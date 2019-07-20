Мане – дикий топ. Но в решающих матчах за Сенегал он не тащит
Садио Мане с 2012 года тусуется в сборной Сенегала (и примерно с этого же времени считается ее лидером), но, в отличие от клубных результатов, там ему дико не везет. За семь лет он: а) Стал чемпионом Австрии; б) Победил в Кубке Австрии; в) Взял Кубок ЛЧ.
За шесть лет Сенегал однажды прошел на групповой этап ЧМ (откуда сразу же вылетел) и в четырех случаях из пяти выходил в финальный раунд Кубка Африки. Всегда Садио Мане играл ключевую роль и всегда проигрывал.
На КА-2017 сенегальцы в четвертьфинале встретились с Камеруном, дотянули дело до серии пенальти и позволили Мане бить решающий одиннадцатиметровый – он его запорол.
Спустя два года, на КА-2019, Мане протащил Сенегал до финала Кубка Африки (забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу), стал лучшим игроком турнира по числу удачных обводок, занял четвертое место в списке лучше бомбардиров турнира.
Но в финальном матче ему не хватило немного, чтобы победить.
Мане всего раз пробил в этом матче, точность его передач составляла всего 37%, он сделал 3 (из 8 попыток) удачных обводки. А решающий штрафной, поставленный за полминуты до конца компенсированного времени, Мане отправил в стенку Алжира. Итого: ноль реальных моментов, а самым ярким моментом в финале КА для Мане стал эпизод, в котором у него слетела бутса (это сразу же разлетелось по социальным сетям).
Мане перед стартом турнира, словно заранее отчаявшись, даже сказал: «Все зависит от нас, мы можем добиться чего-то великого. Безусловно, мы находимся в числе фаворитов, не стоит это скрывать. Но статуса фаворита недостаточно, чтобы дойти до конца. Победа в Кубке Африки с командой, которая никогда его не выигрывала, – это что-то невероятное. Я готов обменять победу в Лиге чемпионов на победу в Кубке Африки. Сенегал никогда не выигрывал его. Возвращение в Дакар было бы экстраординарным. Это моя самая большая и самая безумная мечта».
При этом болельщики его критикуют, несмотря на очевидный вклад в игру Сенегала и огромнейшую нагрузку. Это замечает даже Юрген Клопп, он говорит: «Мане мы увидим лишь после финала Кубка Африки. Надо будет посмотреть, в каком он состоянии, его самочувствие. Вы когда-нибудь слышали, чтобы год длился 13 месяцев? Это про Мане». Но болельщикам на это все равно: попадая в сборную, Мане почему-то перестает творить чудеса, которые демонстрирует в клубе.
После матча с Алжиром он просто сел на газон и грустно смотрел на трибуны – еще одна попытка выиграть что-то со сборной провалена.