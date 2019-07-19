Помните миф о том, что в Африке везет только европейским тренерам? Этот Кубок доказал обратное
Прямую связь между африканскими игроками и европейским футболом проще всего отследить в АПЛ. Лидеры сборных-финалистов (Марез и Мане) — игроки главных команд Англии. Тройка лучших бомбардиров Премьер-лиги — футболисты из Африки (Габон, Сенегал, Египет).
Менее попсовый пример — футбольные академии, которые топ-клубы разворачивают в Африке. «Челси» – в Нигерии (2012), «Реал Мадрид» – в ЮАР (2015), «Манчестер Сити» – в Гане (2015), «Ливерпуль» – в ЮАР (2016). В 2017-ом «Барселона» открыла сразу три академии – в Египте, Марокко и Нигерии.
В плане популярности африканский футбол иногда обходит Европу. В прошлом году издание Nielsen Sports провело исследование популярности футбола в разных странах. Самый интересный результат у ЮАР, где футбол оказался более популярен чем в России, Германии и Бразилии.
Перед ЧМ-2018 портал The Economist построил математическую модель, которая объясняла, какие параметры влияют на успешность сборной на международных соревнованиях.
Оказалось, что экономика страны, популярность футбола и домашнее преимущество объясняют 40 процентов вероятного успеха. Остальные 60 – это куча параметров, которые сложно или невозможно измерить. Но точно известно, что один из них — тренер.
Еще в конце XX века в африканском футболе сложилась очень простая модель по отбору тренеров. Работать с местными сборными приглашали невостребованных спецов из Европы, Азии и Южной Америки.
Так в 1988-м в Камеруне высадился Валерий Непомнящий. Он приехал туда на два года, но стал первым тренером в истории, который вывел сборную из Африки в четвертьфинал чемпионата мира.
Результат Непомнящего до сих пор не превзошли и повторили только дважды – Сенегал в 2002-м (героический выход из группы с Уругваем и Францией и поражение от Турции в дополнительное время) и Гана в 2010-м (рука Луиса Суареса и промах с пенальти Асамоа Гьяна).
Крутые результаты Валерия Кузьмича возбудили континент и закрепили тренд на тренеров из Европы. Футбольные федерации резво подхватили продуктивный алгоритм — за небольшие деньги нанять забытого всеми тренера и получить заметный результат. Даже средний коуч из Европы точно будет сильнее местного тренера.
Еще одна причина выписывать европейских тренеров — наличие профессионализма и гарантия непопадания в бредовые ситуации. С африканскими тренерами они случались регулярно. В 2011-м Питсо Мосимане, тогда главный тренер сборной ЮАР, в последнем групповом матче квалификации Кубка Африки поменял тактику так, чтобы удержать ничью в матче со Сьерра-Леоне.
Когда прозвучал финальный свисток, игроки ЮАР праздновали и танцевали. Ничья обеспечивала проход в финальную часть турнира. Через несколько минут им сообщили, что для прохода нужна была победа, а не ничья, Мосимане неправильно понял регламент. На Кубок Африки ЮАР не попала, Питсо отправили в отставку.
Европейские тренеры сами не прочь укатить в Африку — континент с радостью принимает сбитых летчиков вроде Ларса Лагербека, Свена-Йорана Эрикссона, Авраама Гранта и Хавьера Агирре. Например, босс сборной Гвинеи, Паул Пут, не тренирует в Европе уже 13 лет. В 2006-ом он вляпался в скандал с договорными матчами, которые организовывал китайский предприниматель Е Чжэюнь. Бельгийская федерация футбола запретила Путу работать в стране, и тренер откликнулся на вакансию из Африки.
У Пута ультражесткие методы работы — он вызвал на КА-2019 травмированного Наби Кейта и каждый день грузил его тренировками после чего гвинеец усугубил травму. Федерацию это устраивает, потому что результат лучше, чем мог бы быть с местным тренером.
Волна иностранных тренеров сильно повысила средний уровень футбола на континенте. При этом коучи из Европы не только ставят командам современную игру и погружают в тактические тренды, но и влияют на местные федерации, подсказывая как именно развивать футбол в стране.
Показательно то, что три главных успеха в истории африканского футбола (Камерун-1990, Сенегал-2002 и Гана-2010) случились под руководством европейских тренеров — Валерия Непомнящего (СССР), Брюно Метсю (Франция) и Милована Раеваца (Сербия).
