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Футбол
РФС отменил победу «Калуги» в ФНЛ-2 и засчитал техническое поражение из-за просроченных тестов на ковид
#ФНЛ-2
Футбол
РФС перевел «Чайку» в низший дивизион за участие в трех договорных матчах
#Чайка
Футбол
Вадим Евсеев стал главным тренером «Шинника» после вылета клуба в ПФЛ
#Вадим Евсеев
Футбол
ФНЛ официально предложила ПФЛ объединение. Оно не повлияет на формат турниров
#ФНЛ
Футбол
«Амкар» получил лицензию на выступления в ПФЛ. Он не играл с 2018 года после банкротства и закрытия
#Амкар
Футбол
Клуб блогера Евгения Савина получил лицензию от РФС. Он заявился в третью по силе лигу России
#Евгений Савин
Футбол
«Амкар» подал заявку на участие в ПФЛ. Клуб возвращается в футбол спустя три года после банкротства
#Амкар
Футбол
Рыжиков стал главным тренером ФК «Красава». Это команда блогера Евгения Савина
#Сергей Рыжиков
Футбол
Игрок молодежки «Знамени Труда» умер на поле во время матча
#Знамя Труда
Футбол
«Амкар» зарегистрирован как некоммерческая организация. Он закрылся в 2018-м, а теперь готовит возвращение в ПФЛ
#Амкар
Футбол
Иркутский «Зенит» прекратил существование из-за проблем с финансированием
#Зенит Иркутск
Футбол
Бердыев стал консультантом «КАМАЗа» из ПФЛ на время сборов
#Курбан Бердыев
Футбол
Арбитров договорного матча «Чайки» и «Дружбы» дисквалифицировали пожизненно
#Чайка
Футбол
Это′О записал видео для клуба «Легион-Динамо» из ПФЛ
#Самюэль Это'О
Футбол
Сын Черчесова получил удар в челюсть с колена в матче ПФЛ – его унесли на носилках. Сейчас он в сознании
#Станислав Черчесов
Футбол
Шишкин перешел в «Знамя» из Ногинска. Там уже играют Павлюченко и Самедов
#Роман Шишкин
Футбол
Игрок из ПФЛ забил победный гол прямым ударом с углового
#Рустам Сосранов
Футбол
«Чайка» представила новую эмблему. Четвертую с 2016 года
#Чайка
Футбол
Появилось видео, как молния попала в игрока «Знамени Труда» во время тренировки
#Иван Заборовский
Футбол
«Долгопрудный» и «Олимп» объединились в один клуб. Глава директоров – Габулов
#Олимп-Долгопрудный
Футбол
Курский «Авангард» снялся с ФНЛ
#Авангард К
Футбол
РФС рассматривает вариант с досрочным завершением сезона в ФНЛ и ПФЛ
#РФС
Футбол
Игрок «Казанки» умер во время тренировки
#Казанка
Коронавирус
Футбол, хоккей и баскетбол в России уходят на паузу до 10 апреля
#коронавирус
Футбол
Баста стал владельцем ростовского СКА. Закрыл долги и пригласил известных людей в структуру
#СКА Ростов
Футбол
Вратарь «Краснодара-3» забил головой на 94-й минуте. Это первая победа команды за 5 матчей
#Краснодар
Футбол
У Заболотного уже три очка по «гол плюс пас» за «Зенит-2». Свой первый мяч он забил в пустые ворота
#Антон Заболотный
Футбол
КАМАЗ снял мини-фильм в стиле 90-х. Так клуб ПФЛ показал новую форму
#КАМАЗ
Хоккей
Хоккеист «Ак Барса» стал игроком футбольного КАМАЗа. Он может дебютировать уже послезавтра
#КАМАЗ