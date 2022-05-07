Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
36Артем Воропаев А. Воропаев
|Защ
|22
|30
|4
|0
|6
|0
|
84Степан Оганесян С. Оганесян
|Нап
|20
|28
|7
|0
|6
|0
|
75Фаниль Сунгатулин Ф. Сунгатулин
|Пол
|20
|27
|1
|0
|0
|0
|
73Владислав Шитов В. Шитов
|Нап
|18
|26
|12
|1
|2
|0
|
74Дмитрий Маркитесов Д. Маркитесов
|Пол
|21
|26
|5
|0
|8
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
7
|35
|14
|14
|7
|50:28
|56
|
8
|35
|15
|7
|13
|51:38
|52
|
9
|35
|15
|4
|16
|41:54
|49
|
10
|35
|14
|7
|14
|40:42
|49
|
11
|35
|13
|10
|12
|38:39
|49
Результаты