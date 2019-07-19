Помните миф о том, что в Африке везет только европейским тренерам? Этот Кубок доказал обратное

По мнению Рияда Мареза, после ухода Кристиана Гуркюффа, сборная Алжира находилась в тактическом вакууме. Ситуацию исправило появление Бельмади — Рияд отмечает, что тренер выстроил четкую методологию тренировок и мобилизовал все командные ресурсы.

Погружение в тактику подтверждает продуманный подход в полуфинальном матче. Джамель Бельмади здорово выстроил игру, лишив скорости и свободного пространства Мусу и Чуквуэзе. Сдвинувшегося в центр Ивоби встречали с подстраховкой — это заставляло главного нигерийского снайпера Игало играть без мяча и постоянно рыскать в поисках пространства.

Ставка на национальную идентичность и патриотизм — одна из главных идей Бельманди. Об этом тренер рассказывал еще в начале турнира: «Мы представляем нацию с сильной историей. У нас славное прошлое, которое некоторые страны даже берут в качестве примера. Это то, что не дано каждому. Это то, что закреплено в нас, иногда даже неосознанно. Идеи жертвенности и солидарности становятся необходимыми, без них нет результатов и нет успеха».

После триллера в полуфинале и гола Мареза на 95-ой минуте Бельмади вновь был хладнокровен. Коуч объяснил журналистам, что в успехах команды нет никакой магии: «Я не политик, не чудотворец и не волшебник. В финале мы будем сражаться так, как мы сражались до сих пор. Это то, что я могу обещать. Мы сделаем все возможное».

На пресс-конференции Бельмади затронул и тему иностранных тренеров. Джамель очень рад, что в финале ему предстоит битва с другим африканским коучем: «Играть в этом финале против моего друга Сиссе необычайно здорово. Это хорошее сообщение, которое мы посылаем нашим футбольным лидерам в Африке, это потрясающе. Я знаю Сиссе, и он хорошо делает свою работу».

Финальный соперник Бельмади — сборная Сенегала во главе с Алиу Сиссе. Если Джамель будучи игроком в национальной команде засветился несильно (20 матчей и 4 гола), то Сиссе практически футбольная икона страны. В 2002 он в качестве капитана сборной Сенегала дошел до 1/4 чемпионата мира. В группе африканцы грохнули французов, сыграли вничью с Уругваем и Данией, а в 1/8 прихлопнули шведов с Хенриком Ларрсоном и молодым Златаном.