МЛС
Футбол
МЛС будет штрафовать и увольнять за утечку данных и разговоры о влиянии пандемии
25 мая 2020, 19:55
Комиссар МЛС Дон Гарбер разослал всем сотрудникам лиги и клубам записку, в которой прописаны наказания за утечку информации.
The Athletic получил копию такого письма. Комиссар имеет полное право наказывать любого сотрудника или владельца клуба МЛС в соответствии с конституцией лиги. Санкции – от штрафов (до миллиона долларов) до увольнения с работы.
Вкратце о том, что запрещено публично обсуждать:
- Влияние пандемии коронавируса на МЛС и его клубы;
- Различную информацию о возобновлении игр;
- Любые обсуждения вопросов с MLSPA (это союз профессиональных футболистов МЛС);
- Любую бизнес-информацию, обсуждаемую на заседаниях совета МЛС.
Ранее была информация о том, что клубы планируют возобновить сезон в Орландо. У MLSPA есть список из сотни вопросов по плану возвращения, но лига еще на них не ответила, а подпись MLSPA на плане необходима для дальнейшей подготовки к сезону.
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