«Единая Россия» написала об участии Савина в своей акции. Он назвал это «подставой» и объявил о смене клубной базы

Футбольный клуб «Красава», основанный блогером Евгением Савиным, сменит базу. Об этом объявил сам Савин.

30 апреля телеграм-канал «Единая Россия Подмосковье» опубликовал фото Савина на «Диктанте Победы» в Одинцово. Акция названа «патриотической» и организована партией.

Спустя несколько часов Савин написал в своем инстаграме, что не знал об акции и посчитал произошедшее «политической подставой».

«Вчера в перерыве наших просмотров меня позвали написать диктант в одну из школ Одинцово, и заход был абсолютно адекватным: дать пример молодым помнить историю. Об акции «Единой России» мне не было сказано ни слова».

Из-за произошедшего Савин объявил, что его клуб ФК «Красава» уйдет с базы в Одинцово. «Лучше жить с чистой совестью и репутацией, чем прогнуться на красивом стадионе с видом на администрацию».

Где будет новая база клуба и что произойдет с просмотрами игроков, пока неизвестно. Савин написал, что пока у него «ноль идей» о новом стадионе.

Евгений Савин – бывший футболист, выступавший за «Амкар», «Крылья Советов» и другие клубы России.

После завершения карьеры стал работать на ТВ, потом запустил блог «Красава». Это крупнейший проект о футболе в рунете, затрагивающий проблемные стороны спорта. Савин делал выпуски о банкротстве «Алании», работе женщины-арбитра в России, гибели игрока «Локомотива» во время тренировки.

В 2020-м объявил о планах создания клуба и заявки в ПФЛ. В 2021-м Савин нашел базу в подмосковном Одинцово – при поддержке местной администрации. Пока клуб проводит просмотры игроков в команду.



