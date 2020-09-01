Стивен Кинг чуть не умер в аварии в 1999-м: врачи сделали пять операций, а виновник стал персонажем «Темной башни»
В книге «Как писать книги: автобиографические мемуары о ремесле» Стивен Кинг рассказывает, как авария в июне 1999-го изменила его жизнь.
Кингу сделали пять операций: почти вся нога была раздроблена, в сантиметрах от смерти
Он привычно прогуливался по шоссе, начал взбираться по подъему и едва заметил, что по обочине с его стороны мчится фургон. Дальше пустота, вспышки воспоминаний и ад восстановления.
«Перед выходом на магистраль я помочился. Следующие два месяца стоя я этого делать не мог».
Водитель фургона вызвал скорую, и та доставила Кинга в ближайший госпиталь. Но врачи поняли, что не справятся сами, и вызвали вертолет, который полетел в Медицинский центр штата Мэн.
Почти все тело Кинга пострадало. Девять переломов в правой ноге (хирург назвал ее «носком, который набит шарами»): она раскололась посередине, также сломана была и шейка бедра. В восьми местах треснут позвоночник, сломано четыре ребра, а на голову хирурги наложили десятки швов.
Команда хирургов сделала Кингу пять операций, привязала к ноге огромный фиксатор и пропустила через колено стальные штифты, которые еще нужно вынимать и промывать. Через неделю после госпитализации Кинг смог подняться и сделать пару шагов. Еще через две – выписался. Он начал реабилитацию – растягивался через боль и еле передвигался с ходунками.
«Лечебная физкультура – это эвфемизм садомазохизма»
Кинга не взяли в армию из-за слабого здоровья, но в студенчестве он активно играл в бейсбол. После аварии с занятиями спортом все сложно. Поэтому Кинг активно сублимирует это в бейсбольном фанатизме и отсылках к спорту в романах. Даже написал отдельную книгу о победной серии любимого клуба «Ред Сокс» и вложил 1,2 млн в строительство стадиона в родном Портленде.
Кинг еще раз ложился на операцию, чтобы достать штифты (с ними нельзя разогнуть колено). Люди, которые видели место аварии, говорят, что Кингу повезло. Он мог налететь и на булыжник, и на ветровое стекло. Еще как-то повезло и очкам Кинга – стекла остались целы.
Водитель фургона имел кучу штрафов и отвлекся от дороги из-за собаки. Он умер в день рождения Кинга
Первое воспоминание Стивена Кинга после аварии – разговор с водителем Брайаном Смитом. Он говорил спокойно и приветливо. По его ощущениям, у Кинга было 5-6 переломов.
Уже полиции Смит рассказал, что его собака перепрыгнула в багажник к контейнеру с мясом. Он отвлекся от дороги и почувствовал, будто сбил оленя.
«Потом он расскажет следователю, что они с собачкой Пулей уехали со своей стоянки «за шоколадками «Марс», что там в магазинчике продают». Когда я впоследствии услышал эту подробность, мне стало ясно, что меня чуть не убил персонаж из какого-нибудь моего романа. Почти смешно»
Оказалось, что у Смита 11 штрафов за езду в пьяном виде или нарушение скорости. За инцидент с Кингом суд на год отобрал у Смита водительские права и дал ему полгода тюрьмы.
Смит сидел на обезболивающих. И 21 сентября 2000 года, в день рождения Стивена Кинга, он принял смертельную дозу. Неизвестно, было ли это намеренно.
«Наши жизни сошлись странным образом. Я благодарен, что не умер. Мне жаль, что он ушел».
Кинг после аварии: мечтал выкупить и разбить тот фургон. И мог закончить карьеру из-за болей в ноге
Кинг очень зол после пережитого. Он потерял 25 килограммов, а бедро после 40 минут сидения в кресле начинает «апокалиптично болеть». Он говорит, что интеллект Смита, как у банки из томатного супа. И на полном серьезе добивался у суда права выкупить тот фургон. Кинг хотел разбить его бейсбольной битой, но авто отправили на свалку и утилизировали.
Через месяц после аварии Кинг продолжил писать. И в автобиографии «Как писать книги» он как раз и описал события после аварии. Еще он продолжил писать «Темную башню», куда добавил туповатого персонажа Брайана Смита. Он едет под наркотиками в автомобиле и разговаривает с собакой.
В 2002 году Кинг говорит, что ему уже тяжело писать и он заканчивает с карьерой. Но передумывает и все еще выпускает хиты: продолжение «Сияния», «11/22/63», «Мистер Мерседес». Еще он пишет сценарий для сериала «Касл Рок». А в 2019-м стал самым издаваемым автором в России.
«Писательство не спасло мою жизнь – это сделали искусство доктора Дэвида Брауна и любовная забота моей жены, – но оно делает то, что делало и раньше: оно делает мою жизнь ярче и приятнее.
Писательство – это не зарабатывание денег, не добыча славы, женщин или друзей. Это в конечном счете обогащение жизни тех, кто читает твою работу, и обогащение собственной жизни тоже».
знакомый украинский писатель, лет 7 назад, когда ему было 18, написал рассказ "я убил стивена кинга" - от лица водителя. в его мире водитель был одержимым фанатом кинга, который следил за ним и непонятно, случайно или специально сбил, но в конце вернулся домой и яростно набросился на книжную полку, полностью забитую кингом