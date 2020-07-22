Везде новости: Давид Вилья обвинен в домогательствах. Это правда? Мы сделали фактчек истории

Что случилось?

В домогательствах его обвинила Скайлер Бадильо – бывшая сотрудница «Нью-Йорк Сити». Вот полный текст ее заявления, опубликованного в твиттере.

«Это было настолько неприятно, что теперь меня пугает даже мысль о профессиональном спорте. Я попала на стажировку в клуб и наивно верила, что получаю шанс всей жизни.