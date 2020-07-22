- Давид Вилья
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- Скайлер Бадильо
- Нью-Йорк Сити
Везде новости: Давид Вилья обвинен в домогательствах. Это правда? Мы сделали фактчек истории
Что случилось?
В домогательствах его обвинила Скайлер Бадильо – бывшая сотрудница «Нью-Йорк Сити». Вот полный текст ее заявления, опубликованного в твиттере.
«Это было настолько неприятно, что теперь меня пугает даже мысль о профессиональном спорте. Я попала на стажировку в клуб и наивно верила, что получаю шанс всей жизни.
Вилья трогал меня каждый чертов день, а мои боссы лишь смеялись. Они постоянно говорили мне, что я ужасно отношусь к работе. Как будто я не приходила туда каждый день, зная, что меня будут трогать, высмеивать или толкать. Конечно, черт возьми, у меня было плохое отношение».
Бадильо обвинила Вилью в домогательствах еще 17 июля, но сюжет дошел до медиа (в том числе русскоязычных) только к 22 июля – из лидеров медиарынка о твитах написали английские Daily Mail и Independent. Первые удалили новость спустя пару часов после публикации (никак не объяснив). Именно из-за поведения Daily Mail мы остановились вокруг этой истории и изучили всю открытую информацию.
Кто эта девушка?
- Этническая пуэрториканка из Бруклина.
- У нее чуть больше 400 подписчиков в твиттере.
- Почти все посты с конца 2019-го – на темы харассмента и расизма.
- В марте Бадильо опубликовала фото из выпуска по специальности «Спортивная подготовка» в Университете Лонг-Айленда. Вероятно, ей сейчас 22 или 23 года.
Когда Вилья и Бадильо пересекались в Нью-Йорке и что она говорила о нем ранее?
- Вилья играл за «Нью-Йорк Сити» с 2014-го и до конца 2018-го.
- Бадильо начала работать в клубе с мая 2018 года.
Анализируем хронологию Бадильо на цитатах из твиттера:
- 17 июня: «Сегодня вратарь отбил мяч в мою сторону, и теперь у меня разбитый экран. Очень весело».
- 7 июля: «Прихожу домой с футбольной работы и смотрю футбол. Не узнаю саму себя».
- 7 сентября: «Каждое утро я по-особенному здороваюсь с футболистами. Ничто на свете не сделает меня счастливее».
- 20 сентября: «Готова ли я и дальше работать в мужском спорте? Не хочу отвечать».
- 25 декабря-2019: «Почему он в моей ленте в мой день рождения? Это шутка?»
- 1 января 2020-го: «Первый день года, а он уже не дает мне покоя».
- 16 марта 2020-го: «Эта вселенная пытается меня выбесить, да? Не может быть, чтобы он выступал в моем университете».
Скайлер Бадильо закончила стажировку в «Нью-Йорк Сити» в 2019 году. 30 января она постила сообщение о поиске работы: «Лицо женщины, которая в течение двух дней сходила на два собеседования, запланировала очередное, а сегодня выслала резюме по двум вакансиям. Это я разрываю 2020 год или наоборот?». 1 мая – снова сообщение на ту же тему: «Клянусь вам, каждое моё собеседование выходит всё более странным».
Ни клуб, ни Давид Вилья, ни его представители пока никак не отреагировали на обвинение Бадильо. Когда с их стороны появится какая-то реакция, мы обновим этот материал.
Какие выводы?
- Бадильо и Вилья точно работали в клубе в одно время.
- Никаких прямых доказательств домогательства пока нет: ни фото/аудио/видео, ни показаний свидетелей.
- Бадильо точно испытывала некий дискомфорт от Вильи еще сильно задолго до своего заявления о харассменте.