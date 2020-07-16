Савин собрал 10 млн рублей на новую квартиру для семьи погибшего футболиста «Локо»

Евгений Савин снял выпуск «КраСавы» о смертях футболистов. Там он общался с семьей Иннокентия Самохвалова – бывшего футболиста «Локомотива» и «Казанки», который умер в апреле во время пробежки. Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов проводит собственное расследование по его смерти.

Мать Самохвалова рассказала, что просила клуб обеспечить квартирой жену и сына Самохвалова. Сейчас они снимают жилье. «Локомотив» не купил квартиру семье игрока, потому что у него нет такой возможности. Именно так это объяснил гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе.

«Р-Спорт» писал, что «Локомотив» выплатил семье Самохвалова 2 миллиона рублей. Еще миллион добавил агент игрока. Жену Самохвалова взяли на работу в клуб. Ей установили зарплату в 50% от оклада игрока. Для покупки собственной квартиры этого все равно не хватало.

Савин попросил людей скинуть пожертвования на квартиру для маленького сына Самохвалова. Уже за первый вечер набралось 5 миллионов рублей.