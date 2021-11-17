Матч-бомба в ФНЛ. «Кубань» и «Алания» сыграли 5:5 (да, ПЯТЬ-ПЯТЬ) с голом на 90+6'
Самый сюжетный матч русского футбола приключился в Краснодаре. «Кубань» и «Алания» забили друг другу по пять мячей! Полную трансляцию матча можно посмотреть на «Яндекс Спорте». Мы об игре расскажем через скриншоты и видео отдельных голов.
Первый гол «Алания» забила в большинстве, когда «Кубань» не успела заменить травмированного игрока. Бутта Магомедов закатил после нескольких пасов в касание – 0:1.
«Кубань» сравнивает через девять минут. Нури Абдоков забивает на 23-й – 1:1.
Скоро «Кубань» забивает еще один. После случайного рикошета Максим Лаук вышел один на один – 2:1. И сальто от Лаука!
Через три минуты у Лаука дубль после гола с пенальти – 3:1.
Кстати, команды забили пять голов в первом тайме и пять во втором. В конце первого Ислам Машуков получил передачу пяткой и попал в ближний – 3:2.
Второй тайм начался с перестрелки. Сначала Лаук сделал хет-трик – 4:2.
4:3 уже через минуту. Батраз Гурциев забил типичный для этого матча гол: получил мяч после ошибок защитников и в полной свободе забил.
Последний свой гол «Кубань» забила на 58-й минуте. Игорь Безденежных головой с углового – 5:3.
На 64-й «Алания» получила свой пенальти и забила – 5:4. И затишье на полчаса.
И потом случается идеальная развязка. На последней добавленной минуте Ислам Машуков бьет из-за штрафной. 5:5!!! АААА!
«Алания» просила в твиттере продолжения.
Это была игра 23-го тура ФНЛ. После нее «Алания» идет на шестом месте (хотя имеет столько же очков, сколько и четвертый «СКА Хабаровск»). «Кубань» на 17-м месте в зоне вылета. Хотя недавно она выбивала из Кубка «Краснодар».
Гол с центра поля – от игрока «Кубани». Так вернулось первое за шесть лет дерби с «Краснодаром»