Буква Ё – почему она попала в алфавит позже остальных и почему остается необязательной и спорной

Впервые буква «ё» напечаталась через 12 лет – в книге поэта Ивана Дмитриева «И мои безделки». «Всё» – первое слово в русском языке, напечатанное с двумя точками над «е».

Первый большой популяризатор «ё» – историк Николай Карамзин. В научных трудах он ее не использовал, но в редакции одного альманаха написал слова «орёл», «мотылёк», «слёзы», «потёк». Поэтому во всех энциклопедиях устоялась версия, что именно Карамзин изобрел «ё». Но после работ Чумакова везде принята версия об авторстве Дашковой.

Откуда вообще Дашкова взяла букву «е» с двумя точками над ней? Филолог Илья Иткин рассказывал версию, что на том самом заседании Дашкова пила шампанское фирмы «Moët & Chandon». И позаимствовала букву, которой во французском языке нет, но в случае с шампанским она используется для правильного прочтения названия.

Еще есть вариант, что Дашкова вдохновлялась немецким или шведским алфавитом – там есть буква «ä», которая читается как «э».

«Ё» считалась деревенской буквой. Хотя классики иногда ее использовали, пока один военный бесился и выскабливал две точки из книг

Сильно «ё» не распространялась в русском языке: считалась простонародной буквой из-за привычки крестьян много ёкать. И появление смягченной «о» связано именно с говорами, которые веками укоренялись в языке. Изменения игнорировал церковнославянский язык (поэтому священники говорят «братья и сестры»). И до считалось правильным говорить, например, «мед», а не «мёд».

Главным противником «ё» в истории остался Александр Шишков, который в 1818 году разгромил «ё» в письме:

«В тех книгах почти везде сии две точки принужден я был выскабливать. За тем, что сочинитель часто учит меня произносить слово так, как я произносить оное отнюдь не намерен. Зачем сочинитель приневоливает меня говорить по-мужицки моё? Кто произнесет таким образом? Никто. Всякий скажет, или последуя письменному языку (которому наиболее последовать должно) мое, или последуя произношению маiо».