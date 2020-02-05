Скандалы, увольнения, потеря соцсетей и 17-е место – это новая реальность «Енисея» 😪

В «Енисее» сменилось руководство

Новым генеральным директором стал Алексей Ивахов – он работал тренером в 2013-2015 годах. Он сменил Дениса Рубцова, вместе с которым клуб играл в РПЛ в прошлом сезоне.

Изменения резко раскритиковал бывший пресс-аташе клуба Станислав Меркис, который ушел предыдущим летом. «Все вернулось туда, где и было, когда меня не подпускали к клубу. Грустно», – написал он в твиттере. Скорее всего, он имеет в виду те года, когда шуточный твиттер «Енисея» был неофициальным – лишь в 2016 году в клубе сменилось руководство, и Меркис получил работу.

После этого Меркис дал комментарий красноярскому телеканалу, но он не попал в эфир. Тогда Меркис сам выложил запись монолога в интернет:

«Когда только Ивахова назначили, я написал, что все вернулось туда, где и было – на несколько лет назад, когда команда боролась за места в середине таблицы ФНЛ. Две-три недели прошло – все подтверждает мою мысль. Тот офис, из которого уезжал летом я, был полон улыбок. В каждый кабинет можно было зайти и о чем-то поговорить.

Вчера же я зашел – только пять знакомых человек из 20. Почти все ушли, причем ушли сами. Кто-то, как я понял, сразу, кто-то – чуть позже. Футбольный клуб – очень строгая и непростая структура. Если кто-то выпадает, непросто быстро найти замену из-за узкости рынка. Та же процедура лицензирования, которая дает команде право выступать в лиге – это непросто. Подготовка к ней ведется полгода, она проводится летом. Я не представляю, как клуб к ней будет готовиться. Те сотрудники, которые остались, вместо улыбок у них какое-то непонимание ситуации, грустные глаза. Для меня это грустно».