Но даже европейские тренеры не в силах полностью сменить парадигму и катапультировать африканский футбол в мировой топ. О проблемах и отсутствии прогресса рассказывал Валерии Непомнящий, который в 1988-м прорубил окно в Африку:
«С организацией в тех же африканских сборных как была беда по сравнению с Европой 30 лет назад, так и остается. Необъяснимые для меня вещи, как я вижу, никуда не делись. Представьте, что будет с игроком, который из высокопрофессионального европейского клуба приезжает в бардак».
В этом же интервью Валерий Кузьмич отвечал на вопрос, связанный с привлечением местных тренеров. По мнению Непомнящего, проблемы завязаны на психологии:
«Они так же закомплексованы и внушаемые извне. Независимость для тренера в Африке и Азии очень важна».
При этом, когда у Непомнящего спросили про Алиу Сиссе (о нем подробно чуть дальше) он несколько изменил мнение и даже предположил, кто может спасти африканский футбол:
«У человека (Сиссе) была карьера в Европе. Пусть растет как тренер. На самом деле я все жду, когда тренером станет Дидье Дрогба, вот он бы навел порядок. Но пока не получается».
Мы уже разбирались с тем, как сильно зависимы африканские сборные от тренеров из Европы. На финише группового этапа тезис о еврозависимости лишь подтвердился — из 13 тренеров-иностранцев в плей-офф прошли 10. У африканских коучей ситуация более печальная — из 11 до плей-офф добрались только 6.
Но главный парадокс турнира в том, что в финал прошли сборные, где рулят местные тренеры, которые не хуже европейцев шарят в вопросах тактики и мотивации.
Бельмади и Сиссе
Эйфория от победы над Кот-Д’Ивуаром осталась в стенах стадиона «Суэц». Через два дня после нервного месива с ивуарийцами коуч Алжирской сборной вновь вошел в привычный режим. На пресс-конференции он отвечал спокойно, вдумчиво и сосредоточенно. Правда, иногда не сдерживался и резко парировал выпады журналистов.
Когда репортер спросил у Бельмади, что тот думает о шансах Алжира в полуфинале (считает фаворитом или везучим андердогом), тренер сходу его осадил:
«Я отвечал на этот вопрос на всех пресс-конференциях и немного от него устал. Это полуфинал — здесь нет аутсайдера и нет фаворита. Победит сильнейший».
Настырный журналист продолжил полемику, спросив у коуча о защитнике Рами Бенсебайни — якобы тот слишком много ошибался в четвертьфинале и не заслуживает места в составе. Приставучий репортер достал Джамеля и тот выдал следующее:
«Если вы пытаетесь оказать на нас давление, то это неправильный путь. Попробуйте сделать это по-другому — для этого есть судьи, есть VAR. Хотя, это не ваша работа».
Глава пресс-службы Алжирской сборной, Хамуш Бенслиман, рассказывал, что Бельмади тотально погружен в игру: «Он говорит о футболе, он живет футболом, он дышит футболом. Несмотря на то, что он очень долго жил во Франции, Джамель отлично знает алжирских игроков. Он тот, кто был нам нужен».
Среди коллег Бельмади прослыл интеллектуалом (в свободное время посещает выставки, изучает культуру и историю), но в тренерскую силу Джамеля верили слабо. Лучше всего это иллюстрирует конфуз алжирской прессы — когда сборная рвалась в финал, журналисты в спешке меняли билеты. СМИ ожидали быстрого вылета, но теперь вынуждены респектовать Бельманди.
Алжирский репортер Заки Буссадия рассказывал, что во время знакомства с командой Бельмади потребовал от игроков забыть все предыдущие результаты. Заки отмечает, что теперь в составе нет звезд и любимчиков, зато появился дух победы.
Прогресс алжирцев подтверждает и Герман Рохр — главный тренер сборной Нигерии: «Год назад мы видели хрупкую команду. Сейчас это сильный коллектив, с отличным балансом атаки и обороны. Они сильны физически и тактически».
Один из принципов работы Бельмади — тотальный порядок и дисциплина. За нарушения следует мгновенный приговор. Во время подготовки к турниру Джамель вышвырнули из сборной 25-летнего Хариса Белкебла. Причина исключения — глупая выходка во время стрима на твиче.
Голкипер сборной Алжира, Александр Укиджи, рубился в Fortnite и вел трансляцию игры. Белкебл решил подколоть приятеля, и, сняв штаны, показал в камеру голый зад. Зрители записали момент фейла футболиста, и он сразу же улетел в сеть.
