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Хабиб уходит в футбол и подпишет контракт с клубом Махачкалы. Это серьезно? Он уже забивает на тренировке и получает поддержку Роналдо
#Хабиб Нурмагомедов
03 июня 2021, 17:08
Лучший русский бомбардир – парень, который никогда не играл в РПЛ
#Иван Сергеев
05 мая 2021, 17:30
Клубы ПФЛ сыграли тайм в одинаковых формах. Судьи страдали в толпе черных маек
#ПФЛ
12 октября 2020, 20:03
Jako сделал новую форму для СКА. Такую же он делал «Тамбову» в прошлом сезоне
1
#СКА Ростов
09 августа 2020, 15:00
1
Новый русский клуб еще не доделал сайт, но уже придумал ему залипательный дизайн
#Металлург-Видное
06 августа 2020, 22:46
Где сейчас Павлюченко и Самедов. Внезапно – в клубе ПФЛ, где играют по дружбе и бесплатно
2
#Знамя
06 августа 2020, 15:44
2
«Урожай» → «Кубань» с очень странной эмблемой – все недовольны, пока другая «Кубань» собирает толпу в любителях
2
#Кубань
27 июля 2020, 12:39
2
«Химки» сияли в РПЛ нулевых: игроки сами стирали форму, Широков пришел из любителей, Титов – после ссоры с Черчесовым
#Химки
23 июля 2020, 12:50
Интервью со Стасом Меркисом – почему ушел из «Енисея», пошел в проект Басты и отказался от взрывного SMM
#Станислав Меркис
15 июля 2020, 10:40
Пройти с одним клубом через три лиги. Да, и в России бывают такие герои
#Олег Чернышов
28 июня 2019, 10:30
Русский футбол вернется 21 июня – главное: даты туров, пять замен, возвращение в три этапа
#РПЛ
15 мая 2020, 15:33
Как тренироваться дома. Советуют профессиональные футболисты
1
#Футбол
13 апреля 2020, 09:10
1
Зону «Восток» в ПФЛ расформируют. Как это повлияет на вторую лигу? А на ФНЛ?
#ПФЛ
03 декабря 2019, 21:01
В ПФЛ будет судить арбитр-женщина. Ура!
#Анастасия Пустовойтова
19 сентября 2019, 18:07
Баста залетел в футбол. Занимается ростовским СКА – привлекает инвесторов, зовет фанатов, написал гимн
#СКА Ростов
24 сентября 2019, 17:35
МВД возбудило уголовное дело о матче «Чайка» – «Черноморец». Ранее дисквалифицировали его участников
#Чайка
22 августа 2019, 14:49
Инстаграм-шоу от «Тюмени». Позвали в команду Неймара, а потом от него отказались
#Тюмень
11 августа 2019, 15:05
Сейчас есть три «Арарата». Быстрая шпаргалка, как разобраться
#Арарат
30 июля 2019, 14:30
«Аланию» возродили. Габулов – президент, будет стабильный бюджет и вторая команда
#Алания Владикавказ
11 июля 2019, 16:30
В России выявили сдачу матча в ПФЛ. Отстранены футболисты, тренер и гендиректор
#ПФЛ
07 июня 2019, 17:54