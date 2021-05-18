Клуб блогера Евгения Савина получил лицензию от РФС. Он заявился в третью по силе лигу России

Клуб основал Евгений Савин – бывший футболист, игравший в «Амкаре», «Крыльях Советов» . После завершения карьеры он работал на ТВ, а потом запустил блог «Красава».

Это крупнейший футбольный видеоблог в рунете. Савин делает выпуски как об отдельных людях, так и клубах. Среди тем его выпусков – банкротство «Алании» и работа первой женщины-арбитра в России.

В конце 2020 года Савин анонсировал создание клуба и заявку в ПФЛ.

Домашний стадион «Красавы» находится в подмосковном Жуковском, база – в Бронницах. Изначально клуб базировался в Одинцово, но после конфликта с местной администрацией Савин объявил о смене клубной базы. Он посчитал, что его обманом заставили участвовать в акции «Единой России».