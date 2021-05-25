ФНЛ официально предложила ПФЛ объединение. Оно не повлияет на формат турниров

Вторая и третья по силе лиги России – ФНЛ и ПФЛ – готовят объединение. Его анонсировал глава ФНЛ Александр Алаев.

Официальное решение еще не приняли. ФНЛ сделала запрос и теперь ждет итогов совета ПФЛ. Алаев утверждает, что идею уже обсуждали с клубами ПФЛ и те ее поддержали.

Речь идет только о создании общего юридического лица. Оно объединит две лиги и организует новый общий турнир.

Изменений в спортивной составляющей не планируется – лига сохранит соревнования двух разных уровней. Подробности пока неизвестны, но «Чемпионат» писал, что в новом турнире фактически будет два дивизиона: это прежние ФНЛ и ПФЛ.

Руководить объединенным чемпионатом будет президиум: президент, генеральный секретарь, пять представителей ФНЛ и четыре – ПФЛ.

От ФНЛ в него предложены представители «Факела», «Оренбурга», «Балтики», «Торпедо» и «Велеса».

ФНЛ существует с 2010 года. Она отвечает за проведение второго по силе чемпионата России, до этого за него отвечала ПФЛ.