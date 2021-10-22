Стадион в Калининграде сделал своим талисманом бетонную сваю. И объяснил выбор ее надежностью

Стадион калининградской «Балтики» представил официальный талисман – бетонную сваю. Администрация назвала его Эдиком и объяснила выбор его надежностью: «Он уверен в себе, полон решимости и готов выдержать любую нагрузку».

«Балтика» показала талисман во время «Арены Форум 5.0» – мероприятии по спортивной инфраструктуре.