Евгений Савин
ПФЛ
Красава
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#Евгений Савин #ПФЛ #Красава

Клуб блогера Евгения Савина получил лицензию от РФС. Он заявился в третью по силе лигу России

4 часа назад

ФК «Красава» допущен Российским футбольным союзом (РФС) до официальных соревнований. Клуб получил лицензию и готовится к матчам ПФЛ – третьей по силе лиге России.

  • Клуб основал Евгений Савин – бывший футболист, игравший в «Амкаре»«Крыльях Советов» . После завершения карьеры он работал на ТВ, а потом запустил блог «Красава».
  • Это крупнейший футбольный видеоблог в рунете. Савин делает выпуски как об отдельных людях, так и клубах. Среди тем его выпусков – банкротство «Алании» и работа первой женщины-арбитра в России.
  • В конце 2020 года Савин анонсировал создание клуба и заявку в ПФЛ.

Домашний стадион «Красавы» находится в подмосковном Жуковском, база – в Бронницах. Изначально клуб базировался в Одинцово, но после конфликта с местной администрацией Савин объявил о смене клубной базы. Он посчитал, что его обманом заставили участвовать в акции «Единой России».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
инстаграм ФК «Красава»
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