🧤 Максименко играл против «Наполи» в рваных перчатках. Нормальные куда-то пропали из раздевалки

Ребров, комментируя гол, назвал его «чистой» ошибкой Максименко. Вратарь потерял концентрацию из-за пробежавшего перед ним игрока и не зафиксировал мяч.

Но среди косвенных причин гола Ребров назвал ситуацию с перчатками Максименко. Он утверждает, что они пропали из раздевалки перед игрой. «Он играл в каких-то тренировочных, полурваных. Это тоже могло повлиять и технически, и психологически».

О чем еще написал Ребров:

В день игры в команде было напряжение, и все пытались его разрядить. «Смотрим, Максименко на обеде мало ест. Говорим ему: «Макси, ты макарон-то больше ешь, будь готов. Видишь, сколько Литвин с Умяровым едят? Понимают, что их валтузить будут, рылом по полю возить. Ты тоже не отставай».

Пока команда ехала на стадион, фанаты «Наполи» показывали ей «факи». «Кричали, что проиграем 0:3. В раздевалке Руй сказал: «У нас есть шансы их обыграть. Даже не думайте о поражении».

После удаления игрока «Наполи» у Лучано Спаллетти «началась истерия», и он стал «провоцировать» соперников. Но тренер «Спартака» призвал их не поддаваться на провокации.

Виктор Мозес и Александр Ещенко давали советы Зелимхану Бакаеву. «В перерыве он [Мозес] сказал Бакаеву: «Ты не Марадона, играй в пас». Ещенко добавил: «Бака, посмотри, как Инсинье играет. Принимает и во фланг отдает, принимает и во фланг отдает. Они не водятся, не пытаются обыграть всю команду в одиночку».

После второго гола, который вывел «Спартак» вперед, Ребров испытал «экстаз». Он написал, что это напомнило ему чемпионский сезон. А после игры в команде все были спокойными: «Все настолько устали, настолько были измождены, что на эмоции в раздевалке сил не осталось».

«Спартак» занимает второе место в группе с 3 очками, опережая «Наполи» и «Лестер». У обоих по одному очку, лидирует «Легия» с 4 очками. Следующая игра «Спартака» пройдет 20 октября против «Лестера».