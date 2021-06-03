ПФЛ

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Хабиб уходит в футбол и подпишет контракт с клубом Махачкалы. Это серьезно? Он уже забивает на тренировке и получает поддержку Роналдо
#Хабиб Нурмагомедов
Лучший русский бомбардир – парень, который никогда не играл в РПЛ
#Иван Сергеев
Клубы ПФЛ сыграли тайм в одинаковых формах. Судьи страдали в толпе черных маек
#ПФЛ
Jako сделал новую форму для СКА. Такую же он делал «Тамбову» в прошлом сезоне
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#СКА Ростов
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Новый русский клуб еще не доделал сайт, но уже придумал ему залипательный дизайн
#Металлург-Видное
Где сейчас Павлюченко и Самедов. Внезапно – в клубе ПФЛ, где играют по дружбе и бесплатно
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#Знамя
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«Урожай» → «Кубань» с очень странной эмблемой – все недовольны, пока другая «Кубань» собирает толпу в любителях
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#Кубань
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«Химки» сияли в РПЛ нулевых: игроки сами стирали форму, Широков пришел из любителей, Титов – после ссоры с Черчесовым
#Химки
Интервью со Стасом Меркисом – почему ушел из «Енисея», пошел в проект Басты и отказался от взрывного SMM
#Станислав Меркис
Пройти с одним клубом через три лиги. Да, и в России бывают такие герои
#Олег Чернышов
Русский футбол вернется 21 июня – главное: даты туров, пять замен, возвращение в три этапа
#РПЛ
Как тренироваться дома. Советуют профессиональные футболисты
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#Футбол
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Зону «Восток» в ПФЛ расформируют. Как это повлияет на вторую лигу? А на ФНЛ?
#ПФЛ
В ПФЛ будет судить арбитр-женщина. Ура!
#Анастасия Пустовойтова
Баста залетел в футбол. Занимается ростовским СКА – привлекает инвесторов, зовет фанатов, написал гимн
#СКА Ростов
МВД возбудило уголовное дело о матче «Чайка» – «Черноморец». Ранее дисквалифицировали его участников
#Чайка
Инстаграм-шоу от «Тюмени». Позвали в команду Неймара, а потом от него отказались
#Тюмень
Сейчас есть три «Арарата». Быстрая шпаргалка, как разобраться
#Арарат
«Аланию» возродили. Габулов – президент, будет стабильный бюджет и вторая команда
#Алания Владикавказ
В России выявили сдачу матча в ПФЛ. Отстранены футболисты, тренер и гендиректор
#ПФЛ