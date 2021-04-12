«Шинник» досрочно вылетел из ФНЛ и впервые за полвека сыграет в третьей по силе лиге

«Шинник» проиграл «Алании» 0:1 в матче 36-го тура ФНЛ. Посе этого поражения он лишился математических шансов остаться в турнире.

«Шинник» занимает последнюю 22-ю строчку в таблице. За шесть туров до конца чемпионата у него 19 очков.

Шесть последних команд вылетают из лиги. Чтобы остаться в ней, надо занять минимум 16-е место. Сейчас на нем идет «Спартак-2» с 40 очками.

Даже если «Шинник» выиграет все свои оставшиеся матчи, он наберет 37 очков. Этого не хватит, чтобы подняться на 16-е место.

«Шинник» вылетел в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ) – третий по силе дивизион России. В последний раз он играл в турнире такого уровня в 1970 году. Тогда «Шинник» выступал в системе чемпионатов СССР, а лига называлась Класс А (вторая группа). По итогам того сезона он вышел во второй по силе дивизион (Первую лигу СССР) и не вылетал из нее.

В истории России неоднократно выступал в Высшем дивизионе/Премьер-лиге. Но с 2008 года в сильнейшей лиге не играл.