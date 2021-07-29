МЛС

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Футбол
Лоренцо Инсинье – игрок «Торонто». Он перейдет туда на правах свободного агента следующим летом
#Лоренцо Инсинье
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Футбол
Дриусси перешел в американский «Остин» после ухода из «Зенита»
#Себастьян Дриусси
Футбол
Пато подписал контракт с «Орландо Сити». Он не играл с августа
#Алешандре Пато
Футбол
Фил Невилл стал тренером «Интера Майами»
#Фил Невилл
Футбол
«Коламбус» разгромил «Сиэтл» в финале МЛС. Это второй титул в клубной истории
#Коламбус Крю
Футбол
«Интер» из Майами купил брата Игуаина – они не играли вместе 14 лет
#Гонсало Игуаин
Футбол
Игуаин и «Ювентус» расторгли контракт
#Гонсало Игуаин
Футбол
16-летний игрок впервые вышел в старте на матч МЛС. И сразу забил
#Кейд Коуэлл
Футбол
Клубы МЛС бойкотировали 5 матчей как протест полицейским, которые стреляли в спину афроамериканцу. Лига поддержала
#МЛС
Футбол
Матюиди перешел в «Интер Майами»
#Блез Матюиди
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Футбол
Вилья опроверг обвинения в сексуальных домогательствах
#Давид Вилья
Футбол
«Интер» Бекхэма проиграл пять раз в первых пяти матчах
#Интер Майами
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Футбол
В МЛС – 18 зараженных коронавирусом игроков. Старт – через девять дней
#МЛС
Футбол
Дюрэнт приобрел 5% акций клуба МЛС – «Филадельфии»
#Кевин Дюрэнт
Футбол
МЛС поддержит тех, кто встанет на колено во время гимна США
#МЛС
Футбол
МЛС возобновится 8 июля. Турнир пройдет в формате ЧМ, матчи – в Диснейуорлде
#МЛС
Футбол
МЛС отстранила вратаря «Далласа» из-за обвинений в домашнем насилии
#МЛС
Футбол
Дюрэнт купил долю клуба МЛС – «Филадельфии»
#Кевин Дюрэнт
Футбол
МЛС будет штрафовать и увольнять за утечку данных и разговоры о влиянии пандемии
#МЛС
Футбол
МЛС отменила Матч всех звезд в 2020 году
#МЛС
Коронавирус
НБА, НХЛ, МЛС и МЛБ запретили журналистам доступ в раздевалки из-за коронавируса
#коронавирус
Футбол
Вы не увидите в Европе формы как у команд МЛС – их запрещает УЕФА
#МЛС
Футбол
Руни опять удалили в МЛС. Теперь он ударил соперника рукой в лицо
#Уэйн Руни
Футбол
Златан отыграл весь матч с ошибкой в фамилии, оформил дубль и бросил вызов Погба. Ничего необычного
#Златан Ибрагимович
Футбол
Как решить проблемы в «МЮ»? Рассказывает Уэйн Руни
#Манчестер Юнайтед
Футбол
Ибрагимович сделал три шедевральных касания и забил супергол через себя в падении
#Златан Ибрагимович
Футбол
Руни оформил первый хет-трик в МЛС
#МЛС
Футбол
В МЛС сыграли снежный матч
#МЛС
Футбол
16-летний игрок отдал голевой пас в МЛС. Ибрагимович забил победный гол
#МЛС
Футбол
Нани переехал в МЛС. Бесплатно
#Луиш Нани