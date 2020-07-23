Давид Вилья
МЛС
Скайлер Бадильо
Нью-Йорк Сити
Вилья опроверг обвинения в сексуальных домогательствах
23 июля 2020, 18:07
Официальный ответ Вильи:
- Категорически отрицаю обвинения, выдвинутые против меня в твиттере. Они ложны.
- Я не получал никаких сообщений на эту тему до публикации в социальных сетях ни от этого человека, ни от «Нью-Йорк Сити». Понял, что она стажировалась и покинула клуб в конце 2019-го, через год после моего ухода. Я буду сотрудничать с «Нью-Йорк Сити», так как обвинения затрагивают и клуб.
- Я играл в Нью-Йорке четыре года и всегда чувствовал любовь и уважение всех в клубе и за его пределами. Трудно понять, почему эти ложные обвинения появились спустя полтора года после моего ухода.
- Домогательства – серьезная проблема для общества. Прискорбно, что другие люди используют это для ложных обвинений.
- Команда юристов работает над тем, чтобы снять обвинения. Прошу всех уважать мое право на презумпцию невиновности.
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