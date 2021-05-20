«Амкар» получил лицензию на выступления в ПФЛ. Он не играл с 2018 года после банкротства и закрытия

Российский футбольный союз (РФС) выдал лицензию «Амкару». Теперь он официально допущен до соревнований и вернется в профессиональный футбол.

«Амкар» заявился в ПФЛ на сезон-2021/22 – третью по силу лигу России.

Клуб закрылся в 2018 году, объявив себя банкротом. С тех пор он не выступал в профессиональных лигах.

Состав и тренерский штаб еще не сформирован.

«Амкар» существовал с 1993 года и большую часть своей истории провел в Премьер-лиге. Его лучшее достижение – четвертое место в таблице в 2008 году и финал Кубка России.