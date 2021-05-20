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«Амкар» получил лицензию на выступления в ПФЛ. Он не играл с 2018 года после банкротства и закрытия

4 часа назад

Российский футбольный союз (РФС) выдал лицензию «Амкару». Теперь он официально допущен до соревнований и вернется в профессиональный футбол.

  • «Амкар» заявился в ПФЛ на сезон-2021/22 – третью по силу лигу России.
  • Клуб закрылся в 2018 году, объявив себя банкротом. С тех пор он не выступал в профессиональных лигах.
  • Состав и тренерский штаб еще не сформирован.

«Амкар» существовал с 1993 года и большую часть своей истории провел в Премьер-лиге. Его лучшее достижение – четвертое место в таблице в 2008 году и финал Кубка России.

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Источник:
сайт «Амкара»
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