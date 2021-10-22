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Стадион в Калининграде сделал своим талисманом бетонную сваю. И объяснил выбор ее надежностью

3 часа назад

инстаграм стадиона «Калининград»

Стадион калининградской «Балтики» представил официальный талисман – бетонную сваю. Администрация назвала его Эдиком и объяснила выбор его надежностью: «Он уверен в себе, полон решимости и готов выдержать любую нагрузку».

«Балтика» показала талисман во время «Арены Форум 5.0» – мероприятии по спортивной инфраструктуре.

  • Стадион «Калининград» построен к чемпионату мира по футболу 2018 года. Он вмещает 35 тысяч человек.
  • На арене выступает «Балтика» из ФНЛ – второй по силе лиге России. Команда занимает в таблице десятое место.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
инстаграм стадиона «Калининград»
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