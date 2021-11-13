Буква Ё – почему она попала в алфавит позже остальных и почему остается необязательной и спорной
«Ё» появилась благодаря подруге Екатерины II. Возможно, после того, как она выпила шампанское «Moët»
Букву «ё» в русский язык добавила Екатерина Дашкова – переводчица, писательница, директор Петербургской академии наук и влиятельная подруга Екатерины II.
Эта версию сделал популярной писатель Виктор Чумаков – главный человек, который в современной России продвигал букву «ё». Например, он составлял словарь с 12,5 тысячью слов, где есть буква. 145 слов там начинаются с «ё». Самое необычное – ёllow (да, это переделка английского yellow).
В статье 2001 года (на нее, например, ссылается Грамота.ру) Чумаков рассказывает историю появления буквы, ссылаясь на свою работу совместно с историком Евгением Пчеловым «Два века русской буквы Ё. История и словарь».
В 1783 году Дашкова собрала в своем доме главных ученых и литераторов эпохи. Самые известные – писатели Денис Фонвизин и Гавриил Державин. Тогда они обсуждали вопрос первого русского толкового словаря. И самое интересное случилось, когда Дашкова спросила, зачем слову «iолка» в начале две буквы, если звук один? И Дашкова написала новую букву.
Впервые буква «ё» напечаталась через 12 лет – в книге поэта Ивана Дмитриева «И мои безделки». «Всё» – первое слово в русском языке, напечатанное с двумя точками над «е».
Первый большой популяризатор «ё» – историк Николай Карамзин. В научных трудах он ее не использовал, но в редакции одного альманаха написал слова «орёл», «мотылёк», «слёзы», «потёк». Поэтому во всех энциклопедиях устоялась версия, что именно Карамзин изобрел «ё». Но после работ Чумакова везде принята версия об авторстве Дашковой.
Откуда вообще Дашкова взяла букву «е» с двумя точками над ней? Филолог Илья Иткин рассказывал версию, что на том самом заседании Дашкова пила шампанское фирмы «Moët & Chandon». И позаимствовала букву, которой во французском языке нет, но в случае с шампанским она используется для правильного прочтения названия.
Еще есть вариант, что Дашкова вдохновлялась немецким или шведским алфавитом – там есть буква «ä», которая читается как «э».
«Ё» считалась деревенской буквой. Хотя классики иногда ее использовали, пока один военный бесился и выскабливал две точки из книг
Сильно «ё» не распространялась в русском языке: считалась простонародной буквой из-за привычки крестьян много ёкать. И появление смягченной «о» связано именно с говорами, которые веками укоренялись в языке. Изменения игнорировал церковнославянский язык (поэтому священники говорят «братья и сестры»). И до считалось правильным говорить, например, «мед», а не «мёд».
Главным противником «ё» в истории остался Александр Шишков, который в 1818 году разгромил «ё» в письме:
«В тех книгах почти везде сии две точки принужден я был выскабливать. За тем, что сочинитель часто учит меня произносить слово так, как я произносить оное отнюдь не намерен. Зачем сочинитель приневоливает меня говорить по-мужицки моё? Кто произнесет таким образом? Никто. Всякий скажет, или последуя письменному языку (которому наиболее последовать должно) мое, или последуя произношению маiо».
К концу XIX века «ё» заняла расплывчатое положение – как и сегодня, ее использовали по желанию, игнорирование двух точек не считалось ошибкой. Например, Пушкин в «Евгении Онегине» использует «ё» 25 раз.
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Первым «ё» в алфавит (пусть и только в авторский) затащил другой классик – Лев Толстой. Кстати, его имя читается именно как «Лёв» (еще, например, фамилию Афанасия Фета тоже правильно читать через «ё»). В «Анне Карениной» Толстой из своего имени сделал фамилию положительному персонажу – Константину Лёвину. Но из-за проблем с типографией она напечаталась как «Левин». Во времена Толстого эта ошибка обсуждалась, потому что Левин – еврейская фамилия.
