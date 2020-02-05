Скандалы, увольнения, потеря соцсетей и 17-е место – это новая реальность «Енисея» 😪
В прошлом сезоне «Енисей» играл в РПЛ, но сейчас – лишь 17-я команда в ФНЛ. Весь сезон в клубе меняется руководство, игроки и персонал, но скандалов становится только больше.
За эту зиму в «Енисее» дважды увольняли Газзаева (он до сих пор работает) и отдавали доступ к соцсетям бывшим сотрудникам, которые там высмеивали новое руководство.
В «Енисее» сменилось руководство
Новым генеральным директором стал Алексей Ивахов – он работал тренером в 2013-2015 годах. Он сменил Дениса Рубцова, вместе с которым клуб играл в РПЛ в прошлом сезоне.
Изменения резко раскритиковал бывший пресс-аташе клуба Станислав Меркис, который ушел предыдущим летом. «Все вернулось туда, где и было, когда меня не подпускали к клубу. Грустно», – написал он в твиттере. Скорее всего, он имеет в виду те года, когда шуточный твиттер «Енисея» был неофициальным – лишь в 2016 году в клубе сменилось руководство, и Меркис получил работу.
После этого Меркис дал комментарий красноярскому телеканалу, но он не попал в эфир. Тогда Меркис сам выложил запись монолога в интернет:
«Когда только Ивахова назначили, я написал, что все вернулось туда, где и было – на несколько лет назад, когда команда боролась за места в середине таблицы ФНЛ. Две-три недели прошло – все подтверждает мою мысль. Тот офис, из которого уезжал летом я, был полон улыбок. В каждый кабинет можно было зайти и о чем-то поговорить.
Вчера же я зашел – только пять знакомых человек из 20. Почти все ушли, причем ушли сами. Кто-то, как я понял, сразу, кто-то – чуть позже. Футбольный клуб – очень строгая и непростая структура. Если кто-то выпадает, непросто быстро найти замену из-за узкости рынка. Та же процедура лицензирования, которая дает команде право выступать в лиге – это непросто. Подготовка к ней ведется полгода, она проводится летом. Я не представляю, как клуб к ней будет готовиться. Те сотрудники, которые остались, вместо улыбок у них какое-то непонимание ситуации, грустные глаза. Для меня это грустно».
Тренера Газзаева два раза уволили и восстановили
26 декабря. Газзаев комментирует свое увольнение: «Да, информация о моем увольнении – правда. Пока еще ничего не подписали, вчера просто это обговорили. Все прошло без конфликтов, с генеральным директором нормально пообщались».
10 января. «Матч ТВ» пишет, что руководство Красноярского края не утвердило отставку Газзаева. Он останется тренером «Енисея».
24 января. Болельщики «Енисея» выкупили рекламные щиты на въезде в город: «Газзаев готовит «Енисей» к РПЛ, но его хотят убрать. Как же так?». Это отсылка к фильму «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
27 января. Сайт «Сибновости» пишет об уходе Газзаева из «Енисея». Решение, по их информации, приняли после встречи Ивахова с министром спорта Красноярского края.
28 января. Юрий Газзаев заявил «Матч ТВ», что остается в клубе. «Сейчас я нахожусь в Москве, команда уже улетела в Турцию на второй сбор. Присоединюсь к ней в среду».
Клуб потерял соцсети на пять дней
С 25 по 30 января в соцмедиа «Енисея» публиковались статьи, в которых критиковалось нынешнее руководство клуба. Позже стало известно: это делали Станислав Меркис и журналист «Сибновостей» Сергей Санников, которым выдал доступ кто-то из клуба.
В соцмедиа также появлялись шуточные и сатиричные посты. Например, ролик с ютуб-блогером Русланом Гительманом, в котором он с бокалом пива в руке желал удачи новому гендиректору клуба Ивахову.
Спортивный директор Денис Петровский взял на себя ответственность и уволился из клуба. «В истории с соцсетями я взял вину на себя для того, чтобы не было дальнейших телодвижений в отношении моих подчиненных. Так правильно, на мой взгляд». Позднее он добавил, что сам не имел отношения к тому, что там публиковалось: «Я отдал доступ ребятам, а они веселились как могли. Я им не мешал».
Сам Петровский при этом заявляет, что в клубе осталось много нерешенных проблем. «Информация для журналистов: сегодня, 3 февраля, в ФК «Енисей» ни сотрудники клуба, ни футболисты, ни тренеры не получили аванс, который должен был быть начислен 25 января. Безусловно, в этом виновато предыдущее руководство ФК. Именно такую версию вам озвучат, даже не сомневайтесь».
Меркис извинился за публикации в соцмедиа «Енисея»
«Енисеем» я прожил почти 9 лет. Это больше всего подходит для описания работы и боления за команду, с которой связано очень много теплых воспоминаний: от первого матча и мечты работать в клубе до выхода вместе с ним в Премьер-лигу.
Мне потребовалось время, чтобы осознать произошедшее. Я не имел права публиковать информацию, которая может повредить репутации клуба, на официальных каналах клуба. Конфликт интересов менеджмента клуба и несогласованность в действиях не должны отражаться на деятельности клуба, причиняя ему вред.
Я хочу извиниться перед ФК «Енисей»: его болельщиками, футболистами, сотрудниками, руководством и персоналом. Я искренне верю, что Красноярск еще напомнит о себе в Премьер-лиге.
Необдуманным действием я подвел своих нынешних коллег и людей, которые мне доверяют. Отдельно хочется принести извинения им.
Я постараюсь быть еще более внимательным к своей работе, от которой зависит моя репутация – этим я дорожу больше всего».