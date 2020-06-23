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Александр Голубчиков
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#Луч #ФНЛ #Евгений Савин #Александр Голубчиков

Савин рассказал о мошенничестве экс-директора «Луча» на 13 миллионов рублей

23 июня 2020, 14:07

«КраСава» опубликовал анонс нового выпуска, в котором рассказал о мошенничестве бывшего исполнительного директора «Луча» Александра Голубчикова:

«8 апреля, пока команда была в Тамбове, Голубчиков вывел из кассы клуба 4,4 миллиона рублей. В апреле и мае 2017 года он таким образом, подделав документы, вывел из клуба более 13 миллионов рублей бюджетных денег.

Если мы с вами создадим резонанс, то заставим сотрудников МВД все это проверить и отправить людей в тюрьму – этого исполнительного директора и тех его подельников, которые ему помогали. Только тогда что-то изменится».

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