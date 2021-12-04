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#Спартак #РПЛ #ФНЛ #Факел

«Спартак» подписал контракт с вратарем «Факела» Свиновым. Он присоединится к команде в январе

5 часов назад

Контракт рассчитан до конца сезона-2024/25 с возможностью продления еще на год. 21-летний голкипер Илья Свинов станет игроком «Спартака» с 1 января 2022 года. 

Свинов выступает за «Факел». В этом сезоне он провел в ФНЛ 24 матча и пропустил 17 голов. 11 игр завершились без пропущенных мячей.

  • По информации «Матч ТВ», «Спартак» заплатил за трансфер 20 миллионов рублей.
  • В ноябре Свинов стал гением месяца. Это приз, который ФНЛ вручает совместно с юмористическим пабликом ВГИК.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт «Спартака»
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