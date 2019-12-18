Ютуб удалил видео с каналов Савина и Борзыкина в один день. Оба – про задержания фанатов

Плюс Борзыкину на неделю запретили загружать другие видео и проводить трансляции.

Что говорят сами блогеры

Мы связались с Борзыкиным и задали несколько вопросов по ситуации.

– Ютуб как-то пояснил, что именно неприемлемого было?

– Ютуб ничего не поясняет. Видео удаляет робот с сухой формулировкой «неприемлемое содержание». Что там неприемлемого, никто не объясняет. Это не первый случай. Ранее были удалены и другие видео, вообще безобидные, но тогда было без страйка и последствий. Что-то не то в системе ютуба: удаляются видео, банятся каналы. Раньше такого не было, в том числе включая фанатскую тематику.

– Из-за чего могли снести видео?

– Понятия не имею, могу только догадываться. Очевидно, что фанатская тема кому-то очень мешает. Возможно, сбой в алгоритмах ютуба: робот удаляет видео, где речь о полиции, фанатах и этом всем, или удаляет из-за большого количества жалоб. Не знаю. Может, по чьей-то просьбе. Ютуб – американская контора, но это не значит, что на российских представителей нельзя надавить.

– Такое раньше было? Или случай, когда страйк прилетал за видео про Заболотного – единственный?

– Раньше много всего было. Есть страйки за нарушение авторского права, чем когда-то воспользовался «Зенит» (что-то мне подсказывает, что, если бы ролики были добрые и хвалебные, никакого страйка бы не было, – обычное сведение счетов). И есть страйки за нарушение принципов сообщества. Тут уже сам ютуб определяет. Повторюсь, в последнее время стала твориться какая-то дичь в этом плане. Скоро будем снимать выпуски с котятами и игрушечными паровозиками.

Савин сказал «Голу», что сам прокомментирует ситуацию позднее.

«Зенит» пока нигде не отвечал о претензиях, что видео удалили из-за критики клуба.