Тяга к порядку живет в Бельмади еще со времен, когда он сам играл в футбол. Тренеры «ПСЖ» описывают его как «труженика, серьезного и дотошного парня». То же самое говорит и бывший одноклубник Джамеля — Абдеслам Уадду. В 2009 году они вместе играли за клуб «Валансьене»: «Когда мы выступали за «Валансьене», он был не самым разговорчивым в раздевалке. Как тренер, он сохранил эту строгость. Бельмади очень требователен, когда дело доходит до работы, но он также знает, как развивать настоящую близость с игроками».
До того, как Бельмади назначили в сборную Алжира, он работал в Катаре. Абдеслам Уадду рассказывал, что несмотря на отличные результаты (за три года «Аль-Духали» взял девять трофеев, из которых четыре — титул чемпиона) и постоянную финансовую подпитку (клуб принадлежит катарскому эмиру), на Бельмади постоянно давили боссы клуба. Количество трофеев не устраивало руководство и они требовали больше побед.
Именно поэтому Джамеля вообще не напрягали ожидания Алжирской федерации футбола — он прекрасно знал, как работать под давлением. Желание реанимировать сборную было настолько сильным, что тренер пошел на троекратное понижение зарплаты. В Катаре он получал 150 тысяч евро в неделю, в сборной оклад сократился до 50 тысяч.
По мнению Рияда Мареза, после ухода Кристиана Гуркюффа, сборная Алжира находилась в тактическом вакууме. Ситуацию исправило появление Бельмади — Рияд отмечает, что тренер выстроил четкую методологию тренировок и мобилизовал все командные ресурсы.
Погружение в тактику подтверждает продуманный подход в полуфинальном матче. Джамель Бельмади здорово выстроил игру, лишив скорости и свободного пространства Мусу и Чуквуэзе. Сдвинувшегося в центр Ивоби встречали с подстраховкой — это заставляло главного нигерийского снайпера Игало играть без мяча и постоянно рыскать в поисках пространства.
Ставка на национальную идентичность и патриотизм — одна из главных идей Бельманди. Об этом тренер рассказывал еще в начале турнира: «Мы представляем нацию с сильной историей. У нас славное прошлое, которое некоторые страны даже берут в качестве примера. Это то, что не дано каждому. Это то, что закреплено в нас, иногда даже неосознанно. Идеи жертвенности и солидарности становятся необходимыми, без них нет результатов и нет успеха».
После триллера в полуфинале и гола Мареза на 95-ой минуте Бельмади вновь был хладнокровен. Коуч объяснил журналистам, что в успехах команды нет никакой магии: «Я не политик, не чудотворец и не волшебник. В финале мы будем сражаться так, как мы сражались до сих пор. Это то, что я могу обещать. Мы сделаем все возможное».
На пресс-конференции Бельмади затронул и тему иностранных тренеров. Джамель очень рад, что в финале ему предстоит битва с другим африканским коучем: «Играть в этом финале против моего друга Сиссе необычайно здорово. Это хорошее сообщение, которое мы посылаем нашим футбольным лидерам в Африке, это потрясающе. Я знаю Сиссе, и он хорошо делает свою работу».
Финальный соперник Бельмади — сборная Сенегала во главе с Алиу Сиссе. Если Джамель будучи игроком в национальной команде засветился несильно (20 матчей и 4 гола), то Сиссе практически футбольная икона страны. В 2002 он в качестве капитана сборной Сенегала дошел до 1/4 чемпионата мира. В группе африканцы грохнули французов, сыграли вничью с Уругваем и Данией, а в 1/8 прихлопнули шведов с Хенриком Ларрсоном и молодым Златаном.
Через пару месяцев в жизни случилась ужасная беда. На пароме Le Joola переезжали 11 членов его семьи. Судно было тотально перегружено — вместо положенных 700 человек на борт приняли 2000. Люди спали прямо на палубе, даже не понимая опасность положения. Как только Le Joola столкнулся с первой крупной волной, судно перевернулось. Из 2000 пассажиров погибло 1863. 2002-ой Сиссе запомнит как год контрастов — после сенсации на ЧМ он лишился самого дорогого.
Тогда футболист выступал за «Бирмингем» — узнав о смерти близких он все-таки вышел на игру с «Вэст Хэмом». После матча он сдержал слез в микст-зоне:
«Погибли мои кузины, дядя, тетя. Я сделал свою работу, теперь мне нужно домой».
