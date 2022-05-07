Спартак-2

Москва
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Страна
Россия
Стадион
академии "Спартак"
Тренер
Евгений Бушманов
Е. Бушманов
Лента
Состав
Расписание
Таблица
Результаты

Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
36
Артем Воропаев А. Воропаев 		Защ 22 30 4 0 6 0
84
Степан Оганесян С. Оганесян 		Нап 20 28 7 0 6 0
75
Фаниль Сунгатулин Ф. Сунгатулин 		Пол 20 27 1 0 0 0
73
Владислав Шитов В. Шитов 		Нап 18 26 12 1 2 0
74
Дмитрий Маркитесов Д. Маркитесов 		Пол 21 26 5 0 8 0
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Ближайшие матчи
07.05.2022 07 мая 2022 сб 15:00
Ротор
-:-
Спартак-2
07.05.2022 07 мая 2022 сб 15:00
Россия. ФНЛ , 36 тур
Ротор
-
Спартак-2
-
Россия. ФНЛ , 36 тур
15.05.2022 15 мая 2022 вс 0:00
Спартак-2
-:-
КАМАЗ
15.05.2022 15 мая 2022 вс 0:00
Россия. ФНЛ , 37 тур
Спартак-2
-
КАМАЗ
-
Россия. ФНЛ , 37 тур
21.05.2022 21 мая 2022 сб 0:00
Краснодар-2
-:-
Спартак-2
21.05.2022 21 мая 2022 сб 0:00
Россия. ФНЛ , 38 тур
Краснодар-2
-
Спартак-2
-
Россия. ФНЛ , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
7
Балтика
35 14 14 7 50:28 56
8
Нефтехимик
35 15 7 13 51:38 52
9
Спартак-2
35 15 4 16 41:54 49
10
Краснодар-2
35 14 7 14 40:42 49
11
Акрон
35 13 10 12 38:39 49
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Результаты
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 16:00
Спартак-2
0 : 4
Нефтехимик
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 16:00
35 тур
Спартак-2
0
Нефтехимик
4
Россия. ФНЛ , 35 тур
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 15:00
Акрон
0 : 1
Спартак-2
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 15:00
34 тур
Акрон
0
Спартак-2
1
Россия. ФНЛ , 34 тур
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 14:00
Спартак-2
2 : 3
Оренбург
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 14:00
33 тур
Спартак-2
2
Оренбург
3
Россия. ФНЛ , 33 тур
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 12:00
Томь
1 : 0
Спартак-2
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 12:00
32 тур
Томь
1
Спартак-2
0
Россия. ФНЛ , 32 тур
06.04.2022 06 апр. 2022 ср 16:00
Спартак-2
2 : 0
Факел
06.04.2022 06 апр. 2022 ср 16:00
31 тур
Спартак-2
2
Факел
0
Россия. ФНЛ , 31 тур
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