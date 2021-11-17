Матч-бомба в ФНЛ. «Кубань» и «Алания» сыграли 5:5 (да, ПЯТЬ-ПЯТЬ) с голом на 90+6'

Это была игра 23-го тура ФНЛ. После нее «Алания» идет на шестом месте (хотя имеет столько же очков, сколько и четвертый «СКА Хабаровск»). «Кубань» на 17-м месте в зоне вылета. Хотя недавно она выбивала из Кубка «Краснодар».

Гол с центра поля – от игрока «Кубани». Так вернулось первое за шесть лет дерби с «Краснодаром»