Чаще всего африканский тренер становится боссом сборной если команда мало на что претендует и федерации нет дела кого назначать. Есть еще один вариант — назначить местного тренера, если не получается срастить коннект с коучем из Европы.
В этом плане кейс Сиссе уникален — он работает со сборной с 2012-го. Алиу начал работу со сборной на Олимпийских играх в Лондоне, где сенегальцы вырвались из группы и в плей-офф жестко зарубились с Уэльсом. После игры у Сиссе даже случился мини-конфликт с Гиггзом — Райан обвинил африканцев в излишней жесткости, но Сиссе разрулил конфликт, напомнив Гиггзу о прошлом: «Удивлен, что кто-то из Британии говорит о чрезмерной физической борьбе».
В 2015-ом Сиссе назначили тренером главной команды, и он сходу перекроил структуру тренерского штаба — ассистентами стали Омар Даф и Ламин Диатта, тренером вратарей — Тони Силва. Все — из легендарного состава 2002-го. Одна из причин успеха сенегальцев — постоянная работа с футбольными легендами страны.
В числе талантов Сиссе — дар гениального мотиватора. Перед стартом ЧМ-2018 он выступал перед футболистами и заплакал, когда заговорил о важности турнира для Сенегала. «Это было очень эмоционально. Тренер напряженно трудится, всегда поддерживает нас, он дает нам заряд энергии», – рассказывал Шейху Куяте.
Так как африканцы очень любят шумно праздновать забитые мячи (достаточно вспомнить первый гол сборной ЮАР в 2010-ом), одной из задач Сиссе всегда является быстрый возврат команды в игру. Для этого тренер бежит к линии поля и стучит указательным пальцем по виску, призывая к собранности.
Сиссе приучил игроков постоянно думать о тактике. В особенности это касается стандартов. Перед каждым штрафным или угловым кто-то из футболистов мчится в техническую зону за указанием тренера. У Алиу всегда есть поправки и советы. Доходит до того, что даже после неудачных розыгрышей соперника, защитники Кулибали и Сарр тратят около минуты, чтобы обсудить, как сыграть еще надежнее.
На ЧМ в России Сиссе был на дне рейтинга самых высокооплачиваемых тренеров. В год Алиу зарабатывал всего 200 тысяч евро (в 18 раз меньше Йохима Лева). При этом босс сенегальцев щеголял (и делает это до сих пор) в часах от фирмы Richard Mille — в среднем они обходятся в 175 тысяч евро.
В одном из больших интервью Сиссе рассказал, почему сборная Сенегала стала играть заметно лучше. Спойлер — про себя Алиу не сказал ни слова. По мнению тренера, у сенегальцев сменился менталитет, спортивная медицина и футбольное образование — все это резко рвануло вверх.
Сиссе считает, что африканцы переросли статус проходных сборных — команды из Африки больше не комплексуют во время матчей с европейцами и постепенно приближаются к их уровню. «Цвет кожи имеет мало значения. Футбол – вид спорта, который объединяет весь мир», — подводил итог Сиссе.
Победа в полуфинале стала для сенегальского тренера своеобразным очищением кармы. 17 лет назад, будучи капитаном сборной, он не реализовал решающий пенальти в серии и оставил страну без рубки за титул.
Победа не добавила Сиссе ни грамма пафоса и самолюбования — после прорыва в финал он рассуждал о лидере сборной — Садио Мане. Алиу считает, что форвард заслуживает «Золотой мяч»: «Он усердно трудился, причем не только в этом году, а начиная с 2011 года – именно тогда я узнал о его удивительной дисциплине и высоком профессионализме. Я следил за ним с тех пор, как он выступал в Австрии и за «Саутгемптон», после чего перешел в «Ливерпуль».
То, чего достиг Садио, является результатом упорного долголетнего труда. Победа на Кубке Африки лишь дополнит эти усилия и сделает его на шаг ближе к «Золотому мячу», который, как я думаю, он заслуживает выиграть», — рассказывал Сиссе в интервью Goal.
Любой исход финального поединка станет первым символом возрождения африканского футбола. Появление доморощенных тренеров с чемпионским менталитетом может разбудить чиновников и сфокусировать внимание на спорте, от которого тащатся почти все африканцы. Континент, где всегда было достаточно великих игроков теперь получил и впечатляющих тренеров. Возможно, именно таких союзов и не хватало Африке, которая больше 30 лет искала спасения в европейцах.