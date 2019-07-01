Фишка Африки – европейские тренеры, которые гастролируют там по всем странам

Вы наверняка уже замечали: африканские сборные часто тренируют европейцы. Обычно это французы, но бывают любые национальности – от немцев до балканцев.

Про эту волну надо знать две важные вещи:

А) Их очень много.

Б) Большинство из них – это те, кто однажды приезжает в Африку и остается там надолго. Такие тренеры меняют сборные, пробуют клубы, возвращаются на одно и то же место по два раза.

Чтобы замерить явление, мы взяли этот Кубок Африки и выделили в нем всех таких тренеров. Итоговый список – в этой инфографике: