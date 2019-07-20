Мане – дикий топ. Но в решающих матчах за Сенегал он не тащит

На КА-2017 сенегальцы в четвертьфинале встретились с Камеруном, дотянули дело до серии пенальти и позволили Мане бить решающий одиннадцатиметровый – он его запорол.

Спустя два года, на КА-2019, Мане протащил Сенегал до финала Кубка Африки (забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу), стал лучшим игроком турнира по числу удачных обводок, занял четвертое место в списке лучше бомбардиров турнира.

Но в финальном матче ему не хватило немного, чтобы победить.

Мане всего раз пробил в этом матче, точность его передач составляла всего 37%, он сделал 3 (из 8 попыток) удачных обводки. А решающий штрафной, поставленный за полминуты до конца компенсированного времени, Мане отправил в стенку Алжира. Итого: ноль реальных моментов, а самым ярким моментом в финале КА для Мане стал эпизод, в котором у него слетела бутса (это сразу же разлетелось по социальным сетям).