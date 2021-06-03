Хабиб уходит в футбол и подпишет контракт с клубом Махачкалы. Это серьезно? Он уже забивает на тренировке и получает поддержку Роналдо
Хабиб Нурмагомедов выложил в инстаграме видео, где он после прохода забил гол в любительском матче. В подписи к видео Хабиб сравнил себя с бразильцем Роналдо образца 2008 года: «Чуть набравший, но все же с порохом». Хабиб тегнул его. Роналдо ответил восьмью эмодзи с аплодисментами. Такую же реакцию показал Кларенс Зеедорф.
Еще в комментариях написал блогер Евгений Савин: «Опять повар в воротах?»
Хабиб в начале года участвовал в шоу Савина, где сыграл двусторонку в «Спартаке», показал голосовое сообщение Ибрагимович, рассказал о переписке с Роналду и о желании попробовать себя в профессиональном футболе.
Теперь к самому интригующему. В своем посте Хабиб тегнул махачкалинский клуб ПФЛ «Легион-Динамо»: «Мне нужна мотивация, братья».
Журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале написал, что Хабиб подпишет с клубом контракт.
Эту информацию уже подтвердил президент клуба Шамиль Лахиялов:
«Первая задача и цель на сезона-2021/22 – выход в первый дивизион (для мотивации). Вторая – подписание контракта с Нурмагомедовым Хабибом Абдулманаповичем. Осталось только вписать сумму и поставить подпись. Следующий шаг за тобой, Хабиб».
Лахиялов выложил в инстаграме договор с Хабибом. Графа о сумме контракта оставлена пустой, ее должен заполнить сам Хабиб.
Но пока неизвестно: это всерьез или шутка для пиара клуба.
Хабиб давно и часто говорит о любви к футболу и желании себя в нем попробовать. Подробнее об этом можете почитать по ссылке ниже.
Футбол – часть жизни и тренировок Хабиба: чеканит по 300 раз, выходил против незрячих, играет опорника
День назад Хабиб выложил другое видео, где ему еще 24. Он делится планами о желании уйти из боев, когда выиграет пояс и останется непобедимым. Это видео Хабиб подписал так: «Для тех, кто в теме…»