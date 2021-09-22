Балотелли ответил тренеру, который называл его «безмозглым» за смешной промах. Забил гол его команде и напомнил о цитате жестом 🧠

В этой истории важно еще, что Балотелли мог летом перейти и в «Бешикташ». Ялчин говорит, что не накладывал на трансфер прямой запрет, но предупредил клуб, как ему будет тяжело с таким футболистом:

«Я сказал руководству, что не хочу нести ответственность за игрока с кучей игровых проблем и проблемами вне поля. Если менеджмент готов рисковать и брать ответстввенность, то хорошо, подписывайте его».

До Турции Балотелли играл в Серии Б за «Монцу» (клуб Сильвио Берлускони). Ради нее он начал меняться: похудел на 5 кг за 20 дней и говорил, что наберет прежнюю форму. И Балотелли даже забил первым касанием в первой игре. Но ушел из-за пункта в контракте – «Монца» не вышла в Серию А, и Балотелли стал свободным агентом.

Окей, мы помним чудачества Балотелли. А какой был у него самый жесткий конфликт с тренером?

Это была драка (или просто мелкая стычка?) с Роберто Манчини. В 2013 году у Балотелли уже был спад в игре, который выливался в постоянные нервы.