Вадим Евсеев стал главным тренером «Шинника» после вылета клуба в ПФЛ

«Шинник» официально объявил о назначении Вадима Евсеева, но не раскрыл детали контракта. «СЭ» пишет о соглашении на два года.

«Шинник» последний сезон играл в ФНЛ и вылетел в ПФЛ. Он сыграет в третьей по силе лиге впервые с 1970 года.

Последним местом работы Евсеева была «Уфа», которую он возглавил по ходу сезона-2019/20. После старта следующего сезона он ушел: после десяти туров «Уфа» шла на 15-м месте.

Он объяснил отставку уходом основных игроков, невозможностью играть на прежнем уровне и отсутствием «химии».