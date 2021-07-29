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Футбол
Лоренцо Инсинье – игрок «Торонто». Он перейдет туда на правах свободного агента следующим летом
#Лоренцо Инсинье
08 января, 18:34
1
Футбол
Дриусси перешел в американский «Остин» после ухода из «Зенита»
#Себастьян Дриусси
29 июля 2021, 18:57
Футбол
Пато подписал контракт с «Орландо Сити». Он не играл с августа
#Алешандре Пато
13 февраля 2021, 21:02
Футбол
Фил Невилл стал тренером «Интера Майами»
#Фил Невилл
18 января 2021, 20:38
Футбол
«Коламбус» разгромил «Сиэтл» в финале МЛС. Это второй титул в клубной истории
#Коламбус Крю
13 декабря 2020, 09:33
Футбол
«Интер» из Майами купил брата Игуаина – они не играли вместе 14 лет
#Гонсало Игуаин
11 октября 2020, 11:11
Футбол
Игуаин и «Ювентус» расторгли контракт
#Гонсало Игуаин
17 сентября 2020, 21:26
Футбол
16-летний игрок впервые вышел в старте на матч МЛС. И сразу забил
#Кейд Коуэлл
30 августа 2020, 11:11
Футбол
Клубы МЛС бойкотировали 5 матчей как протест полицейским, которые стреляли в спину афроамериканцу. Лига поддержала
#МЛС
27 августа 2020, 07:33
Футбол
Матюиди перешел в «Интер Майами»
#Блез Матюиди
13 августа 2020, 14:28
2
Футбол
Вилья опроверг обвинения в сексуальных домогательствах
#Давид Вилья
23 июля 2020, 18:07
Футбол
«Интер» Бекхэма проиграл пять раз в первых пяти матчах
#Интер Майами
21 июля 2020, 12:38
1
Футбол
В МЛС – 18 зараженных коронавирусом игроков. Старт – через девять дней
#МЛС
29 июня 2020, 10:31
Футбол
Дюрэнт приобрел 5% акций клуба МЛС – «Филадельфии»
#Кевин Дюрэнт
15 июня 2020, 18:54
Футбол
МЛС поддержит тех, кто встанет на колено во время гимна США
#МЛС
10 июня 2020, 18:35
Футбол
МЛС возобновится 8 июля. Турнир пройдет в формате ЧМ, матчи – в Диснейуорлде
#МЛС
10 июня 2020, 17:21
Футбол
МЛС отстранила вратаря «Далласа» из-за обвинений в домашнем насилии
#МЛС
06 июня 2020, 09:52
Футбол
Дюрэнт купил долю клуба МЛС – «Филадельфии»
#Кевин Дюрэнт
05 июня 2020, 10:34
Футбол
МЛС будет штрафовать и увольнять за утечку данных и разговоры о влиянии пандемии
#МЛС
25 мая 2020, 19:55
Футбол
МЛС отменила Матч всех звезд в 2020 году
#МЛС
20 мая 2020, 14:05
Коронавирус
НБА, НХЛ, МЛС и МЛБ запретили журналистам доступ в раздевалки из-за коронавируса
#коронавирус
10 марта 2020, 10:47
Футбол
Вы не увидите в Европе формы как у команд МЛС – их запрещает УЕФА
#МЛС
22 января 2020, 10:23
Футбол
Руни опять удалили в МЛС. Теперь он ударил соперника рукой в лицо
#Уэйн Руни
22 августа 2019, 13:21
Футбол
Златан отыграл весь матч с ошибкой в фамилии, оформил дубль и бросил вызов Погба. Ничего необычного
#Златан Ибрагимович
05 июля 2019, 20:54
Футбол
Как решить проблемы в «МЮ»? Рассказывает Уэйн Руни
#Манчестер Юнайтед
09 июня 2019, 15:25
Футбол
Ибрагимович сделал три шедевральных касания и забил супергол через себя в падении
#Златан Ибрагимович
03 июня 2019, 11:33
Футбол
Руни оформил первый хет-трик в МЛС
#МЛС
17 марта 2019, 12:18
Футбол
В МЛС сыграли снежный матч
#МЛС
03 марта 2019, 10:41
Футбол
16-летний игрок отдал голевой пас в МЛС. Ибрагимович забил победный гол
#МЛС
03 марта 2019, 10:35
Футбол
Нани переехал в МЛС. Бесплатно
#Луиш Нани
19 февраля 2019, 00:16