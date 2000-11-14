Грамота.ру

Инфо
Интернет-портал, посвященный русскому языку
Дата основания
14 ноября 2000 г.
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Материалы
Материалы
Кто и как делает «Грамота.ру» – главный сайт про правила русского языка: более 100 тысяч людей в день, запрет на тв, целая комната со словарями
#Грамота.ру
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