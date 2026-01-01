Виктор Пелевин

Дата рождения
22 ноября 1962 г.
Достижения
Лауреат премий, среди которых «Малый Букер», «Национальный бестселлер», «Большая книга», премия Андрея Белого
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Материалы
Новости
Пелевин не выпустит новую книгу впервые за восемь лет – до этого выпускал каждые август-сентябрь
#Виктор Пелевин
Что такое любовь – в 30 цитатах отвечают писатели и поэты
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#литература
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Игра: закончите мысли из книг Пелевина
#Виктор Пелевин
Виктор Пелевин живет в Таиланде. Так утверждает расследование Mash, которое нашло его по подсказкам в романах
#литература