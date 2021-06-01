Вадим Евсеев
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#Вадим Евсеев #ПФЛ #Шинник

Вадим Евсеев стал главным тренером «Шинника» после вылета клуба в ПФЛ

01 июня, 17:29

Вадим Евсеев

сайт «Шинника»

«Шинник» официально объявил о назначении Вадима Евсеева, но не раскрыл детали контракта. «СЭ» пишет о соглашении на два года.

  • «Шинник» последний сезон играл в ФНЛ и вылетел в ПФЛ. Он сыграет в третьей по силе лиге впервые с 1970 года.
  • Последним местом работы Евсеева была «Уфа», которую он возглавил по ходу сезона-2019/20. После старта следующего сезона он ушел: после десяти туров «Уфа» шла на 15-м месте. 
  • Он объяснил отставку уходом основных игроков, невозможностью играть на прежнем уровне и отсутствием «химии».
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Источник:
сайт «Шинника»
Автор:
Алексей Боржонов
Мастер новостей.
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