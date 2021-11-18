Дмитрий Хохлов
ФНЛ
Ротор
Хохлов ушел из «Ротора»
3 часа назад
28 мая Дмитрий Хохлов стал тренеров «Ротора».
Его результаты с того момента:
- 22 матча в ФНЛ: 4 победы, 12 ничьих и 6 поражений. По итогам 22 тура «Ротор» занимает 16 строчку. Отрыв от зоны вылета – всего 2 балла.
- В Кубке России «Ротор» обыграл московский «Кайрат» и «Ахмат» и 1 марта встретится с «Рубином».
Сейчас «Ротор» объявил об уходе Хохлова:
«Сегодня спортивный клуб «Ротор» и главный тренер команды Дмитрий Хохлов решили прекратить сотрудничество по взаимному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера на ближайших матчах будет Алексей Жданов».
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