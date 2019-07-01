Фишка Африки – европейские тренеры, которые гастролируют там по всем странам
Вы наверняка уже замечали: африканские сборные часто тренируют европейцы. Обычно это французы, но бывают любые национальности – от немцев до балканцев.
Про эту волну надо знать две важные вещи:
А) Их очень много.
Б) Большинство из них – это те, кто однажды приезжает в Африку и остается там надолго. Такие тренеры меняют сборные, пробуют клубы, возвращаются на одно и то же место по два раза.
Чтобы замерить явление, мы взяли этот Кубок Африки и выделили в нем всех таких тренеров. Итоговый список – в этой инфографике:
Пояснение. Мы не включали в этот список:
- европейцев, для которых это первая работа в Африке.
- европейцев, которые работали в нескольких африканских командах, но в пределах одной страны (как, например, англичанин из сборной ЮАР, который раньше тренировал там клубы).
- неевропейцев.
Даже с учетом этих ограничений получился большой список. Из 24 сборных Кубка Африки почти треть возглавляют тренеры-гастролеры из Европы.
А в этом есть сила? Похоже, да. Например, Камерун-2017 выиграл Кубок с бельгийцем Уго Броосом (до этого тренировал клуб из Алжира). А Кот-д’Ивуар-2015 и Замбия-2012 брали титул с Эрве Ренаром, который сейчас в Марокко.