Амкар
ПФЛ
«Амкар» получил лицензию на выступления в ПФЛ. Он не играл с 2018 года после банкротства и закрытия
4 часа назад
Российский футбольный союз (РФС) выдал лицензию «Амкару». Теперь он официально допущен до соревнований и вернется в профессиональный футбол.
- «Амкар» заявился в ПФЛ на сезон-2021/22 – третью по силу лигу России.
- Клуб закрылся в 2018 году, объявив себя банкротом. С тех пор он не выступал в профессиональных лигах.
- Состав и тренерский штаб еще не сформирован.
«Амкар» существовал с 1993 года и большую часть своей истории провел в Премьер-лиге. Его лучшее достижение – четвертое место в таблице в 2008 году и финал Кубка России.
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