Советский период: первое появление и легенда, что букву «ё» любил Сталин
Впервые «ё» приобрела официальный статус после большой языковой реформы советской власти (тогда же исчезли буква «ять» и твердый знак в конце слов). «Ё» ввел в новый алфавит нарком просвещения Анатолий Луначарский, но тоже с оговоркой, что ее можно писать по желанию.
В интернете часто всплывает легенда, что Иосиф Сталин придал статус «ё» во время войны. В 1942-м он приказал ее обязательно использовать, когда наткнулся на путаницу в фамилиях генералов. Чумаков в своем исследовании пишет другую версию: немцы во время войны использовали ее на картах («jo»), Сталину не нравилось, что их карты формально получались точнее советских.
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Но в Большой Советской энциклопедии 1952 года (т.е. еще при жизни Сталина) было вновь отмечено, что «ё» используется по желанию и рекомендуется, только если этого требует контекст.
Современная Россия: программы «ёфикации», ее противники и даже секта с храмами в честь буквы «ё»
С середины нулевых в России поднялась волна «возвращения буквы «ё» в русский язык». Хотя ее статус не менялся – все по-прежнему, по желанию и в зависимости от контекста. Обязательна «ё» только в книгах для детей и в учебниках для иностранцев.
На государственном уровне «ё» активнее продвигал в 2007-м губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Он открыл памятник букве «ё» и обязал чиновников использовать ее во всех документах.
Издание News.com писало тогда, что жители Ульяновска даже целовали этот памятник. Один мужчина даже сказал: «Любой поцелуй – это всегда приятно. Целовать букву «ё» приятно вдвойне. Ведь в последнее время русский язык стремительно засоряется. Будет здорово, если наше внимание пойдет родному языку только на пользу».
В начале десятых по центральным каналам России шла реклама слов с буквой «ё». В 2020-м глава Минобрнауки рекомендовал использовать «ё» в документах и справках. Особенно, если речь о фамилиях.
Самое странное поклонение к букве «ё» случилось в Челябинске. Запрещенная организация «Духовно-родовая держава Русь» ставила целые храмы, внутри которых была большая буква «ё». Сама организация занималась тем, что «выносила смертные приговоры представителям власти» и хотела построить «славяно-арийское государство».
Настойчивое возвращение буквы «ё» в медиа вызывало у многих сопротивление.
Писатель Дмитрий Быков против обязательного «ё» в школах: «Я сам на письме никогда двух точек над «ё» не ставлю. Кроме каких-то уж совсем особенных ситуаций, когда надо подчеркнуть, что это именно «ё». А в принципе, мне кажется, люди, настаивающие на этом в печатных текстах, это, в основном, фарисеи и показушники. Люди, которые своим уважением к русской азбуке компенсируют какое-то глубочайшее неуважение к человеческой природе, к нравственным законам».
Знаток «Что? Где? Когда?» Максим Поташев тоже не понимает, зачем делать «ё» обязательной. Свою фамилию он всегда пишет без нее: «Я считаю это насаждение нелепым, как и любую реформу орфографии. Без «ё» писали мою фамилию мой дед и отец. Их мнения для меня важнее мнения любого министерства».
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Дизайнер Артемий Лебедев тоже высказывался против: «Ё» – недобуква. Использование «ё» везде – насилие над читателем. Диакритические (надстрочные) знаки над «е» совмещают роль помощника в случаях разночтения (осел/осёл) с ролью ударения (которое всегда падает на «ё»). Другие омографы в русском языке прекрасно выживают с обозначением одного только ударения (зáмок/замóк)».
В Минобрнауке поясняют, что «ё» в официальных документах приравнивается к «е». Из-за этого невозможны юридические казусы, которые случались в советское время. Например, жительница Барнаула рассказывала такую семейную тайну. Ее дядя Александр Елкин в 1937 году получил из Китая наследство от родственника-предпринимателя. Оно было отправлено на имя Ёлкина, что смутило КГБ. Елкин не стал спорить и отказался от наследства.