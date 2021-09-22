Балотелли ответил тренеру, который называл его «безмозглым» за смешной промах. Забил гол его команде и напомнил о цитате жестом 🧠
Этим летом Марио Балотелли переехал в Турцию – теперь играет за клуб «Адана Демиспор». Начало получилось не очень удачным (всего 1+1 за пять туров), но в нужный момент Балотелли напомнил о старом скилле делать результат.
В матче с лидером чемпионата «Бешикташем» Балотелли вышел, когда его команда проигрывала 1:3. Для начала он шикарно бахнул из-за штрафной, а потом отдал голевой пас в добавленное время. И подбежал к скамейке «Бешикташа», где показал его главному тренеру Сергену Ялчину такой жест.
Почему Балотелли конфликтует с этим тренером? Все произошло в 2011 году. Тогда «Манчестер Сити» приехал в США на предсезонную игру. И Балотелли вот так промазал после выхода один на один. И Роберто Манчини заменил его через три минуты. До сих пор смешно.
Ялчин тогда работал экспертом на ТВ. И он назвал Балотелли «безмозглым футболистом, который не уважает соперника». И спустя 10 лет Балотелли ответил на слова отсылкой с жестом.
В инстаграме после матча Балотелли опубликовал свои голевые действия. Подписал их эмодзи с сердечком и мозгом.
В этой истории важно еще, что Балотелли мог летом перейти и в «Бешикташ». Ялчин говорит, что не накладывал на трансфер прямой запрет, но предупредил клуб, как ему будет тяжело с таким футболистом:
«Я сказал руководству, что не хочу нести ответственность за игрока с кучей игровых проблем и проблемами вне поля. Если менеджмент готов рисковать и брать ответстввенность, то хорошо, подписывайте его».
До Турции Балотелли играл в Серии Б за «Монцу» (клуб Сильвио Берлускони). Ради нее он начал меняться: похудел на 5 кг за 20 дней и говорил, что наберет прежнюю форму. И Балотелли даже забил первым касанием в первой игре. Но ушел из-за пункта в контракте – «Монца» не вышла в Серию А, и Балотелли стал свободным агентом.
Окей, мы помним чудачества Балотелли. А какой был у него самый жесткий конфликт с тренером?
Это была драка (или просто мелкая стычка?) с Роберто Манчини. В 2013 году у Балотелли уже был спад в игре, который выливался в постоянные нервы.
Однажды на тренировке Балотелли въехал в партнера, и тут Манчини психанул: подбежал к Балотелли, схватил за футболку и потребовал уйти с поля. Балотелли не захотел этого делать. Началась стычка, которую разняли помощники. Балотелли уехал с базы через десять минут.
Потом Манчини говорил, что это не настоящая драка, а просто фото создают неверное впечатление.