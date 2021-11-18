Хохлов ушел из «Ротора»

28 мая Дмитрий Хохлов стал тренеров «Ротора».

Его результаты с того момента:

22 матча в ФНЛ: 4 победы, 12 ничьих и 6 поражений. По итогам 22 тура «Ротор» занимает 16 строчку. Отрыв от зоны вылета – всего 2 балла.

В Кубке России «Ротор» обыграл московский «Кайрат» и «Ахмат» и 1 марта встретится с «Рубином».

Сейчас «Ротор» объявил об уходе Хохлова:

«Сегодня спортивный клуб «Ротор» и главный тренер команды Дмитрий Хохлов решили прекратить сотрудничество по взаимному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера на ближайших матчах будет Алексей Жданов».