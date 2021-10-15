Александр Максименко
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#Александр Максименко #Спартак #Лига Европы

🧤 Максименко играл против «Наполи» в рваных перчатках. Нормальные куда-то пропали из раздевалки

3 часа назад

сайт «Наполи»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров спустя две недели после игры с «Наполи» опубликовал в блоге запись о матче. Одна из главных подробностей – порванные перчатки Александра Максименко, в которых он провел игру.

  • Команды играли на групповом этапе Лиге Европы. «Спартак» пропустил уже на первой минуте и проигрывал до середины второго тайма. Но в итоге победил 3:2.
  • В старте вышел вратарь Максименко, пропустивший первый гол из-за своей ошибки. Он не зафиксировал мяч после навеса с фланга, и тот отскочил на ногу сопернику.

Ребров, комментируя гол, назвал его «чистой» ошибкой Максименко. Вратарь потерял концентрацию из-за пробежавшего перед ним игрока и не зафиксировал мяч.

Но среди косвенных причин гола Ребров назвал ситуацию с перчатками Максименко. Он утверждает, что они пропали из раздевалки перед игрой. «Он играл в каких-то тренировочных, полурваных. Это тоже могло повлиять и технически, и психологически».

О чем еще написал Ребров:

  • В день игры в команде было напряжение, и все пытались его разрядить. «Смотрим, Максименко на обеде мало ест. Говорим ему: «Макси, ты макарон-то больше ешь, будь готов. Видишь, сколько Литвин с Умяровым едят? Понимают, что их валтузить будут, рылом по полю возить. Ты тоже не отставай».
  • Пока команда ехала на стадион, фанаты «Наполи» показывали ей «факи». «Кричали, что проиграем 0:3. В раздевалке Руй сказал: «У нас есть шансы их обыграть. Даже не думайте о поражении».
  • После удаления игрока «Наполи» у Лучано Спаллетти «началась истерия», и он стал «провоцировать» соперников. Но тренер «Спартака» призвал их не поддаваться на провокации.
  • Виктор Мозес и Александр Ещенко давали советы Зелимхану Бакаеву. «В перерыве он [Мозес] сказал Бакаеву: «Ты не Марадона, играй в пас». Ещенко добавил: «Бака, посмотри, как Инсинье играет. Принимает и во фланг отдает, принимает и во фланг отдает. Они не водятся, не пытаются обыграть всю команду в одиночку».
  • После второго гола, который вывел «Спартак» вперед, Ребров испытал «экстаз». Он написал, что это напомнило ему чемпионский сезон. А после игры в команде все были спокойными: «Все настолько устали, настолько были измождены, что на эмоции в раздевалке сил не осталось».

«Спартак» занимает второе место в группе с 3 очками, опережая «Наполи» и «Лестер». У обоих по одному очку, лидирует «Легия» с 4 очками. Следующая игра «Спартака» пройдет 20 октября против «Лестера».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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