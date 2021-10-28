РФС отменил победу «Калуги» в ФНЛ-2 и засчитал техническое поражение из-за просроченных тестов на ковид

«Калуга» получила техническое поражение в матче против «Сахалина» в ФНЛ-2 (прежняя ПФЛ). Игра прошла 22 октября и закончилась победой «Калуги» 1;0, но Российский футбольный союз отменил результат.

Причиной стали просроченные ПЦР-тесты, которые «Калуга» предоставила перед матчем. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС посчитал это нарушением санитарных норм.

В РФС заключили, что «Калуга» сделала это непреднамеренно, поэтому других наказаний не вынесли. Также Союз обратился в департамент инспектирования из-за работы инспектора на матче, который допустил футболистов до участия в игре.

«Калуга» при этом утверждает, что тесты были действительными, и подаст апелляцию. По словам гендиректора команды Олега Митрофанова, причина ситуации в разночтении регламента. В нем указано, что тест действителен в течение семи дней, но не прописано, включен ли первый день в эти сроки.

Команда сдала их 15 октября, а игра прошла на седьмой день после сдачи – 22 октября. «С 15 по 22 октября – это 7 дней, мы не первый день живем в пандемии, до этого таких разногласий не было. Нам считают, что это восьмой день», – сказал Митрофанов.

«Калуга» занимает предпоследнее место группы 3 подгруппы 2.