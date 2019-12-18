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#РПЛ #Футбол #Спартак #Зенит #Артем Дзюба #Евгений Савин #Михаил Борзыкин

Ютуб удалил видео с каналов Савина и Борзыкина в один день. Оба – про задержания фанатов

18 декабря 2019, 15:45

группа Евгения Савина в вконтакте

Блогеры Евгений Савин и Михаил Борзыкин записали видео о массовых задержаниях фанатов. Савин поговорил конкретно о задержаниях – с фанатами и людьми из русского футбола: например, с директором по безопасности РПЛ Александром Мейтиным и генеральным секретарем РФС Александром Алаевым. Борзыкин добавил к этому тему оскорблений Дзюбы и «Зенит», раскритиковав «Газпром» за вседозволенность (в жесткой форме).

Ютуб удалил эти ролики в день публикации. 

Савин показал, что сервис объяснил это нарушением условий использования сайта.

Видео Борзыкина ютуб снес из-за «неприемлемого содержания».

Плюс Борзыкину на неделю запретили загружать другие видео и проводить трансляции.

Что говорят сами блогеры

Мы связались с Борзыкиным и задали несколько вопросов по ситуации.

– Ютуб как-то пояснил, что именно неприемлемого было?

– Ютуб ничего не поясняет. Видео удаляет робот с сухой формулировкой «неприемлемое содержание». Что там неприемлемого, никто не объясняет. Это не первый случай. Ранее были удалены и другие видео, вообще безобидные, но тогда было без страйка и последствий. Что-то не то в системе ютуба: удаляются видео, банятся каналы. Раньше такого не было, в том числе включая фанатскую тематику.

– Из-за чего могли снести видео?

– Понятия не имею, могу только догадываться. Очевидно, что фанатская тема кому-то очень мешает. Возможно, сбой в алгоритмах ютуба: робот удаляет видео, где речь о полиции, фанатах и этом всем, или удаляет из-за большого количества жалоб. Не знаю. Может, по чьей-то просьбе. Ютуб – американская контора, но это не значит, что на российских представителей нельзя надавить.

– Такое раньше было? Или случай, когда страйк прилетал за видео про Заболотного – единственный?

– Раньше много всего было. Есть страйки за нарушение авторского права, чем когда-то воспользовался «Зенит» (что-то мне подсказывает, что, если бы ролики были добрые и хвалебные, никакого страйка бы не было, – обычное сведение счетов). И есть страйки за нарушение принципов сообщества. Тут уже сам ютуб определяет. Повторюсь, в последнее время стала твориться какая-то дичь в этом плане. Скоро будем снимать выпуски с котятами и игрушечными паровозиками.

Савин сказал «Голу», что сам прокомментирует ситуацию позднее.

«Зенит» пока нигде не отвечал о претензиях, что видео удалили из-за критики клуба. 

Что будет дальше

И Савин, и Борзыкин перезалили видео вконтакте. По законодательству о мате в медиа, мы не можем дать вам ссылки на видео. Но вы легко найдете его сами.

 

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: инстаграм Евгения Савина
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