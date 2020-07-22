  • Давид Вилья
  • МЛС
  • Скайлер Бадильо
  • Нью-Йорк Сити
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#Давид Вилья #МЛС #Нью-Йорк Сити #Скайлер Бадильо

Везде новости: Давид Вилья обвинен в домогательствах. Это правда? Мы сделали фактчек истории

вчера, 18:13
Евгений Найданов

zumapress/global look press

Что случилось?

В домогательствах его обвинила Скайлер Бадильо – бывшая сотрудница «Нью-Йорк Сити». Вот полный текст ее заявления, опубликованного в твиттере.

«Это было настолько неприятно, что теперь меня пугает даже мысль о профессиональном спорте. Я попала на стажировку в клуб и наивно верила, что получаю шанс всей жизни.

Вилья трогал меня каждый чертов день, а мои боссы лишь смеялись. Они постоянно говорили мне, что я ужасно отношусь к работе. Как будто я не приходила туда каждый день, зная, что меня будут трогать, высмеивать или толкать. Конечно, черт возьми, у меня было плохое отношение». 

Бадильо обвинила Вилью в домогательствах еще 17 июля, но сюжет дошел до медиа (в том числе русскоязычных) только к 22 июля – из лидеров медиарынка о твитах написали английские Daily Mail и Independent. Первые удалили новость спустя пару часов после публикации (никак не объяснив). Именно из-за поведения Daily Mail мы остановились вокруг этой истории и изучили всю открытую информацию. 

Кто эта девушка?

  • Этническая пуэрториканка из Бруклина.
  • У нее чуть больше 400 подписчиков в твиттере.
  • Почти все посты с конца 2019-го – на темы харассмента и расизма.
  • В марте Бадильо опубликовала фото из выпуска по специальности «Спортивная подготовка» в Университете Лонг-Айленда. Вероятно, ей сейчас 22 или 23 года.

Когда Вилья и Бадильо пересекались в Нью-Йорке и что она говорила о нем ранее?

  • Вилья играл за «Нью-Йорк Сити» с 2014-го и до конца 2018-го.
  • Бадильо начала работать в клубе с мая 2018 года.

Анализируем хронологию Бадильо на цитатах из твиттера:

  • 17 июня: «Сегодня вратарь отбил мяч в мою сторону, и теперь у меня разбитый экран. Очень весело».
  • 7 июля: «Прихожу домой с футбольной работы и смотрю футбол. Не узнаю саму себя».
  • 7 сентября: «Каждое утро я по-особенному здороваюсь с футболистами. Ничто на свете не сделает меня счастливее».
  • 20 сентября: «Готова ли я и дальше работать в мужском спорте? Не хочу отвечать».
  • 25 декабря-2019: «Почему он в моей ленте в мой день рождения? Это шутка?»
  • 1 января 2020-го: «Первый день года, а он уже не дает мне покоя».
  • 16 марта 2020-го: «Эта вселенная пытается меня выбесить, да? Не может быть, чтобы он выступал в моем университете».

Скайлер Бадильо закончила стажировку в «Нью-Йорк Сити» в 2019 году. 30 января она постила сообщение о поиске работы: «Лицо женщины, которая в течение двух дней сходила на два собеседования, запланировала очередное, а сегодня выслала резюме по двум вакансиям. Это я разрываю 2020 год или наоборот?». 1 мая – снова сообщение на ту же тему: «Клянусь вам, каждое моё собеседование выходит всё более странным».

Ни клуб, ни Давид Вилья, ни его представители пока никак не отреагировали на обвинение Бадильо. Когда с их стороны появится какая-то реакция, мы обновим этот материал. 

Какие выводы?

  • Бадильо и Вилья точно работали в клубе в одно время.
  • Никаких прямых доказательств домогательства пока нет: ни фото/аудио/видео, ни показаний свидетелей.
  • Бадильо точно испытывала некий дискомфорт от Вильи еще сильно задолго до своего заявления о харассменте.
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