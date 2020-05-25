МЛС будет штрафовать и увольнять за утечку данных и разговоры о влиянии пандемии

Комиссар МЛС Дон Гарбер разослал всем сотрудникам лиги и клубам записку, в которой прописаны наказания за утечку информации.

The Athletic получил копию такого письма. Комиссар имеет полное право наказывать любого сотрудника или владельца клуба МЛС в соответствии с конституцией лиги. Санкции – от штрафов (до миллиона долларов) до увольнения с работы.

Вкратце о том, что запрещено публично обсуждать:

Влияние пандемии коронавируса на МЛС и его клубы;

Различную информацию о возобновлении игр;

Любые обсуждения вопросов с MLSPA (это союз профессиональных футболистов МЛС);

Любую бизнес-информацию, обсуждаемую на заседаниях совета МЛС.

Ранее была информация о том, что клубы планируют возобновить сезон в Орландо. У MLSPA есть список из сотни вопросов по плану возвращения, но лига еще на них не ответила, а подпись MLSPA на плане необходима для дальнейшей подготовки к сезону.