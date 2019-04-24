«Сочи» прилетел на матч без формы из-за авиакомпании и пошутил об этом в соцсетях

В 33 туре ФНЛ «Луч» принимает «Сочи». Гости прибыли на игру без своей игровой формы, случилось это по вине авиакомпании «Россия», услугами которой пользуется клуб.

Как сообщается на странице ФНЛ в «ВК», команда оперативно изготовила футболки для игры, а соперник помог, предоставив гетры.

«Сочи» же эффектно обыграл ситуацию в соцсетях, выставив в стартовом составе игроков на картинке без верхней одежды.