета. Возвращайте». С большим трудом их загнали.
Экспериментов на других баранах не проводилось. Мы оставили слово «якобы» и полностью дали письмо пользователя. Если кто-то из читателей «Грамоты» захочет провести эксперимент, то пожалуйста».