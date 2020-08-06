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#Металлург-Видное #Футбол #Кубок России #ПФЛ

Новый русский клуб еще не доделал сайт, но уже придумал ему залипательный дизайн

06 августа, 22:46

Клуб «Металлург-Видное» еще не доделал официальный сайт, но креативно выкрутился из ситуации:

«Металлург-Видное» – это только созданный клуб, который сыграет в новом сезоне ПФЛ. Пока информация об этой команде есть только в ее клубном инстаграме и группе вконтакте. Вся активность только налаживается: даже состав на кубковую игру фанаты получили уже во время самого матча.

В 1/256 финала Кубка России «Металлург-Видное» обыграл «Квант» из Обнинска (1:0). Первый официальный матч, первый гол, проход первой стадии – для «Металлурга» сейчас все происходит впервые. До этого в России уже существовал футбольный клуб «Видное», но «Металлург» с ним вообще никак не связан.

В соцсетях уже бывает бодро. Так охранник на стадионе набивал мяч:

А это Вячеслав Фетисов встретился с президентом «Металлурга»:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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