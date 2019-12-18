Ютуб удалил видео с каналов Савина и Борзыкина в один день. Оба – про задержания фанатов
Блогеры Евгений Савин и Михаил Борзыкин записали видео о массовых задержаниях фанатов. Савин поговорил конкретно о задержаниях – с фанатами и людьми из русского футбола: например, с директором по безопасности РПЛ Александром Мейтиным и генеральным секретарем РФС Александром Алаевым. Борзыкин добавил к этому тему оскорблений Дзюбы и «Зенит», раскритиковав «Газпром» за вседозволенность (в жесткой форме).
Ютуб удалил эти ролики в день публикации.
Савин показал, что сервис объяснил это нарушением условий использования сайта.
Видео Борзыкина ютуб снес из-за «неприемлемого содержания».
Плюс Борзыкину на неделю запретили загружать другие видео и проводить трансляции.
Что говорят сами блогеры
Мы связались с Борзыкиным и задали несколько вопросов по ситуации.
– Ютуб как-то пояснил, что именно неприемлемого было?
– Ютуб ничего не поясняет. Видео удаляет робот с сухой формулировкой «неприемлемое содержание». Что там неприемлемого, никто не объясняет. Это не первый случай. Ранее были удалены и другие видео, вообще безобидные, но тогда было без страйка и последствий. Что-то не то в системе ютуба: удаляются видео, банятся каналы. Раньше такого не было, в том числе включая фанатскую тематику.
– Из-за чего могли снести видео?
– Понятия не имею, могу только догадываться. Очевидно, что фанатская тема кому-то очень мешает. Возможно, сбой в алгоритмах ютуба: робот удаляет видео, где речь о полиции, фанатах и этом всем, или удаляет из-за большого количества жалоб. Не знаю. Может, по чьей-то просьбе. Ютуб – американская контора, но это не значит, что на российских представителей нельзя надавить.
– Такое раньше было? Или случай, когда страйк прилетал за видео про Заболотного – единственный?
– Раньше много всего было. Есть страйки за нарушение авторского права, чем когда-то воспользовался «Зенит» (что-то мне подсказывает, что, если бы ролики были добрые и хвалебные, никакого страйка бы не было, – обычное сведение счетов). И есть страйки за нарушение принципов сообщества. Тут уже сам ютуб определяет. Повторюсь, в последнее время стала твориться какая-то дичь в этом плане. Скоро будем снимать выпуски с котятами и игрушечными паровозиками.
Савин сказал «Голу», что сам прокомментирует ситуацию позднее.
«Зенит» пока нигде не отвечал о претензиях, что видео удалили из-за критики клуба.
Что будет дальше
И Савин, и Борзыкин перезалили видео вконтакте. По законодательству о мате в медиа, мы не можем дать вам ссылки на видео. Но вы легко найдете его сами.