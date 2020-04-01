«Адмирал» покинет КХЛ, «Луч» – ФНЛ. В Приморском крае за их счет будут бороться с коронавирусом

Пресс-служба Правительства Приморского края выпустила заявление, в котором подтвердила приостановку финансирования главных спортивных команд региона. Основные положения:

• Принято решение приостановить заключение контрактов с игроками в профессиональных спортклубах края в сезоне-2020/21.

• Средства, предусмотренные на финансирование клубов, будут переправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

• Детские и юношеские команды решение не затронет.

• Таким образом, хоккейный «Адмирал» не сыграет в КХЛ, останутся молодежные команды в МХЛ и U-18.

• Футбольный «Луч» перейдет в третий дивизион.

• Баскетбольный «Спартак-Приморье» выступит только в чемпионате России до 21 года.

• Волейбольная «Приморочка-2» будет играть в Первой лиге чемпионата России, «Приморочка-3» – в турнирах для девушек до 14 лет.