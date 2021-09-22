Адана Демирспор

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Турецкий профессиональный футбольный клуб из города Адана
Дата основания
28 декабря 1940 г.
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Материалы
Новый клуб Дзюбы в Турции: президент оплатил игроку машину, фанаты объявляли голодовку, в составе – 11 свободных агентов 30+
#Артем Дзюба
Балотелли ответил тренеру, который называл его «безмозглым» за смешной промах. Забил гол его команде и напомнил о цитате жестом 🧠
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#Марио Балотелли
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