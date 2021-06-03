Хабиб уходит в футбол и подпишет контракт с клубом Махачкалы. Это серьезно? Он уже забивает на тренировке и получает поддержку Роналдо

Хабиб давно и часто говорит о любви к футболу и желании себя в нем попробовать. Подробнее об этом можете почитать по ссылке ниже.

Футбол – часть жизни и тренировок Хабиба: чеканит по 300 раз, выходил против незрячих, играет опорника

День назад Хабиб выложил другое видео, где ему еще 24. Он делится планами о желании уйти из боев, когда выиграет пояс и останется непобедимым. Это видео Хабиб подписал так: «Для тех, кто в теме…»