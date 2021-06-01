Вадим Евсеев
ПФЛ
Шинник
Вадим Евсеев стал главным тренером «Шинника» после вылета клуба в ПФЛ
01 июня, 17:29
«Шинник» официально объявил о назначении Вадима Евсеева, но не раскрыл детали контракта. «СЭ» пишет о соглашении на два года.
- «Шинник» последний сезон играл в ФНЛ и вылетел в ПФЛ. Он сыграет в третьей по силе лиге впервые с 1970 года.
- Последним местом работы Евсеева была «Уфа», которую он возглавил по ходу сезона-2019/20. После старта следующего сезона он ушел: после десяти туров «Уфа» шла на 15-м месте.
- Он объяснил отставку уходом основных игроков, невозможностью играть на прежнем уровне и отсутствием «химии».
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