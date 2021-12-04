«Спартак» подписал контракт с вратарем «Факела» Свиновым. Он присоединится к команде в январе

Контракт рассчитан до конца сезона-2024/25 с возможностью продления еще на год. 21-летний голкипер Илья Свинов станет игроком «Спартака» с 1 января 2022 года.

Свинов выступает за «Факел». В этом сезоне он провел в ФНЛ 24 матча и пропустил 17 голов. 11 игр завершились без пропущенных мячей.