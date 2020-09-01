Стивен Кинг чуть не умер в аварии в 1999-м: врачи сделали пять операций, а виновник стал персонажем «Темной башни»

Команда хирургов сделала Кингу пять операций, привязала к ноге огромный фиксатор и пропустила через колено стальные штифты, которые еще нужно вынимать и промывать. Через неделю после госпитализации Кинг смог подняться и сделать пару шагов. Еще через две – выписался. Он начал реабилитацию – растягивался через боль и еле передвигался с ходунками.

«Лечебная физкультура – это эвфемизм садомазохизма»

Кинга не взяли в армию из-за слабого здоровья, но в студенчестве он активно играл в бейсбол. После аварии с занятиями спортом все сложно. Поэтому Кинг активно сублимирует это в бейсбольном фанатизме и отсылках к спорту в романах. Даже написал отдельную книгу о победной серии любимого клуба «Ред Сокс» и вложил 1,2 млн в строительство стадиона в родном Портленде.

Кинг еще раз ложился на операцию, чтобы достать штифты (с ними нельзя разогнуть колено). Люди, которые видели место аварии, говорят, что Кингу повезло. Он мог налететь и на булыжник, и на ветровое стекло. Еще как-то повезло и очкам Кинга – стекла остались целы.

Водитель фургона имел кучу штрафов и отвлекся от дороги из-за собаки. Он умер в день рождения Кинга

Первое воспоминание Стивена Кинга после аварии – разговор с водителем Брайаном Смитом. Он говорил спокойно и приветливо. По его ощущениям, у Кинга было 5-6 переломов.

Уже полиции Смит рассказал, что его собака перепрыгнула в багажник к контейнеру с мясом. Он отвлекся от дороги и почувствовал, будто сбил оленя.

«Потом он расскажет следователю, что они с собачкой Пулей уехали со своей стоянки «за шоколадками «Марс», что там в магазинчике продают». Когда я впоследствии услышал эту подробность, мне стало ясно, что меня чуть не убил персонаж из какого-нибудь моего романа. Почти смешно»

Оказалось, что у Смита 11 штрафов за езду в пьяном виде или нарушение скорости. За инцидент с Кингом суд на год отобрал у Смита водительские права и дал ему полгода тюрьмы.